قدمي لأولادك أشهى فتة حمص في دقائق معدودة

فتة الحمص من الأكلات السريعة التي تتميز بطعمها الجذاب الذي يعشقه الكثير منا، غير أنها سهلة فى تحضيرها فمعظم ربات البيوت يقومون بتحضيرها وبالأخص في بلاد الشام واعتبارها كوجبة إفطار متكاملة العناصر الغذائية وبالأخص في أوقات اﻷجازات والأعياد والمناسبات العائلية، لذا سوف نتعرف سويا على مكونات وطريقة عمل فتة الحمص فتعالوا معنا.

مكونات وطريقة تجهيز الحمص:

لكي نقوم بتجهيز الحمص نحتاج إلى بعض المكونات وهي:

أربعة ملاعق كبيرة من الطحينة.

كميه من الملح على حسب الرغبة.

عصير ليمونة.

نجهز فصين من الثوم المفروم، وكوبين من الحمص المنقوع، مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

أولا نصفى الحمص ونضعه على نار مرتفعة الحرارة ونقلبه جيدا. نقوم بوضع الماء ونتركه لحين تسويته. نقوم بتصفية الحمص، ونضعه في الخلاط لهرسه مع الاحتفاظ بماء سلق الحمص. نضع ملعقه كبيره من ماء السلق فوق الطحينة ونقلب جيدا، ثم نضيف عصير الليمون والثوم والملح ونقلب جميع المكونات. نقوم بوضع الحمص مع خليط الطحينة ونقلبه ونضعه فى طبق التقديم ونزينه حسب الرغبة.

كل ما نفعله إتباع الاتي:مكونات وكيفية تجهيز فتة الحمص:

لكي نقوم بتجهيز فتة الحمص في المنزل نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهي:

كمية من البقدونس المفروم والزيت والصنوبر المقلي والبابريكا للتزيين.

نجهز ربع كوب من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الملح، وربع كوب من الطحينة. نحتاج إلى أربعة أكواب من الحمص المسلوق، وستة أكواب من الزبادي، وأربعة فصوص من الثوم المفروم.

نقوم بتجهيز أربعة أرغفة من الخبز المحمص مسبقا والمقطع إلى قطع مربعة الشكل.

أولا نجهز طبق كبير وواسع ونضع الخبز المقطع فيه. نقوم بوضع الحمص مع ماء السلق، ونضعه على نار متوسطة الحرارة. نجهز إناء ونضع فيه الطحينة مع عصير الليمون والزبادي والملح والثوم، ونقلبهم جيدا لحين الحصول على خليط ناعم. نضع ماء السلق فوق الخبز ثم نضع قليل من الحمص ثم خليط الطحينة فوق الحمص والخبز لحين تغطيته. نزين الطبق بحبات من الحمص والبقدونس والصنوبر والبابريكا، ونتناوله ساخنا.

كل ما نفعله إتباع الآتي: