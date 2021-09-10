طريقة عمل كفتة بالأرز وسر لونها الأخضر بتكات حصرية من وصفة ومعلومة مفيدة للجميع

طريقة عمل كفتة بالأرز تعد من أسهل وأشهى الوجبات المصرية محببة لكبار السن والأطفال وجميع أفراد الأسرة ويتم تقديمها في المناسبات، والأفراح لذلك تبحث كل سيدة ،وربة منزل عن طريقة عمل الكفتة المصرية بالأرز حتى تتقنها لأنها تعتبر وجبة صحية ومغذية بكل المقاييس لأنها تحتوي على عدد كبير من العناصر المغذية مثل البروتين في اللحم والمعادن، والفيتامينات في الخضراوات ،والبصل، والثوم ،والنشويات في الأرز، والدهون في الزيت ،ومن خلال مقالنا سوف نقدم لكم متابعينا طريقة عمل كفتة بالأرز تبعاً وسوف نستعرض اليوم أهمها كفتة الأرز المصرية واليكم:

طريقة عمل الكفتة المصرية

الكفتة معروفة ومشهورة في عدد كبير من البلاد العربية ولكل بيت وبلد طريقة ونكهة مختلفة ولكن كفتة الأرز بالدمعة الحمراء تتميز مصر بطهيها وتحضيرها كالتي:

تنظف الخضروات التي سوف يتم إضافتها.

تقطع الخضروات من البقدونس والكزبرة والشبت إلى قطع صغيرة.

يقطع البصل إلى مكعبات.

ينقى الأرز ويغسل ويصفى تماما من الماء.

طريقة عمل كفتة المناسبات والأفراح الشعبية

بعد تحضير المكونات نحضر إناء ونخلط اللحم المفروم مع الأرز والملح والفلفل والبهارات والبصل المقطع وفصوص الثوم صحيحة ونخلطهم جيداً ويتم فرم الجميع في مفرمة اللحم ،أو الكبة الكهربائية ،أو فرمها عند الجزار في ماكينة الفرم ولكن لابد من تحضيرها وتنظيف الخضروات وغسل الأرز وتصفيته في المنزل لضمان النظافة.

بعد الفرم عدة مرات والحصول على عجينة الكفتة ناعمة يتم تشكيلها على شكل أصابع أو كرات ويتم قليها في زيت غزي ثم ترفع وتصفى من الزيت جيداً.

تحضير تسبيكه الطماطم

نحضر إناء ونضع نصف كوب من الزيت أو ملعقتين من السمن ونضع بصلة مقطعة مكعبات صغيرة وتقلب حتى يصبح لونها ذهبي ثم نضيف خمس فصوص من الثوم المهروس ، ولتر عصير من الطماطم ومعلقة من الملح والفلفل ونتركها حتى تغلى على النار ونضع الكفتة ونتركها تختلط بنكهة الطماطم والإضافات ومتابعتها بإضافة 2 كوب من الماء حتى تمام النضج.

طريقة اختبار نضج كفتة الأرز

بعد مرور ساعة ومتابعة عملية النضج نغرس شوكة أو سكينة في الكفتة إذا غرست تكون كفتة الأرز المصرية تامة السوى

تقدم في أطباق مع الأرز المفلفل بالشعرية وإليكم الطريقة بالفيديو: