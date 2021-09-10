طريقة عمل شاورما أبو حيدر اللذيذة سهلة التحضير في البيت

شاورما أبو حيدر ، من ألذ الساندوتشات التي يقبل عليها كثير من الناس ويفضلونها لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة للغاية، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة، كما أن إعدادها لا يتطلب الكثير من الجهد وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل شاورما أبو حيدر في البيت بكل سهولة.

كما يوجد العديد من الأكلات اللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل كبدة الدجاج بالبصل اللذيذة وأيضا طريقة عمل فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وكذلك طريقة عمل ساندويتش البطاطس السوري بطريقة المطاعم الأصلية.

٤٠٠ جرام من لحم قطعة الأنتركوت المقطع شرائح رفيعة.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ربع كوب من الخل.

نصف كوب من كريمة الطبخ.

ونصف ثمرة طماطم مقطعة.

نصف كوب من الكزبرة المقطعة.

خبز كايزر أو بريوش.

مكونات شاورما أبو حيدرطريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل شاورما أبو حيدر وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط اللحم مع البهارات والخل وكريمة الطبخ.

ثم نترك اللحم في الخليط داخل الثلاجة لمدة ١٢ ساعة حتى يتم تتبيله بشكل جيد.

بعدما يتم تتبيله في المدة المحددة نقوم بوضع الخليط على نار عالية الحرارة حتي يتشرب اللحم جميع السوائل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة قطع الطماطم.

وبعدما يذبل الطماطم نقوم بإضافة الكزبرة الخضراء المقطعة ونقلبها مع بقية المكونات ونتركها علي النار لمدة دقيقة مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بحشو الشاورما في الخبز وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا إضافة سلطة الطحينة أو المايونيز والمستردة.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: