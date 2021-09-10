طريقة تحضير الأرز الصياديا البني مع الجمبري بكل سهولة

الأرز الصيادية من أنواع الأرز المميزة التي تقدم مع الأسماك لتضفي إلى وجبة السمك مذاق مميز، وتشتهر معظم المدن الساحلية في مصر بتقديم الأرز الصياديا الأحمر والسمك الصياديا، وإليك طريقة عمل الأرز الصياديا بكل بساطة.

مكونات الأرز الصيادية البني

إن الأساس في عمل الصياديا سواء السمك أو الأرز البني هو البصل، فتلك الوصفة تحتاج لكمية كبيرة من البصل المحمر بطريقة جيدة، ولذلك فمن أجل إعداد تلك الوصفة سوف تحتاجين إلى :

كوب من الأرز المصري المغسول والمصفى.

2 بصلة كبيرة.

ملح

فلفل

كمون

3 قرون قرنفل.

الطريقة

نقوم بتقطيع البصل لمكعبات متساوية الحجم قدر الإمكان.

نضع في القدر كمية مناسبة من الزيت.

نضيف البصل ونقلبه ونستمر في تقليبه حتى يصبح لونه بني داكن، ويجب أن نستمر في تقليب البصل حتى يتم تحميره بشكل متساوي.

نرفع البصل من على النار ونضيف إليه كوب من الماء، ونخلطه في الخلاط جيدًا.

نعيد البصل المفروم جيدًا لوعاء الطبخ، ونتركه حتى يبدأ في الغليان.

نضيف حوالي ربع ملعقة كبيرة من ملح الطعام ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل ونصف ملعقة صغيرة من الكمون، وفصوص القرنفل للماء، ونقلبه.

نضيف الأرز، إذا لاحظتي أن كمية الماء قليلة فقومي بإضافة كمية من الماء المغلي غلى الأرز بحيث يكون الماء أعلى من الأرز بمقدار 1 سم تقريبًا.

قلبي الأرز، وغطي الوعاء، وعندما يبدأ في الغليان خففي النار، واتركيه على نار هادئة حتى تمام النضج وقدميه بالهناء والشفاء.

ملاحظة: يمكن استبدال الأرز المصري بالأرز البسمتي لكن يجب أن تضاعفي كمية الماء المضافة للأرز.

طريقة تحضير الأرز الصياديا بالجمبري

يمكن تحضير الأرز الصياديا بالجمبري، بالطريقة التالية:

قومي بتقطيع البصل بنفس الطريقة السابقة، وابدأي في تحميره حتى يصبح لون بني داكن، ثم ازيلي نصف كمية البصل من الوعاء، وقومي بإضافة الجمبري (ربع كيلو) إلى باقي كمية البصل.

ضعي كمية قليلة من الماء على الجمبري (حوالي ربع كوب)، واضيفي ملح وفلفل وكمون للجمبري حسب الرغبة، وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى يتشرب الماء.

قومي بوضع كمية البصل الأخرى في الخلاط مع كوب من الماء واضربيه جيدًا في الخلاط.

قومي بإزالة حوالي ثلاثة أرباع الجمبري من الوعاء واتركيه جانبًا.

في نفس وعاء طهي الجمبري قومي بإضافة البصل، وقلبي قاع الوعاء.

عند غليان الماء قومي بإضافة الأرز والبهارات بنفس الطريقة السابقة أو حسب الرغبة.

بعد تمام نضج الأرز احضري قالب، وضعي الجمبري فيه، وفوقه الأرز، ثم اقلبي القالب في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.