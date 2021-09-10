طريقة تحضير موتشي الأيس كريم معشوق الأطفال بأسهل طريقة من المنزل، موتشي الأيس كريم الياباني هي عجين يتم تحضيرها من السكر ولها قوام خاص، وهذا ما يعجعلها الإختيار الأمثل للكبار والصغار، وهناك أنواع مختلفة من الموتشي الذي قد يتم تحضيره مع الكريمة أو الفواكهة، ولكن النوع الأشهر هو موتشي الأيس كريم، واليوم نشرح لكم طريقة مختصرة وبسيطة لتجهيز موتشي الأيس كريم من منزلك في دقائق قليلة.

طريقة تحضير موتشي الأيس كريم

في البداية يتم تحضير طبقة الأيس كريم، عن طريق وضع كرات أيس كريم في صينية الكاب كيك المعروفة حتى تحتفظ بالقوام الدائري، بعد إضافة ورق الكب كيك المعتاد ويوضع في الفريزر حتى تمام تحضير عجين الموتشي. ويتكون عجين الموتشي من العناصر التالية :

كوب ونصف دقيق الأرز مثل SWEET RICE FLOUR ( دقيق الظارز الحلو أو الجيلاتيني ).

كوب من النشا.

كوب ونصف من الماء.

نصف كوب من السكر.

يتم وضع الدقيق في وعاء عميق مع إضافة كافة المكونات الجافة، إضافة النشا والسكر ثم يتم التقليب جيداً حتى تمام الإمتزاج بين المكونات، ثم يتم إضافة الماء تدريجي مع التقليب بواسطة المضرب اليدوي، يتم التخلص من جميع التكتلات لنجد أنه تحول لقوام سائل بعض الشئ، وسوف يتحول إلى عجين عند التسوية وهناك طريقتان للتسوية، الأولى عن طريق المايكرويف والثانية عن طريق التسوية على البخار ولكن من الواضح أن طريقة الميكرويف أكثر سهولة، يتم تغطئته بواسطة استريتش رول ووضعه في الميكرويف لمدة 3 دقائق ومع مرور كل دقيقة يتم إستخراجه وتقليبه.

موتشي الأيس كريم الياباني

قومي بتلك العملية حتى يتم التسوية بالتساوي وليس فقط من الأطراف والمنتصف بدون تسوية، ويتم تكرار هذه الخطوة مرتين حتى تتم التسوية مدة 3 دقائق، وسوف نلاحظ تحويل القوام إلى عجين متماسك، ثم يتم رش نشا على سطح الفرد ثم يتم فرد العجين بسُمك نصف سم، ويمكنك وضع القليل من لون الطعام لتغيير لون العجين، وبإستخدام شكل تقطيع دائري يتم تقطيع العجين إلى دوائر، مع الإستعانة بكرات الأيس كريم ووضعها في منتصف العجين ثم غلق العجين عليها، ثم وضعها في نفس القالب في الفريزر لفترة وبالهنا والشفاء.