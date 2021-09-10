طريقة عمل كيك سهل وبسيط لإفطار سريع في المنزل لكي ولعائلتك

يعد الكيك من أشهي الحلويات التي يقبل عليها الجميع من الكبار والصغار، وكثير من الأمهات يقمن بتحضير هذا النوع من الحلويات للأطفال لاحتوائه على مواد غذائية مفيدة للأطفال وتعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير الكيك في المنزل، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ولا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكيك بسهولة في المنزل.

مقادير عمل الكيك

يحتوي الكيك على مقادير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوبان ونصف من الدقيق.

٣ حبات من البيض.

كوب ونصف من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع من السكر.

ملعقتان ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير الكيك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخفق البيض والسكر حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نقوم بإضافة الزبادي وزيت الزيتون مع الاستمرار بالخفق. بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا مع البيكنج بودر ونستمر بالخلط ثم نضيف الملح وبيكربونات الصوديوم وجوزة الطيب ونخلطهم جيداً. نقوم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ثم نقوم بدهن قالب الكيك ونسكب العجين وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٦٠ دقيقة حتى تنضج. بعد ذلك نترك الكيك حتي يهدأ ثم تقطع وتقدم وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح الكيك

هناك عدة نصائح يجب مراعاتها لنجاح الكيك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-