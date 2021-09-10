طريقة عمل كريم شانتيه بودر و بالشوكولاته في المنزل بجودة عالية للغاية لتزيين الكيك

الكريم شانتيه البودر تسمي كريمة الخفق المعروفة في تحضير في الحلويات الشانتيه هي كريمة في الأصل فرنسية، حيث يسمونها الفرنسيون كريمه الخفق بعد خفقها، يمكن تحضيرها بطريقتين أما سائله أو بودرة وتسمى كريم شانتيه بودر وهذه مفضلة أكثر في استخدام الحلويات و متوفره في الأسواق، تستخدم بودرة الشانتيه بعد خلطها بالحليب المثلج كل 100 غرام بودر ويضاف إليها ربع لتر من الحليب والسكر ويتم الخفق في وعاء ويستخدم المضرب الكهربائي لمدة دقائق للحصول على قوام كثيف لأنه يتتضاعف بسرعة سوف نستعرض معكم طريقة تحضير الكريم شانتيه البودر والشوكولاته التي تستخدم مباشرة في تزيين الحلويات أو حشوها. طريقة عمل كريم شانتيه ومكوناته طريقة عمل كريم شانتيه ومكوناته المكونات… يجب إحضار كوبان من الكريمة الطازجة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة المطحون الأبيض.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من مستخلص رائحة الفانيليا. طريقة التحضير.. في وعاء عميق توضع كل المكونات السابقة من الكريمة الطازجة والسكر البودر والفانيليا وتخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة منخفضة. وبعد أن تصبح الكريمة متماسكة القوام ارفعي سرعة المضرب حتى يتضاعف حجمها و احفظيها في الثلاجة حتى تحتفظ بقوامها وزيني بها الحلويات والتورت والكيكات. طريقة تحضير كريم شانتيه بالشيكولاته ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب من الحليب السائل.

كريم شانتيه.

باكو شيكولاته سادة.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

بندق مبشور.

ملعقة كبيرة من القشطه. طريقة تحضير كريم شانتيه بالشيكولاته طريقة التحضير… ضيفي المكونات السابقة من كريمة الخفق و السكر البودر ومستخلص الفانيليا في وعاء عميق. طريقة تحضير كريمة الشانتيه بالشوكولاته في وعاء عميق ضعي فيه الشيكولاته ثم اضيفي إليها النسكافيه والحليب. ثم يرفع الوعاء على نار متوسطة الحرارة حتى تذوب الشوكولاته وبعد ضيفي ملعقة الكاكاو وتابعي التقليب حتى يصير كثيف قليلا. نحضر وعاء اخر ونضع فيه القشطه مع الكريم شانتيه مع الاستمرار في الخلط حتى يصير المزيج بقوام كثيف. توضع الشوكولاته الساخنة في أكواب التقديم وتزين بالكريمة الشانتيه المحفوفة مع القشطه وتقدم بالهناء والشفاء. استخدامات كريمة الشانتيه السائلة تستخدم الكريمة الشانتيه السائلة في الطهي بدون إضافة السكر، ولكن يتم إضافتها إلي الأطباق التي يضاف إليها كريمة محفوفة. طريقة تحضير كريمة الشانتيه بالشوكولاتهاستخدامات كريمة الشانتيه السائلة ختاما نكن قد ذكرنا لكم بشكل واضح ومختصر طريقة عمل بودرة الكريم شانتيه و الكريم شانتيه بالشوكولاته بطريقة مختلفة ومميزة. الوسوم

الكريم شانتيه البودر تسمي كريمة الخفق المعروفة في تحضير في الحلويات الشانتيه هي كريمة في الأصل فرنسية، حيث يسمونها الفرنسيون كريمه الخفق بعد خفقها، يمكن تحضيرها بطريقتين أما سائله أو بودرة وتسمى كريم شانتيه بودر وهذه مفضلة أكثر في استخدام الحلويات و متوفره في الأسواق، تستخدم بودرة الشانتيه بعد خلطها بالحليب المثلج كل 100 غرام بودر ويضاف إليها ربع لتر من الحليب والسكر ويتم الخفق في وعاء ويستخدم المضرب الكهربائي لمدة دقائق للحصول على قوام كثيف لأنه يتتضاعف بسرعة سوف نستعرض معكم طريقة تحضير الكريم شانتيه البودر والشوكولاته التي تستخدم مباشرة في تزيين الحلويات أو حشوها. طريقة عمل كريم شانتيه ومكوناته طريقة عمل كريم شانتيه ومكوناته المكونات… يجب إحضار كوبان من الكريمة الطازجة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة المطحون الأبيض.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من مستخلص رائحة الفانيليا. طريقة التحضير.. في وعاء عميق توضع كل المكونات السابقة من الكريمة الطازجة والسكر البودر والفانيليا وتخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة منخفضة. وبعد أن تصبح الكريمة متماسكة القوام ارفعي سرعة المضرب حتى يتضاعف حجمها و احفظيها في الثلاجة حتى تحتفظ بقوامها وزيني بها الحلويات والتورت والكيكات. طريقة تحضير كريم شانتيه بالشيكولاته ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب من الحليب السائل.

كريم شانتيه.

باكو شيكولاته سادة.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

بندق مبشور.

ملعقة كبيرة من القشطه. طريقة تحضير كريم شانتيه بالشيكولاته طريقة التحضير… ضيفي المكونات السابقة من كريمة الخفق و السكر البودر ومستخلص الفانيليا في وعاء عميق. طريقة تحضير كريمة الشانتيه بالشوكولاته في وعاء عميق ضعي فيه الشيكولاته ثم اضيفي إليها النسكافيه والحليب. ثم يرفع الوعاء على نار متوسطة الحرارة حتى تذوب الشوكولاته وبعد ضيفي ملعقة الكاكاو وتابعي التقليب حتى يصير كثيف قليلا. نحضر وعاء اخر ونضع فيه القشطه مع الكريم شانتيه مع الاستمرار في الخلط حتى يصير المزيج بقوام كثيف. توضع الشوكولاته الساخنة في أكواب التقديم وتزين بالكريمة الشانتيه المحفوفة مع القشطه وتقدم بالهناء والشفاء. استخدامات كريمة الشانتيه السائلة تستخدم الكريمة الشانتيه السائلة في الطهي بدون إضافة السكر، ولكن يتم إضافتها إلي الأطباق التي يضاف إليها كريمة محفوفة. طريقة تحضير كريمة الشانتيه بالشوكولاتهاستخدامات كريمة الشانتيه السائلة ختاما نكن قد ذكرنا لكم بشكل واضح ومختصر طريقة عمل بودرة الكريم شانتيه و الكريم شانتيه بالشوكولاته بطريقة مختلفة ومميزة.

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