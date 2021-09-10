طريقة عمل دجاج كنتاجي بيتي بسر قرمشة المطاعم

عادة ما ترغب كل الأمهات وربات البيوت إعداد كافة الوصفات التي يحبها كل أفراد أسرتها في البيت بنفسها، ومن بين الأكلات التي دائما ما يرغب ا لجميع في تناولها دجاج كنتاجي، وهي الأكثر شهرة في العالم كله ليس في مصر فقط، وتحاول مرات عديدة الأمهات لإعدادها في البيت ولكن تفشل في ذلك ولم تكن بنفس طعم الجاهزة والقرمشة التي تتمتع بها، وقررنا من خلال هذا المقال أن نقدم للجميع من الأمهات طريقة عمل دجاج كنتاجي في البت وسر القرمشة اللذيذة.

طريقة عمل دجاج كنتاجي

الأمهات تفضل دائما الابتعاد عن الأكلات الجاهزة وتحديداً في الفترة الراهنة التي تفشى فيها فيروس كورونا بشكل كبير، وبما أن وصفة فراخ كنتاجي هي الأقرب من الجميع وتحديداً الأطفال يمكن عملها في البيت بكل سهولة وبطريقة أمنة وصحية أكثر، ودون تكاليف باهظة أيضاً وسيكون الطعم نفس الجاهز تماماً.

دجاجة مقطعة لـ 8 أجزاء.

2 حبة بيض.

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة خل أبيض.

ملعقة كبيرة زيت.

عصير ليمونة فقط.

2 ملعقة كبيرة صلصة حارة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

يتم تتبيلة قطع الدجاج من خلال خلط كافة المكونات الخاصة بالتتبيلة، وتدهن قطع الدجاج كلها بالتتبيلة، وتترك في كيس وتحفظ في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي نخرج الدجاج من الكيس ويتم تصفيتها من التتبيلة.

نخفق البيض مع البيكنج بودر في وعاء كبير فسينتج عن ذلك فوران قوي.

نضع الدجاج في مزيج البيض والبيكنج بودر ونقلبها جيداً.

نخلط الدقيق مع التوابل، نضع الدجاج في خليط الدقيق والتوابل وتحفظ في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

تقلى قطع الدجاج في زيت غزير ساخن جداً على نار هادئة حتى ينضج تماماً ويصبح ذات لون ذهبي مقرمش.

يقدم دجاج كنتاجي بجانب البطاطس المحمرة والسلطات والكاتشب وبالهناء والشفاء.

مكونات دجاج كنتاجي:مكونات تتبيلة لحم الدجاج:طريقة التحضير: