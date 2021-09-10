طريقة تحضير اللازانيا الرائعة في المنزل مثل المحترفين من أول مرة، في البداية يجب أن نعلم أن هناك نوعان من اللازانيا التي يتم بيعها في المحلات، نوع يحتاج إلى تسوية وسلق في الماء الساخن ونوع أخر لا يحتاج إلى ذلك. الآن بمكونات بسيطة وفي خلال دقائق قليلة يمكنك تحضير اللازانيا بطعم أكثر من رائع، مع تقديمها فريش ساخنة رائعة ومميزة لتحصلين على أفضل طعم لازانيا على الإطلاق.

طريقة تحضير اللازانيا الرائعة في المنزل

في البداية تتكون وصفة اللحم من العناصر التالية ( زيت نباتي – بصل – فلفل أخضر- 4 فصوص من الثوم – ملح – فلفل أسود – شطة – ريجان مجفف – زعتر – لحم مفروم – معجون الطماطم ). في وعاء على نار مرتفعة يتم وضع القليل من زيبت نباتي ثم إضافة الفلفل الأخضر والبصل، ثم يتم التقليب جيداً لفترة قبل إضافة اللحم المفروم، حيث يتم إضافة الثوم المفروم أولاً ثم اللحم المفروم، ثم يتم إضافة التوابل ملح، فلفل أسود، شطة، ريجان مجفف وزعتر، ثم يتم إضافة صلصة الطماطم سواء كان معجون أو فريش، ثم يتم تغطئة اللحم وتمام التسوية.

تتكون وصفة البشاميل من ( زبدة – دقيق – حليب – ملح – فلفل )، يتم وضع الزبدة في وعاء على نار مرتفعة ثم إضافة الدقيق بنفس المقدار، وبعد تمام تجميع الزيدة مع الدقيق يتم إضافة الحليب تدريجياً، مع مراعاة زيادة كمية الحليب في حالة إستخدام قطع اللازانيا التي لا تحتاج تسوية، ثم يتم التقليب جيداً وبشكل مستمر حتى يزداد سُمك البشاميل مع إضافة الملح والفلفل.

اللازانيا بأسهل طريقة

يتم وضع القليل من البشاميل أول طبقة في الصنية ثم وضع اللازانيا، ثم يتم وضع اللحم المفروم وفردها جيداً ثم يتم وضع طبقة أُخرى من شرائح مكرونة اللازانيا، ثم يتم وضع طبقة من البشاميل ويمكنك فرد طبقة من جبن الريكوتا في حال توافرها وغير ذلك يمكنك الإستغناء عنها، ثم يتم وضع طبقة من شرائح اللازانيا ثم إضافة طبقة مزيج من اللحم المفروم، مع إضافة الجبن المودزاريلا وتغطئة الوعاء عن طريق ورق الفويل، ثم يوضع في الفرن لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة.