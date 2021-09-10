طريقة عمل الفتوش على أصولها الشامية مثل السوريين

الفتوش أو أبو مليح كما كان يقال عنه فى فلسطين واحدة من أنواع المقبلات المنتشرة في بلاد الشام وبصفة خاصة فى لبنان التى تعمل على فتح الشهية على الاكل، فهذا الطبق ملئ بالعناصر الغذائية اللازمة لبناء جسم الإنسان ومن أهمها الفيتامينات والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة لاحتوائها على الليكوبين، كما أنها تنظم عمل الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على العديد من الخضروات الطازجة والشهية، فتعالو معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل سلطة الفتوش. مكونات تجهيز سلطة الفتوش: مكونات تجهيز سلطة الفتوش: لكي نقوم بتجهيز طبق سلطة الفتوش يجب علينا إحضار هذه المكونات وهى: علينا أن نجهز ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونصف ملعقة صغيرة من السماق “اختياري”، وعصير ليمونة أو أكثر، مع ربع كوب من الزيتون الأسود للتزيين.

نحتاج إلى ضمة من البقدونس، وثلاث ثمرات من الطماطم، وخبز مقلي أو محمص مقطع على شكل مثلثات أو مربعات على حسب الرغبة، وثمرة من الليمون المقطع إلى شرائح للتزيين، وقليل من الملح، وملعقة صغيرة من النعناع الناشف، وأربع ثمرات من الخيار. هناك بغض المكونات اختياري وهى: كمية من الجرجير، وملعقة صغيرة من خل التفاح، وثمرتين من الفجل الأحمر، وكمية من البصل الأخضر، والفرفحينا. كيفية تحضير سلطة الفتوش: هناك بغض المكونات اختياري وهى:كيفية تحضير سلطة الفتوش: إن تجهيز طبق سلطة الفتوش لا يحتاج إلى وقت ولا مجهود فهو من أبسط الأشياء التى نقوم بتخضيرها بكل سهولة، ولكى نقوم بتجهيز طبق سلطة الفتوش يجب علينا إتباع الآتى: أولا نقوم بغسل كافة الخضروات جيدا بالماء والخل، ونقطع الطمام والخيار والفجل إلى مربعات. ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع البقدونس ناعما ونقطع الفرفحينا والجرجير والبصل الأخضر. ثم قومي بوضع جميع المكونات المقطعة في إناء، ونقلبها جيدا ونضع معها خل التفاخ والملح والنعناع الناشف وزيت الزيتون وعصير الليمونة. الآن عليكي أن تقلي الخبز فى الزيت للعمل على تحميره وقرمشته مع مراعاة تصفيته من الزيت نهائياً. ثم بعد ذلك نضع نصفه مع الخضروات المقطعة ونقلبه ونضعه في طبق التقديم. وفي النهاية نزينه بشرائح الليمون والزيتون الأسود وباقى الخبز المقلي والنعناع الأخضر ونتناوله ثم قدميه لأسرتك بألف هنا. الوسوم

الفتوش أو أبو مليح كما كان يقال عنه فى فلسطين واحدة من أنواع المقبلات المنتشرة في بلاد الشام وبصفة خاصة فى لبنان التى تعمل على فتح الشهية على الاكل، فهذا الطبق ملئ بالعناصر الغذائية اللازمة لبناء جسم الإنسان ومن أهمها الفيتامينات والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة لاحتوائها على الليكوبين، كما أنها تنظم عمل الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على العديد من الخضروات الطازجة والشهية، فتعالو معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل سلطة الفتوش. مكونات تجهيز سلطة الفتوش: مكونات تجهيز سلطة الفتوش: لكي نقوم بتجهيز طبق سلطة الفتوش يجب علينا إحضار هذه المكونات وهى: علينا أن نجهز ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونصف ملعقة صغيرة من السماق “اختياري”، وعصير ليمونة أو أكثر، مع ربع كوب من الزيتون الأسود للتزيين.

نحتاج إلى ضمة من البقدونس، وثلاث ثمرات من الطماطم، وخبز مقلي أو محمص مقطع على شكل مثلثات أو مربعات على حسب الرغبة، وثمرة من الليمون المقطع إلى شرائح للتزيين، وقليل من الملح، وملعقة صغيرة من النعناع الناشف، وأربع ثمرات من الخيار. هناك بغض المكونات اختياري وهى: كمية من الجرجير، وملعقة صغيرة من خل التفاح، وثمرتين من الفجل الأحمر، وكمية من البصل الأخضر، والفرفحينا. كيفية تحضير سلطة الفتوش: هناك بغض المكونات اختياري وهى:كيفية تحضير سلطة الفتوش: إن تجهيز طبق سلطة الفتوش لا يحتاج إلى وقت ولا مجهود فهو من أبسط الأشياء التى نقوم بتخضيرها بكل سهولة، ولكى نقوم بتجهيز طبق سلطة الفتوش يجب علينا إتباع الآتى: أولا نقوم بغسل كافة الخضروات جيدا بالماء والخل، ونقطع الطمام والخيار والفجل إلى مربعات. ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع البقدونس ناعما ونقطع الفرفحينا والجرجير والبصل الأخضر. ثم قومي بوضع جميع المكونات المقطعة في إناء، ونقلبها جيدا ونضع معها خل التفاخ والملح والنعناع الناشف وزيت الزيتون وعصير الليمونة. الآن عليكي أن تقلي الخبز فى الزيت للعمل على تحميره وقرمشته مع مراعاة تصفيته من الزيت نهائياً. ثم بعد ذلك نضع نصفه مع الخضروات المقطعة ونقلبه ونضعه في طبق التقديم. وفي النهاية نزينه بشرائح الليمون والزيتون الأسود وباقى الخبز المقلي والنعناع الأخضر ونتناوله ثم قدميه لأسرتك بألف هنا.

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