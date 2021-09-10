طريقة عمل الكشري المصري في البيت زي المحلات بكل سهولة وفي أسرع وقت

يعتبر الكشري من أشهر الأكلات الشعبية في المطبخ المصري، والذي يحبه جميع الأشخاص بمختلف الطبقات والأعمار، ويعد من الوجبات المناسبة للأشخاص النباتيين حيث أنه يعتمد على المكونات التي يحتاج إليها الجسم والمفيدة له، وهي الأرز والعدس والمكرونة والبصل والشعرية والطماطم، وعلى الرغم من اختلاف هذه المكونات عن بعضها إلا أنها تمنح مذاق مميز جداً عندما تجتمع في طبق واحد، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيره زي المحلات في البيت بالتفصيل. طريقة عمل الكشري المصري في البيت طريقة عمل الكشري المصري في البيت المكونات: نصف كيلو أرز.

كوب صغير مكرونة.

ربع كيلو عدس.

ربع كيلو حمص.

كوب شعيرية محمرة.

بصل مقطع إلى شرائح.

3 كوب ونصف ماء.

ملح.

كمون. طريقة التحضير: نقوم بنقع العدس في الماء، وكذلك ننقع الحمص في وعاء آخر به ماء.

ونقوم بإضافة كمية قليلة من الكمون في وعاء الحمص أثناء نقعه.

في اليوم التالي نصفي المكونين من الماء جيداً، ونغسلهم ونتركهم جانباً.

في وعاء به زيت على النار نقوم بتحمير البصل حتى يصبح لونه ذهبي، ومقرمش.

نقوم بوضع 3/4 الكمية من البصل في وعاء آخر.

ونضيف العدس والماء إلى الكمية الباقية، ونتركه على النار حتى يغلي.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الأرز والشعيرية، ونقلب بشكل جيد.

نترك المكونات على النار حتى تتشرب الماء، ثم نقلل درجة حرارة النار حتى تستوي.

نقوم بسلق المكرونة في كمية وفيرة من الماء المغلي مع القليل من الملح والزيت.

وبعد أن تستوي نقوم بوضع المكونات في طبق التقديم. طريقة تحضير الكشري الأصفر المصري طريقة تحضير الكشري الأصفر المصري المكونات: نصف كيلو من العدس الأصفر مغسول جيداً، ومصفى من الماء.

ربع كيلو من الأرز المصري مغسول جيداً، ومصفى من الماء.

بصلة مبشورة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

فص من الثوم مفروم.

ملعقة كمون صغيرة.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

3 كوب من الماء. طريقة التحضير: في وعاء على النار نقوم بتسخين الزيت، ونضيف البصل، ونقلب جيداً حتى يذبل.

نقوم بإضافة الثوم ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي.

ثم نضيف الأرز والعدس الأصفر، ونصب عليهم الماء حتى يغطيهم.

ونضيف الملح والكمون، ونغطي المكونات على النار حتى تغلي.

وبعد أن يستوي نقوم بتقديمه وبالهنا والشفا. الوسوم

يعتبر الكشري من أشهر الأكلات الشعبية في المطبخ المصري، والذي يحبه جميع الأشخاص بمختلف الطبقات والأعمار، ويعد من الوجبات المناسبة للأشخاص النباتيين حيث أنه يعتمد على المكونات التي يحتاج إليها الجسم والمفيدة له، وهي الأرز والعدس والمكرونة والبصل والشعرية والطماطم، وعلى الرغم من اختلاف هذه المكونات عن بعضها إلا أنها تمنح مذاق مميز جداً عندما تجتمع في طبق واحد، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيره زي المحلات في البيت بالتفصيل. طريقة عمل الكشري المصري في البيت طريقة عمل الكشري المصري في البيت المكونات: نصف كيلو أرز.

كوب صغير مكرونة.

ربع كيلو عدس.

ربع كيلو حمص.

كوب شعيرية محمرة.

بصل مقطع إلى شرائح.

3 كوب ونصف ماء.

ملح.

كمون. طريقة التحضير: نقوم بنقع العدس في الماء، وكذلك ننقع الحمص في وعاء آخر به ماء.

ونقوم بإضافة كمية قليلة من الكمون في وعاء الحمص أثناء نقعه.

في اليوم التالي نصفي المكونين من الماء جيداً، ونغسلهم ونتركهم جانباً.

في وعاء به زيت على النار نقوم بتحمير البصل حتى يصبح لونه ذهبي، ومقرمش.

نقوم بوضع 3/4 الكمية من البصل في وعاء آخر.

ونضيف العدس والماء إلى الكمية الباقية، ونتركه على النار حتى يغلي.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الأرز والشعيرية، ونقلب بشكل جيد.

نترك المكونات على النار حتى تتشرب الماء، ثم نقلل درجة حرارة النار حتى تستوي.

نقوم بسلق المكرونة في كمية وفيرة من الماء المغلي مع القليل من الملح والزيت.

وبعد أن تستوي نقوم بوضع المكونات في طبق التقديم. طريقة تحضير الكشري الأصفر المصري طريقة تحضير الكشري الأصفر المصري المكونات: نصف كيلو من العدس الأصفر مغسول جيداً، ومصفى من الماء.

ربع كيلو من الأرز المصري مغسول جيداً، ومصفى من الماء.

بصلة مبشورة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

فص من الثوم مفروم.

ملعقة كمون صغيرة.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

3 كوب من الماء. طريقة التحضير: في وعاء على النار نقوم بتسخين الزيت، ونضيف البصل، ونقلب جيداً حتى يذبل.

نقوم بإضافة الثوم ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي.

ثم نضيف الأرز والعدس الأصفر، ونصب عليهم الماء حتى يغطيهم.

ونضيف الملح والكمون، ونغطي المكونات على النار حتى تغلي.

وبعد أن يستوي نقوم بتقديمه وبالهنا والشفا.

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