معجزة كريم الخيار والنشا الرهيب لتبيض البشرة والأماكن الداكنة وإزالة التجاعيد نهائيا من أول استعمال

معجزة كريم الخيار والنشا الرهيب لتبيض البشرة، من الوصفات الطبيعية السحرية في تبييض البشرة هي وصفة الخيار والنشا، والتي ننصح بها أي فتاة أو عروس تريد تفتيح لون بشرتها بطريقة أمنة وفعالة، حيث تعمل هذه الوصفة على إزالة البقع الداكنة والتصبغات من البشرة، كما تعمل على تقشير البشرة وبالتالي تخليصها من الجلد الميت واي بثور أو رؤوس سوداء، كما تساعد هذه الوصفة البشرة على استعادة نضارتها وتحميها من علامات التقدم في السن، وأخيراً يمكن استخدام هذه الوصفة للتخلص من الهالات السوداء.

معجزة كريم الخيار والنشا الرهيب لتبيض البشرة

لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى حبة متوسطة من الخيار وربع كوب من النشا وملعقة كبيرة من الزبادي، حيث يتم هرس حبة الخيار جيداً ثم نضيف لها النشا والزبادي ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بتوزيعه على الوجه والرقبة ونتركه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه جيداً ثم نقوم بترطيبه، ويتم تطبيق هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مذهلة بعد شهر واحد.

وصفات طبيعية لتبييض البشرة

الوصفة الاولى

مقادير هذه الوصفة هي ربع كوب من النشا وربع كوب من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الكركم البودرة وملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، يتم خلط جميع المقادير السابقة حتى نحصل على خليط متجانس، يتم تطبيق الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر، ويمكن تطبيق هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

الوصفة الثانية

مقادير هذه الوصفة هي ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الحليب البودرة ونصف حبة مسلوقة من البطاطس، يتم هرس البطاطس جيداً وبعد ذلك يتم إضافة الحليب البودرة والنشا إلى إليها والتقليب بشكل جيد، يتم توزيع الخليط على الوجه (يفضل أن يكون الخليط دافئ)، وبعد ان يجف بشكل كامل على الوجه، يتم إزالته من على الوجه باستخدام الماء الدافئ ثم يجفف الوجه جياً ثم نمسحه بالقليل من ماء الورد لغلق المسام، ويمكن تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع.