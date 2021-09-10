مكون كالسحر علي الشعر يفرد الشعر وينعمه لن تحتاجي لاستخدام المكواة مره أخري ابدأ

هذا المكون كالسحر للشعر يوجد له أستخدمات كثيره في تأثير علي الشعر وفرده وعدم استخدام المكواة مره أخري، يوجد أنواع كثيرة من الشعر ولكن يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على شعر مفرود، منذ عدة سنوات أصبحت عملية فرد الشعر تتم باستخدام مكواة الشعر والتي تؤثر بشكل سلبي على المدى البعيد على حيوية الشعر، لذلك يبحث عدد من الأشخاص عن طرق مختلفة لفرد الشعر في المنزل دون استخدام المكواة وهذا ما سنقوم بعرضه في هذا المقال.

فرد الشعر

من الممكن أن يتم فرد الشعر باستخدام الوسائل الحديثة مثل المكواة ومجففات الشعر الحديثة، ولكن مع كثرة استخدام هذه الأجهزة تؤثر على حيوية الشعر ونعومته وبالتالي تعتبر سبب رئيسي في تساقط الشعر. كما تم تصنيع مواد لفرد الشعر على المدى البعيد، ولكن هذه المواد كيميائية بشكل كامل وتضر بالشعر لذلك ينصح باستخدام مواد طبيعية على الشعر لفرده.

من الممكن أن يتم فرد الشعر بشكل طبيعي في المنزل، حيث يتم استخدام مشط أسنان واسعة، شامبو وبلسم للشعر معالج للهيشان، سبراي مناسب للشعر وأيضاً مشابك الشعر.

يتم غسل الشعر بالشامبو والبلسم بشكل جيد والتأكد من نظافة فروة الرأس، بعد أن يتم الانتهاء من غسيل الشعر يتم تركه في الهواء حتى يجف دون استخدام مجفف الشعر أو المنشفة، يتم تمشيط الشعر باستخدام المشط ذات الأسنان الواسعة، يتم تقسيم فروة الرأس إلى نصفين ثم يتم تقسيم كل قسم إلى ثلاث خصلات، ويتم لف كل خصلة منهم حول بكرة الشعر، يتم تثبيت هذه البكرات بمشابك الشعر وتكرار ذلك الأمر مع باقي أقسام الشعر، يتم فك الشعر في الهواء بعد مرور عدة ساعات ويتم استخدام السبراي المناسب لتثبيت الشعر على هذا الوضع أطول فترة ممكنة.

فرد الشعر طبيعي في المنزل