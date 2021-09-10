كريم نيفيا السحري لفرد الشعر المجعد والخشن نهائياً بديل للكراتين في أقل من أسبوع

كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد، يعد الشعر الهايش والمقصف والمجد من المشكلات التي تواجه البعض من النساء اللاتي يتمنين دائماً الحصول على شعر حريري، ومفرود وانسيابي، ولذا تتجه معظم الفتيات إلى الطرق السهلة والسريعة لفرد الشعر بالمكواة او كريمات الفرد، أو بعض المستحضرات الكيميائية التي قد تحتوي على مادة الفورمالين، والتي تضر بالشعر مع الاستخدام المتكرر لها، وتتسبب في زيادة تدمير الشعر، وتزيد من كمية الشعر المتقصف، ونفشة الشعر وتجعده أي أن النتائج تأتي عكسية، ولذلك يمكنك استخدام طرق طبيعية تعطي نتائج مرضية وفي الوقت نفسه لا تضر الشعر، بل يغذي الشعر ويعطيه الحيوية والانسيابية وتساعد في فرد الشعر، مع الاستمرار وتحضير الوصفة بطرق صحيحة، وسوف نتعرف على أحد هذه الطرق بمكونات سهلة وبسيطة وغالباً ما تكون متوفرة في كل منزل.كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد
توجد الكثير من الاستخدامات لكريم نيڤيا الأزرق، واليوم سنقوم بعمل وصفة منه مع زيت الزيتون لما له من خصائص تعالج الشعر وتحسنه، وزيت اللافندر المعروف بفوائده للشعر ورائحته الزكية، والنشا والفازلين.طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا:
المكونات:
- علبة كريم نيفيا الأزرق.
- ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي.
- نشا الذرة ملعقتين كبيرتين.
- زيت الزيتون ثلاث ملاعق صغيرة.
- زيت اللافندر ملعقة صغيرة، لأنه يساعد في تغذية الشعر وإمداده ببعض المغذيات الضرورية ويمنع بعض مشاكل الشعر مثل التساقط والهيشان.
طريقة التحضير والاستعمال:
- احضري وعاء ضعيه على النار به ماء وأحضري وعاء أخر ضعي به الفازلين، وضعيه فوق الحمام المائي إلى ان يذوب الفازلين تماماً.
- ارفعيه من الحمام المائي وأضيفي له علبة كاملة من كريم نيفيا الأزرق وكذلك النشا وقلبي، ومن ثم أضيفي زيت الزيتون وزيت اللافندر العطري واخلطيهم إلى أن تتجانس المكونات ويكون قوامها كريمي.
- اغسلي شعرك جيداً وجففيه وقسمي شعرك إلى أربعة أجزاء أو ستة أجزاء متساوية حسب كثافة شعرك، وقومي بفرد الكريم من جذور شعرك إلى أطرافه.
- غطي شعرك بعد فرد الماسك بكيس ببلاستيكي او نايلون والبسي بونيه للشعر، واتركيه هكذا حوالي أربعة ساعات.
- قومي بغسل شعرك بالشامبو والماء الفاتر وستلاحظين الفرق من أول مرة لاستخدام الوصفة.
- كرري الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع ولمدة شهرين لأفضل النتائج على المدى البعيد.
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كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد، يعد الشعر الهايش والمقصف والمجد من المشكلات التي تواجه البعض من النساء اللاتي يتمنين دائماً الحصول على شعر حريري، ومفرود وانسيابي، ولذا تتجه معظم الفتيات إلى الطرق السهلة والسريعة لفرد الشعر بالمكواة او كريمات الفرد، أو بعض المستحضرات الكيميائية التي قد تحتوي على مادة الفورمالين، والتي تضر بالشعر مع الاستخدام المتكرر لها، وتتسبب في زيادة تدمير الشعر، وتزيد من كمية الشعر المتقصف، ونفشة الشعر وتجعده أي أن النتائج تأتي عكسية، ولذلك يمكنك استخدام طرق طبيعية تعطي نتائج مرضية وفي الوقت نفسه لا تضر الشعر، بل يغذي الشعر ويعطيه الحيوية والانسيابية وتساعد في فرد الشعر، مع الاستمرار وتحضير الوصفة بطرق صحيحة، وسوف نتعرف على أحد هذه الطرق بمكونات سهلة وبسيطة وغالباً ما تكون متوفرة في كل منزل.كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد
توجد الكثير من الاستخدامات لكريم نيڤيا الأزرق، واليوم سنقوم بعمل وصفة منه مع زيت الزيتون لما له من خصائص تعالج الشعر وتحسنه، وزيت اللافندر المعروف بفوائده للشعر ورائحته الزكية، والنشا والفازلين.طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا:
المكونات:
- علبة كريم نيفيا الأزرق.
- ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي.
- نشا الذرة ملعقتين كبيرتين.
- زيت الزيتون ثلاث ملاعق صغيرة.
- زيت اللافندر ملعقة صغيرة، لأنه يساعد في تغذية الشعر وإمداده ببعض المغذيات الضرورية ويمنع بعض مشاكل الشعر مثل التساقط والهيشان.
طريقة التحضير والاستعمال:
- احضري وعاء ضعيه على النار به ماء وأحضري وعاء أخر ضعي به الفازلين، وضعيه فوق الحمام المائي إلى ان يذوب الفازلين تماماً.
- ارفعيه من الحمام المائي وأضيفي له علبة كاملة من كريم نيفيا الأزرق وكذلك النشا وقلبي، ومن ثم أضيفي زيت الزيتون وزيت اللافندر العطري واخلطيهم إلى أن تتجانس المكونات ويكون قوامها كريمي.
- اغسلي شعرك جيداً وجففيه وقسمي شعرك إلى أربعة أجزاء أو ستة أجزاء متساوية حسب كثافة شعرك، وقومي بفرد الكريم من جذور شعرك إلى أطرافه.
- غطي شعرك بعد فرد الماسك بكيس ببلاستيكي او نايلون والبسي بونيه للشعر، واتركيه هكذا حوالي أربعة ساعات.
- قومي بغسل شعرك بالشامبو والماء الفاتر وستلاحظين الفرق من أول مرة لاستخدام الوصفة.
- كرري الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع ولمدة شهرين لأفضل النتائج على المدى البعيد.
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