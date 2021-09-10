طريقة فطيرة بطاطا حلوة بالفرن خطوات بسيطة

طريقة فطيرة بطاطا الحلوة حلى أمريكي رائع طري مثل مطاعم الآن يمكن تحضيرها في منزل بسهولة بخطوات بسيطة تعلمي صنع حلويات مختلفة جديدة لأسرتك من أشهى حلويات التي تصنع في الغرب والدول الأجنبية وأصبحت الآن تعد في دول عربية بكثرة، ويتم تحضير فطيرة بطاطا الحلوة بخطوات بسيطة وتكون لذيذة وصفة سهلة من وصفات التي يمكن أن تقدم في تجمعات العائلية المميزة، كما أنها بها الكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم والتي تمده بالطاقة اللازمة له، وبها عناصر غذائية كثيرة هامة للأطفال لبناء جسمهم في خطوات مبسطة سنوضح لكم طريقة فطيرة بطاطا الحلوة بالفرن. طريقة فطيرة بطاطا بالعسل الحلوة بالفرن لعمل عجينة فطيرة بطاطا كوب من الزبدة بحرارة الغرفة. عدد 2 كوب ونصف الكوب من دقيق الأبيض. ملعقة كبيرة من السكر. عدد 8 ملاعق من ماء مثلج أو على حسب الحاجة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. لعمل الحشو كوب سكر أبيض. عدد 2 بيضة كبيرة الحجم. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة جوزة طيب. ملعقة صغيرة قرفة ناعمة مطحونة. عدد 2 ثمرة بطاطا حلوة بحجم كبير. ربع ملعقة قرنفل مطحون. عدد 2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون. عدد 2 ملعقة كبيرة دقيق. زبدة بحرارة الغرفة نصف كوب. ربع كوب كريمة طبخ. رشة صغير ملح. طريقة عمل فطيرة بطاطا حلوة بالفرن في وعاء الخلاط يتم وضع دقيق وسكر والملح وتخفق لمدة دقيقة، وتوضع عليه زبدة لكن تدريجيا وخفقها مع دقيق في خلاط.

تخلط عدة مرات مع وضع الزبدة وعليها يوضع ماء مثلج ويخفق مرة ثانية لكن ببطء حتى تكون لديك عجينة متماسكة يمكن فردها.

وعلى سطح طاولة مرشوش بالدقيق تأخذ العجينة وتوضع على طاولة وعجنها لمدة 2 دقيقة، وتشكل عجينة على شكل قرص وغطيها بكيس من نايلون وتدخل الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

ثم اسلقي بطاطا بعد غسلها في وعاء مغطى بورق بعد وضع بطاطا داخلها وتغطيتها بورق مبلل بالماء وتترك على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

تصفى البطاطا من الماء وتترك جانبا حتى تبرد تماما، وتقشر بطاطا بعد أن تبرد لمدة دقيقة ويضاف عليها سكر وكريمة.

يضاف إلى بطاطا زبدة وسكر والبيض ودقيق وملح وقرفة وزنجبيل وقرنفل، جوزة طيب مفرومة وفانيليا وتخلط لى 5 دقائق حتى تمتزج.

اخرجي عجينة متماسكة من ثلاجة بعد أن بردت، وتترك خارجها تهدأ لمدة ربع ساعة، يفرد عجينة على سطح مرشوش بالدقيق وترص في صينية الفرن واضغطي عليها حتى تكون متساوية.

اصنعي ثقوب بالشوكة في عجينة وضعي عليها حشو بطاطا، وتدخل فرن ساخن لمدة نصف ساعة وتخرج وتقطع وتقدم. طريقة فطيرة بطاطا بالعسل الحلوة بالفرنطريقة عمل فطيرة بطاطا حلوة بالفرن الوسوم

طريقة فطيرة بطاطا الحلوة حلى أمريكي رائع طري مثل مطاعم الآن يمكن تحضيرها في منزل بسهولة بخطوات بسيطة تعلمي صنع حلويات مختلفة جديدة لأسرتك من أشهى حلويات التي تصنع في الغرب والدول الأجنبية وأصبحت الآن تعد في دول عربية بكثرة، ويتم تحضير فطيرة بطاطا الحلوة بخطوات بسيطة وتكون لذيذة وصفة سهلة من وصفات التي يمكن أن تقدم في تجمعات العائلية المميزة، كما أنها بها الكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم والتي تمده بالطاقة اللازمة له، وبها عناصر غذائية كثيرة هامة للأطفال لبناء جسمهم في خطوات مبسطة سنوضح لكم طريقة فطيرة بطاطا الحلوة بالفرن. طريقة فطيرة بطاطا بالعسل الحلوة بالفرن لعمل عجينة فطيرة بطاطا كوب من الزبدة بحرارة الغرفة. عدد 2 كوب ونصف الكوب من دقيق الأبيض. ملعقة كبيرة من السكر. عدد 8 ملاعق من ماء مثلج أو على حسب الحاجة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. لعمل الحشو كوب سكر أبيض. عدد 2 بيضة كبيرة الحجم. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة جوزة طيب. ملعقة صغيرة قرفة ناعمة مطحونة. عدد 2 ثمرة بطاطا حلوة بحجم كبير. ربع ملعقة قرنفل مطحون. عدد 2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون. عدد 2 ملعقة كبيرة دقيق. زبدة بحرارة الغرفة نصف كوب. ربع كوب كريمة طبخ. رشة صغير ملح. طريقة عمل فطيرة بطاطا حلوة بالفرن في وعاء الخلاط يتم وضع دقيق وسكر والملح وتخفق لمدة دقيقة، وتوضع عليه زبدة لكن تدريجيا وخفقها مع دقيق في خلاط.

تخلط عدة مرات مع وضع الزبدة وعليها يوضع ماء مثلج ويخفق مرة ثانية لكن ببطء حتى تكون لديك عجينة متماسكة يمكن فردها.

وعلى سطح طاولة مرشوش بالدقيق تأخذ العجينة وتوضع على طاولة وعجنها لمدة 2 دقيقة، وتشكل عجينة على شكل قرص وغطيها بكيس من نايلون وتدخل الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

ثم اسلقي بطاطا بعد غسلها في وعاء مغطى بورق بعد وضع بطاطا داخلها وتغطيتها بورق مبلل بالماء وتترك على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

تصفى البطاطا من الماء وتترك جانبا حتى تبرد تماما، وتقشر بطاطا بعد أن تبرد لمدة دقيقة ويضاف عليها سكر وكريمة.

يضاف إلى بطاطا زبدة وسكر والبيض ودقيق وملح وقرفة وزنجبيل وقرنفل، جوزة طيب مفرومة وفانيليا وتخلط لى 5 دقائق حتى تمتزج.

اخرجي عجينة متماسكة من ثلاجة بعد أن بردت، وتترك خارجها تهدأ لمدة ربع ساعة، يفرد عجينة على سطح مرشوش بالدقيق وترص في صينية الفرن واضغطي عليها حتى تكون متساوية.

اصنعي ثقوب بالشوكة في عجينة وضعي عليها حشو بطاطا، وتدخل فرن ساخن لمدة نصف ساعة وتخرج وتقطع وتقدم. طريقة فطيرة بطاطا بالعسل الحلوة بالفرنطريقة عمل فطيرة بطاطا حلوة بالفرن

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