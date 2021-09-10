طريقة عمل كرات اللحمة المفرومة بوصفة جديدة وسهلة التحضير

طريقة عمل كرات اللحمة المفرومة بوصفة جديدة ومختلفة سوف يحبها الجميع، يمكننا أن نقوم بإعداد اللحمة المفرومة بكذا طريقة مختلفة ومختلفة فهي سهلة التشكيل والتحضير، فاللحمة المفرومة أصبحت تدخل في الكثير من طعامنا مثل المكرونة والجلاش، وأيضا يمكننا إعدادها بمفردها مثل عمل الكفتة وكرات اللحم وغيرهم من الوصفات الجديدة الممتعة.

كرات اللحمة المفرومة

سنتعرف الآن علي المقادير بالضبط وعلي جميع المكونات التي يجب أن تكون متواجده لعمل أفضل وأسهل كرات لحم، كل ما عليكى هو تجهيز تلك المكونات كما هي والالتزام بها للحصول علي أفضل طعم.

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

ملعقتين كبيرتين من الماء

نصف كوب من البقسماط المطحون

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر

اربعه ملاعق كبيرة من الزيت

بصلة واحدة مفرومة ناعما

نصف ملعقة صغيرة من الملح

بيضة واحدة كبيرة الحجم

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير كرات اللحم

قمنا بالتعرف في الخطوة السابقة علي المكونات التي يجب أحضارها والآن سوف نتعرف علي طريقة إعداد تلك الكرات، قومي بإتباع تلك الخطوات كما هي خطوة بخطوة.

نحضر وعاء كبير الحجم ونضع فيه الماء والبقسماط والبيض والبصل وأيضا الملح.

نضيف اليهم بعد ذلك الفلفل الأسود والأحمر مع وضع اللحمة المفرومة اليهم.

قومي بعد ذلك بتقليب المزيج معا حتي يتجانسون ويصبحون مثل العجينة اللينة.

نقوم بتشكيل كرات اللحم اللي كرات متوسطة الحجم ثم نضعها في زيت متوسط الحرارة.

نقوم بقلي كرات اللحم لمدة عشرة دقائق حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي اللون.

نقدم كرات اللحم اللذيذة ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو المكرونة وأيضا مع سلطة الطحينة.

كفته اللحم المفرومة

المكونات

اثنين كيلو جرام من اللحم المفروم

نصف كوب من البقدونس المفروم

ملعقتين كبيرتين من الملح

ثلاثة حبات من البصل المفروم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

خمس فصوص من الثوم المهروس

ملعقتين كبيرتين من النعناع المفروم

طريقة الإعداد