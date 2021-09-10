أسرار عمل بسكويت الشاي الرائع بمكونات موجودة في كل بيت طعمه روعه

عمل بسكويت الشاي الرائع بمكونات موجودة في كل بيت، يعتبر البسكويت من أكثر الأكلات التى يتناولونها في الفطار لا يمكن الاستغناء عنه في أي منزل كما أن البسكويت يعتبر مفيد وصحي للأطفال لإنها يحتوى على العديد من العناصر المفيدة لصحتهم والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت . أسرار عمل بسكويت الشاي الرائع أسرار عمل بسكويت الشاي الرائع سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطة . بسكوت العسل الأبيض مقادير بسكويت العسل الأبيض الطريقة : يدعك السمن والسكر جيدا ثم يضاف له العسل الدافىء

تضاف البيكربونات مذابة في ملعقة الماء

يخلط مسحوق البيكنج بودر بالدقيق ويضاف تدريجيا للخليط السابق حتى تتكون عجينة يابسة .

تفرد وتقطع أصابع وترص في صاج فرن وتدهن دهنا خفيفا

تخبز في فرن متوسط الحرارة

تترك لتبرد ثم ترص وتقدم . بسكويت اليانسون بالطريقة السريعة الطريقة : المقادير: الطريقة : تضاف المواد الجافة لبعضها وتخلط ( الدقيق + السكر + اليانسون + البيكنج بودر )

تضاف إليها المواد السائلة ( البيض والزيت ) ويمزج الجميع جيدا

يصب الخليط قي صاج فرن ( صاج سويسرول ) مدهون دهنا جيدا

يخبز في فرن حار حتى ينضج لمدة 15 دقيقة

يقطع شرائح سمك 2 سم وطولها 7 سم ثم تعاد مرة ثانية في الفرن حتى تجف ثم تقدم الطريقة : الوسوم

عمل بسكويت الشاي الرائع بمكونات موجودة في كل بيت، يعتبر البسكويت من أكثر الأكلات التى يتناولونها في الفطار لا يمكن الاستغناء عنه في أي منزل كما أن البسكويت يعتبر مفيد وصحي للأطفال لإنها يحتوى على العديد من العناصر المفيدة لصحتهم والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت . أسرار عمل بسكويت الشاي الرائع أسرار عمل بسكويت الشاي الرائع سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطة . بسكوت العسل الأبيض مقادير بسكويت العسل الأبيض الطريقة : يدعك السمن والسكر جيدا ثم يضاف له العسل الدافىء

تضاف البيكربونات مذابة في ملعقة الماء

يخلط مسحوق البيكنج بودر بالدقيق ويضاف تدريجيا للخليط السابق حتى تتكون عجينة يابسة .

تفرد وتقطع أصابع وترص في صاج فرن وتدهن دهنا خفيفا

تخبز في فرن متوسط الحرارة

تترك لتبرد ثم ترص وتقدم . بسكويت اليانسون بالطريقة السريعة الطريقة : المقادير: الطريقة : تضاف المواد الجافة لبعضها وتخلط ( الدقيق + السكر + اليانسون + البيكنج بودر )

تضاف إليها المواد السائلة ( البيض والزيت ) ويمزج الجميع جيدا

يصب الخليط قي صاج فرن ( صاج سويسرول ) مدهون دهنا جيدا

يخبز في فرن حار حتى ينضج لمدة 15 دقيقة

يقطع شرائح سمك 2 سم وطولها 7 سم ثم تعاد مرة ثانية في الفرن حتى تجف ثم تقدم الطريقة :

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