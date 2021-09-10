طريقة تحضير 40 قطعة بسكويت فاخر بمقادير بسيطة ومذاق رائع لا يقاوم، نقدم لكم في وصفتنا اليوم طريقة سهلة لصنع بسكويت الزبدة بالشوكولاتة. يعطيك هذا البسكويت مذاق رائع جدا فهو مزين بطبقة من الشوكولاتة وطبقة من الفول السوداني ليعطي خليط ذو طعم رائع، يمكنك تجهيز بسكويت الزبدة والشوكولاتة الفاخر بمكونات بسيطة جدا من مطبخك وتستطيعين تناوله منفرداً أو يمكن تحضيره بجانب الشاي، يمكنك تقديمه لأطفالك وضيوفك وسوف يعجبهم مذاقه بالتأكيد.

طريقة تحضير بسكويت الزبدة بالشوكولاتة

المقادير التالية تكفي لصنع 40 قطعة من بسكويت الزبدة والشوكولاتة، احضري عدد 3 كوب من الدقيق الفاخر بمقدار 375 جرام، نصف كوب وملعقة كبيرة من الزبدة بما يعادل 125 جرام على أن تكون في درجة حرارة الغرفة، نصف كوب زيت بمقدار 100 جرام، نصف كوب سكر بمقدار 100 جرام، نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر بمقدار 3 جرام، بالاضافة إلى ملعقة صغيرة من الفانيليا بمقدار 8 جرام.

لتحضير بسكويت الزبدة بالشوكولاتة يتم تحضير وعاء عميق، ويضاف إليه الزبدة والسكر ثم يتم خلطهم جيداً مع بعض يدوياً أو باستخدام المضرب، حتى نحصل على خليط كريمي ثم يتم إضافة الزيت، البيكنج بودر والفانيليا، ثم يتم الخلط مرة أخرى باستخدام المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط متجانس بدون تكتلات، ثم يتم إضافة الدقيق تدريجياً مع الخلط يدوياً حتى نحصل على خليط يسهل تشكيله.

بسكويت فاخر بمقادير بسيطة

يتم تحضير صينية ويوضع عليها ورق من الزبدة، ثم يشكل البسكويت إلى كرات صغيرة متساوية الحجم مع ترك مسافة مناسبة بين كل قطعة والأخرى، بعد ذلك توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 20-30 دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي من أسفل، بعد ذلك يتم خروج الصينية ويترك البسكويت حتى يبرد تماماً. يتم تحضير وعاء به شوكولاتة مذابة عن طريق وضع الشوكولاتة على حمام مائي ساخن مع التقليب أو يمكنك وضعها في الميكروويف حتى تذوب وتترك لتبرد ووعاء آخر به فول سوداني أو بندق، ثم يتم أخذ كل قطعة من البسكويت وتوضع في وعاء الشوكولاتة ثم توضع في وعاء الفول السوداني، هذه الخطوة تكرر على كل قطع البسكويت ثم يتم تقديمه.