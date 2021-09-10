طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة الهشة بالخطوات زي المحلات بطعم لذيذ

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة الهشة، من الحلويات المنتشرة لقمة القاضي، التي يحبها الكثيرون ودائما يشترونها جاهزة، فتبحث الأمهات عن أسهل طريقة لتحضيرها في المنزل، لأن الأطفال يحبون تناول الحلوي باستمرار، فتفضل تحضيرها في المنزل، لضمان سلامتهم فهناك الكثير من الطرق البسيطة التي تجعلك تقومي بتحضير لقمة القاضي بسهولة ويتناول إعجاب كل من يتناولها، وسوف نوضح لكم من خلال مقالتنا الطريقة بالتفاصيل.

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة الهشة بالخطوات

المكونات

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ملعقه ملح.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الفانيليا.

سكر

كوب من الماء.

زيت ذرة للقلي.

مكونات القطر

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

نصف ملعقه صغيره من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وأضيفي الدقيق والنشا والملح والسكر والخميرة والماء والفانيليا، قومي بتشغيلة على سرعة بطيئة حتي تتكون عجينة سائلة، قومي بوضع العجينة في طبق وتغطيتة بكيس بلاستيك، وتركة لمدة ساعتين في مكان دافئ، حتي تخمر العجينة ويتضاعف حجمها، ونقلب العجينة برفق حتي لا يخرج الهواء منها، نقوم بوضع مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت على النار ونتركها حتي تسخن، ونقوم بتشكيل العجينة باستخدام ملعقة صغيرة، ثم نقوم بتقليبها علي الجهتين حتي تصل للون الذهبي، ثم نقوم بإخراجها من الزيت ووضعها في القطر ونقوم بتقديمها.

طريقة تحضير القطر

نقوم بوضع وعاء على النار، نضع فيه كوبين من السكر، ثم قومي بإضافة كوب من الماء، ثم ملعقة من عصير الليمون، وملعقة من الفانيليا، ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً، نتركهم على النار حتي يغلي ويصل لثقل المطلوب.

أسهل طريقة لعمل لقمة القاضي في البيت زي المحلات

المكونات

2 كوب من الدقيق.

ملعقة من الملح.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من السكر.

ملعقتان من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة.

2 كوب من الماء الدافئ للعجن حسب الرغبه.

طريقة التحضير

نقوم بنحل الدقيق ونضعة في وعاء، ثم نقوم بإضافة النشا والحليب، ثم نضع الخميرة والسكر والماء الدافئ في وعاء نتركة حتي يخمر، نضيفة على المكونات ونقوم بالعجن حتي نحصل علي عجينة لينة، نقوم بترك العجينة لمدة ساعة حتي تخمر، نقوم بوضع مقلاة بها زيت على النار ونستخنه جيداً، ثم نقوم بتشكيل لقمة القاضي وتركها حتي تصل للون الذهبي.