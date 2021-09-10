طريقة عمل سلطة طماطم حارة بالخطوات للمشويات والأسماك بطعم شهي ولذيذ

طريقة عمل سلطة طماطم حارة , بعض الأشخاص لا يستطيعون تناول وجباتهم اليومية بدون تناول السلطات الحارة، سلطة الطماطم الحارة أحد أفضل وأشهى السلطات الحارة التي تقدم في كبار المطاعم، فهي مناسب تناولها في كل الأكلات سواء المشوية أو الأسماك وهي تضيف طعم ومذاق قوي جدًا لجميع الأكلات.

طريقة عمل سلطة طماطم حارة

ولأن ست البيت تبحث كل يوم عن كل ما هو جديد، وكل ما يقدم في المطاعم حتى تستطيع إسعاد جميع أفراد أسرتها، وتلبية كل رغباتهم.

سنقدم لكم اليوم كيفية عمل سلطة طماطم حارة في البيت بكل سهولة، وبخطوات بسيطة.

المكونات

أربعة ثمرات من الطماطم.

ثمرتين من الفلفل الرومي.

ثمرة من البصل.

مقدار ثمرة من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من الكمون.

عدد ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معيار نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

احضري المطحنة الكهربائية وأضيفي بها كلًا من الطماطم + الفلفل الرومي + البصل + الفلفل الأخضر.

اطحني كل الخضروات مع التقليب المستمر ثم أضيفي كل البهارات وعصير الليمون.

استمري في التقليب ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود.

اسكبي الخليط في طبق التقديم وقدميها على الفور.

الوصفة الاولى: طريقة عمل سلطة طماطم حارة

المكونات

من 4 إلى 6 ثمرات من الطماطم.

ثلاثة ثمرات من الجزر.

ثمرتين من الفلفل الحار.

ثمرتان من البصل المقطع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

مقدار ملعقة صغيرة من الشطة (حسب الرغبة).

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

طريقة التحضير

ضعي كلًا من الفلفل الحار + البصل المقطع + الشطة + الكمون + الثوم البودرة + الثوم المقطع + زيت الزيتون + الملح في وعاء المطحنة الكهربائية حتى تطحن جيدًا.

قطعي الطماطم وضعيها في طبق التقديم ثم اسكبي عليها الخليط السابق.

زيني السلطة وقدميها مع الوجبات الأساسية.

المكونات

خمس ثمرات من الطماطم.

فصين من الثوم المهروس.

ربع حزمة من البقدونس.

ثمرة من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من الشطة الناعمة.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

اغسلي الطماطم وقطعيها وضعيها في وعاء الخلاط الكهربائي.

ضعي مع الطماطم كل المكونات الأخرى وامزجي جيدًا.

ثم اسكبي الطماطم في طبق التقديم وقدميها مع وجباتك الرئيسية.

الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة طماطم حارة بالجزرالوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة الطماطم الحارة المطحونة