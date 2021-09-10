سر صنعه بيتزا هت مطبخ الإيطالي بعجينة قطنية البيتزا الناجحة هشة

طريقة بيتزا هت الإيطالية في بيت الشهيرة في كل دول عربية والأجنبية الشهيرة بطمعها الرائع والتي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات وترغب في تجربتها وتحضيرها لأسرتها وتنال إعجاب أطفالها بدلا من شراءها من الخارج، ويفضل كل أفراد الأسرة تناول تلك النوع من البيتزا لأنها هشة مرتفعة بالأخص الأطفال لما لها من مذاق طيب شهي ولها شعبية كبيرة في كل دول العالم بمطاعم الجاهزة الايطالية العالمية، وتشمل إيطاليا الكثير من الأطباق التي تفضلها كل مطاعم، والبيتزا هت من أفضل خيارات لكل من يفضل تناول وجبات سريعة خاصة أثناء تجمعات عائلية، ومن أطباق معجنات التي يتناولها من الأطباق الرئيسية وتحضر بسهولة في وقت قليل وبجهد أقل ومناسبة جدا للعزومات وتنزهه ورحلات، فتابعوا معنا سر بيتزا هت الإيطالية بمطبخ الإيطالي بطريقة سهلة في منزل. سر بيتزا هت الإيطالية بعجينة قطنية نحتاج إلى 4 كوب من دقيق الأبيض المخبوزات. ملعقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات. ربع كوب من حليب البودرة. نصف ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة سكر. عدد 2 ملعقة كبيرة زيت. كمية من الماء الدافئ للعجن. الحشو كوبان من جبن موتزاريلا مبشورة. ربع كوب من فلفل أخضر مقطع حلقات. ربع كوب زيتون بدون نواه. بصلة كبيرة مقطعة حلقات. مشروم مقطع قطع صغيرة. خطوات بيتزا هت في منزل بسر صنعة يتم إحضار وعاء عميق ويوضع فيه دقيق وخميرة فورية وبودرة الحليب مع ملح وسكر وتقلب كل مكونات معا.

ويضاف عليهم زيت ثم الماء الدافئ، وتخلط كل مكونات مع عجن تماما لمدة 10 دقائق حتى تكون عجينة طرية غير لاصقة في اليد مع رش دقيق في حالة الحاجة لذلك حتى نكون عجينة مطاطة.

ثم تلك العجينة وتوضع في وعاء بلاستيكي مدهون زيت وتغطي العجينة بكيس نايلون، وتغطية الوعاء بقطعة من القماش الجاف.

وتترك حتى تخمر في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى تختمر وتعلو ويزداد حجمها، ثم تكون جاهزة للعجن والفرد.

ثم تفرد في صينية مدورة مدهونة بالزيت ورشة دقيق، وتترك تخمر لمدة 10 دقائق ترتاح وتختمر مرة ثانية، ثم يسخن الفرن على حرارة عالية. سر بيتزا هت الإيطالية بعجينة قطنيةخطوات بيتزا هت في منزل بسر صنعة الوسوم

طريقة بيتزا هت الإيطالية في بيت الشهيرة في كل دول عربية والأجنبية الشهيرة بطمعها الرائع والتي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات وترغب في تجربتها وتحضيرها لأسرتها وتنال إعجاب أطفالها بدلا من شراءها من الخارج، ويفضل كل أفراد الأسرة تناول تلك النوع من البيتزا لأنها هشة مرتفعة بالأخص الأطفال لما لها من مذاق طيب شهي ولها شعبية كبيرة في كل دول العالم بمطاعم الجاهزة الايطالية العالمية، وتشمل إيطاليا الكثير من الأطباق التي تفضلها كل مطاعم، والبيتزا هت من أفضل خيارات لكل من يفضل تناول وجبات سريعة خاصة أثناء تجمعات عائلية، ومن أطباق معجنات التي يتناولها من الأطباق الرئيسية وتحضر بسهولة في وقت قليل وبجهد أقل ومناسبة جدا للعزومات وتنزهه ورحلات، فتابعوا معنا سر بيتزا هت الإيطالية بمطبخ الإيطالي بطريقة سهلة في منزل. سر بيتزا هت الإيطالية بعجينة قطنية نحتاج إلى 4 كوب من دقيق الأبيض المخبوزات. ملعقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات. ربع كوب من حليب البودرة. نصف ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة سكر. عدد 2 ملعقة كبيرة زيت. كمية من الماء الدافئ للعجن. الحشو كوبان من جبن موتزاريلا مبشورة. ربع كوب من فلفل أخضر مقطع حلقات. ربع كوب زيتون بدون نواه. بصلة كبيرة مقطعة حلقات. مشروم مقطع قطع صغيرة. خطوات بيتزا هت في منزل بسر صنعة يتم إحضار وعاء عميق ويوضع فيه دقيق وخميرة فورية وبودرة الحليب مع ملح وسكر وتقلب كل مكونات معا.

ويضاف عليهم زيت ثم الماء الدافئ، وتخلط كل مكونات مع عجن تماما لمدة 10 دقائق حتى تكون عجينة طرية غير لاصقة في اليد مع رش دقيق في حالة الحاجة لذلك حتى نكون عجينة مطاطة.

ثم تلك العجينة وتوضع في وعاء بلاستيكي مدهون زيت وتغطي العجينة بكيس نايلون، وتغطية الوعاء بقطعة من القماش الجاف.

وتترك حتى تخمر في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى تختمر وتعلو ويزداد حجمها، ثم تكون جاهزة للعجن والفرد.

ثم تفرد في صينية مدورة مدهونة بالزيت ورشة دقيق، وتترك تخمر لمدة 10 دقائق ترتاح وتختمر مرة ثانية، ثم يسخن الفرن على حرارة عالية. سر بيتزا هت الإيطالية بعجينة قطنيةخطوات بيتزا هت في منزل بسر صنعة

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