طريقة عمل الكنافة بالقشطة الطرية بخطوات سهلة زي المحلات بالضبط

نستعرض عليكم الآن طريقة عمل الكنافة بالقشطة الطرية، حيث تعتبر الكنافة واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تتمتع بشهرة كبيرة في العالم العربي، وهي من الحلويات التي ترتبط بشهر رمضان، ويكثر من تناولها أيضاً في الأيام العادية وفي المناسبات المختلفة، وعادة ما يتم شرائها من المحلات نزراً لإتقانها في إعدادها، وهناك بعض ربات البيوت التي تحرص على إعداد الكنافة في البيت بكل طرقها المختلفة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

يطلق على الكنافة لقب أسيرة القلوب، نظراً لطعمها الذي لا يقاوم الذي يحبه الكبار والصغار، ويوجد هناك الكثير من أنواع الكنافة التي تم ابتكرها وحققت شهرة كبيرة في العالم العربي، ومنها الكنافة بالمانجو، والكنافة السادة، الكنافة بالنوتيلا وغيرها، والكنافة بالقشطة من ألذ وأشهر أنواعها، والتي تجدها ربات البيوت الأسهل في إعدادها ولذلك تفضلها عن غيرها.

نصف كيلو كنافة.

كوب سمنة دايبة.

نصف كوب سكر بودر.

2 كوب لبن.

2 ملعقة من بودرة الكريم شانتيه.

3 ملاعق كبيرة نشا.

كوب قشطة بلدي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب وربع ماء.

3 كوب سكر.

نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

ملعقة سمن.

في البداية يتم تجهيز الشربات من خلال رفع السكر مع الماء على النار ويترك ليغلي ويذوب السكر تماماً، ثم نضيف عصير الليمون وملعقة عسل الجلوكوز والفانيليا، ويترك المزيج يغلي حتى يثقل ويرفع من النار ونقلب فيه ملعقة السمن.

في مقدار قليل من اللبن نذوب النشا مع الفانيليا والكريم شانتيه، وعلى النار نضع باقي اللبن ونضيف له المزيج السابق ونقلب باستمرار ليثقل الحشو، ثم نرفعه ونقلبه به القشطة البلدي جيداً حتى تتجانس مع المكونات.

في وعاء نضع الكنافة ونضع عليها السمن والسكر ونقلبهما معاً.

نحضر صينية الفرن وتدهن بالسمن، ونفرد فيها نصف كمية الكنافة ويسكب عليها مقدار الحشو وعليه باقي الكنافة ونضغط عليها قليلاً بالراحة.

ندخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتتحمر الكنافة.

نخرج الصينية من الفرن وتسقى بالشربات البارد وهي ساخنة، وتترك لتبرد تماماً ثم تقطع وبألف هنا.

المكونات:مكونات الحشو:مكونات الشربات:طريقة التحضير: