طريقة عمل فطيرة العشر دقائق أسهل وألذ وجبة سريعة للفطور والعشاء

نطريقة عمل فطيرة العشر دقائق أسهل وألذ وجبة سريعة للفطور والعشاء، نقدم لكم اليوم وصفة بالقليل من المكونات تكفيك لسد جوع آخر الليل أو الفطور، العجينة في منتهى السهولة تتميز بقوامها الهش من الداخل ومن الخارج فيها قرمشة خفيفة ولذيذة الطعم بطريقة رائعة، أما بالنسبة للحشوة فهي متنوعة بحيث يمكنك استخدام الحشوة التي تفضلينه، حيث يمكنك استخدام جبنة فيتا وموتزريلا وبسطرمة ويمكنك تغيير الحشوة حسب الذوق.

طريقة عمل فطيرة العشر دقائق

هذه المقادير تكفي لتحضير فطيرة واحدة 25 سم تقريباً وهي 2 كوب دقيق 250 جرام، رشة ملح، ملعقة كبيرة بيكنج بودر، ربع كوب زيت، من كوب إلا ربع إلى كوب من الحليب الدافئ قليلاً، بالاضافة إلى الحشوة. في وعاء عميق يضاف الدقيق، الملح بمقدار نصف ملعقة صغيرة، البيكنج بودر، الزيت ثم يتم التقليب بلطف، بعد ذلك يتم إضافة الحليب تدريجياً مع التقليب حتى نحصل على عجين ناعم قوامه أملس وسهل تجميعه، يتم التقليب باستخدام ملعقة خشبية أو سيليكون حتى يتجمع العجين ويتجانس ثم يدوياً يتم عجنه جيداً ليتم فرده بسهولة.

بعد ذلك يتم تقسيم العجين إلى نصفين متساوين ثم يتم وضعهم في وعاء ويغطى ويترك العجين ليستريح قليلاً حتى يتم تحضير مكونات الحشوة، بعد ذلك يتم وضع ورقة من الزبدة أو ورقة خبز على السطح ويتم رش القليل من الدقيق ثم يتم أخذ النصف الأول من العجين ويتم فرده باستخدام أداة الفرد بسمك 30 سم تقريباً أو أرفع قليلاً، ثم يتم وضع طبقة من جبن فيتا وتوزع جيداً مع ترك جزء من الأطراف فارغ، ثم توزع شرائح من البسطرمة على طبقة الجبن، ثم يتم وضع طبقة من شرائح الجبن الموتزريلا.

أسرع وجبة للعشاء

بعد ذلك يتم فرد النصف الآخر من العجين بنفس طريقة النصف الأول وبنفس السمك ثم يتم وضعها على النصف الأول مع الحشوة، ثم يتم الضغط على الأطراف ليتم غلقها جيداً. يتم وضع مقلاة على نار متوسطة لتسخن جيداً ثم يوضع القليل من الزيت أو السمن أو الزبدة، ثم يتم نقل الفطيرة بورقة الزبدة إلى المقلاة وبعد 30 ثانية يتم إزالة ورقة الزبدة، يتم وضع القليل من الزيت على الفطيرة من أعلى، ثم باستخدام وعاء كبير يتم قلب الفطيرة ثم توضع على الوجه الآخر في المقلاة لتتم التسوية مع تغطية المقلاة لمدة دقيقتين تقريبا، بعد ذلك يتم تقطيع الفطيرة وتقدم.