بخلطة الحاتي السرية طريقة عمل الشيش طاووق بطعم لذيذ وشهي زي بره

الشيش طاووق من أكثر الأكلات المحببة والمميزة للكثير من الناس، وتعتبر من الاكلات سريعة التحضير، والتي يتم شرائها بشكل دائم من المطاعم، وهي تعتبر طريقة مختلفة لعمل صدور الفراخ، و تتبيلها بخلطة مميزة تجعلها اشهى والذ من الطرق التقليدية المتعارف عليها، ولذلك سوف نسهل على كل سيدة وتتعرض طريقة عمل الشيش طاووق الشهي المميز في البيت بشكل صحي ومفيد للاطفال، وبدون اي تكاليف مرتفعة كما هو في المطاعم. طريقة عمل الشيش طاووق بسهولة في المنزل طريقة عمل الشيش طاووق بسهولة في المنزل طريقة سهلة وسريعة التحضير ويمكن صناعتها وإعدادها في البيت والطريقة كالآتي: المكونات صدور دجاجتين مخليتين وعلى حسب الكمية المطلوبة

حبتين من الطماطم المقطعة مكعبات

3 بصلات مقطعة شرائح

3 حبات فلفل رومي ملون

ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

4 ملاعق زبادي

رشة ملح

رشة فلفل اسود

ربع ملعقة من البصل البودرة

ربع ملعقة من الثوم البودرة

ربع ملعقة من الكاري أو استبداله برشة كركم صغيرة

3 ملاعق من زيت الزيتون طريقة تحضير الشيش طاووق قبل التحضير قومي بغسل صدور الفراخ جيدًا

بعد ذلك قومي بتقطيعها مكعبات واتركيها جانبًا

بعد ذلك في إناء عميق قومي بتحضير تتبيلة الشيش طاووق، وهي عبارة عن الزبادي مع إضافة البابريكا، والبصل البودرة، والثوم البودرة، والكاري، والملح والفلفل الأسود، والطماطم

اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج بشكل قوى وتتجانس

بعد الانتهاء أضيفي قطع الصدور إلى إناء التتبيلة، و اغمسيها جيدًا بحيث تغطي التتبيلة كل الدجاج الموجود داخل الإناء، وبعد ذلك تغطى وادخلها الثلاجة لمدة 5 ساعات ويفضل تحضيرها من الليل وتركها حتى الصباح

بعد ذلك احضري السياح الخشبية، وابدئي في رصها بالفلفل والبصل والدجاج بشكل تدريجي، كرري هذه الطريقة حتى تنتهي من كل كمية الدجاج الموجودة

قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة، ويفضل وضعها تحت الشواية

تترك لمدة نصف ساعة في النار مع مراعاة التقليب حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي الغامق بعض الشيء

هكذا قد انتهي تحضير الشيش طاووق وأصبح جاهزًا تناوله، ويمكن أن يقوم مع مكرونة أو يؤكل في ساندوتشات، أو أرز بسمتي مميز. طريقة تحضير الشيش طاووق الوسوم

الشيش طاووق من أكثر الأكلات المحببة والمميزة للكثير من الناس، وتعتبر من الاكلات سريعة التحضير، والتي يتم شرائها بشكل دائم من المطاعم، وهي تعتبر طريقة مختلفة لعمل صدور الفراخ، و تتبيلها بخلطة مميزة تجعلها اشهى والذ من الطرق التقليدية المتعارف عليها، ولذلك سوف نسهل على كل سيدة وتتعرض طريقة عمل الشيش طاووق الشهي المميز في البيت بشكل صحي ومفيد للاطفال، وبدون اي تكاليف مرتفعة كما هو في المطاعم. طريقة عمل الشيش طاووق بسهولة في المنزل طريقة عمل الشيش طاووق بسهولة في المنزل طريقة سهلة وسريعة التحضير ويمكن صناعتها وإعدادها في البيت والطريقة كالآتي: المكونات صدور دجاجتين مخليتين وعلى حسب الكمية المطلوبة

حبتين من الطماطم المقطعة مكعبات

3 بصلات مقطعة شرائح

3 حبات فلفل رومي ملون

ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

4 ملاعق زبادي

رشة ملح

رشة فلفل اسود

ربع ملعقة من البصل البودرة

ربع ملعقة من الثوم البودرة

ربع ملعقة من الكاري أو استبداله برشة كركم صغيرة

3 ملاعق من زيت الزيتون طريقة تحضير الشيش طاووق قبل التحضير قومي بغسل صدور الفراخ جيدًا

بعد ذلك قومي بتقطيعها مكعبات واتركيها جانبًا

بعد ذلك في إناء عميق قومي بتحضير تتبيلة الشيش طاووق، وهي عبارة عن الزبادي مع إضافة البابريكا، والبصل البودرة، والثوم البودرة، والكاري، والملح والفلفل الأسود، والطماطم

اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج بشكل قوى وتتجانس

بعد الانتهاء أضيفي قطع الصدور إلى إناء التتبيلة، و اغمسيها جيدًا بحيث تغطي التتبيلة كل الدجاج الموجود داخل الإناء، وبعد ذلك تغطى وادخلها الثلاجة لمدة 5 ساعات ويفضل تحضيرها من الليل وتركها حتى الصباح

بعد ذلك احضري السياح الخشبية، وابدئي في رصها بالفلفل والبصل والدجاج بشكل تدريجي، كرري هذه الطريقة حتى تنتهي من كل كمية الدجاج الموجودة

قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة، ويفضل وضعها تحت الشواية

تترك لمدة نصف ساعة في النار مع مراعاة التقليب حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي الغامق بعض الشيء

هكذا قد انتهي تحضير الشيش طاووق وأصبح جاهزًا تناوله، ويمكن أن يقوم مع مكرونة أو يؤكل في ساندوتشات، أو أرز بسمتي مميز. طريقة تحضير الشيش طاووق

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