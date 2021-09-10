تخلصي من الرؤؤس السوداء واحصلي على بشرة بيضاء ساطعة بمكون واحد سحري

الرؤؤس السوداء من مشاكل البشرة الشائعة التي تسبب القلق والضيق للفتيات خاصة في فترة المراهقة، لكن تلك المشكلة يمكن حلها بكل بساطة بمكون واحد سحري موجود في كل منزل، وهو البيكنج باودر، وفي حين أن أقنعة البيكنج باودر تباع في الأسواق، إلا أنها قد تكون مرتفعة التكلفة، لذلك يمكنك إعداده في المنزل بكل سهولة. فوائد البيكنج باودر للبشرة فوائد البيكنج باودر للبشرة تساعد أقنعة البيكنج باودر على: تقليل مشكلة حب الشباب.

إزالة الرؤؤس السوداء.

إزالة تصبغات البشرة.

تفتيح لون البشرة بشكل طبيعي. طريقة عمل ماسك البيكنج باودر لإزالة الرؤؤس السوداء نظرًا لأن صودا الخبز مقشر رائع ، فإنه يساعد في التخلص من تلك الرؤوس السوداء القبيحة.

ما عليك سوى خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كمية مناسبة من معجون الأسنان.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ولا تجففيه بشكل مفرط.

ضعي هذا المزيج على الأنف أو المنطقة المصابة وافركيه لبضع دقائق لإزالة كل الرؤوس السوداء الظاهرة في دقائق.

ويمكن تكرار هذا القناع مرتين أسبوعيًا حتى تتخلصي من الرؤؤس السوداء، لكن لا تفرطي في استخدامه حتى لا يسبب جفاف بشرتك. ماسك خل التفاح والبيكنج باودر طريقة عمل ماسك البيكنج باودر لإزالة الرؤؤس السوداءماسك خل التفاح والبيكنج باودر يمكنك أيضًا استخدام ماسك البيكنج باودر وخل التفاح لتنظيف بشرتك وجعلها فاتحة بشكل ملحوظ: احضري كمية من البيكنج باودر مناسبة لبشرتك.

ضعي عليها كمية من خل التفاح تكون مناسبة لعمل عجينة.

ضعي تلك العجينة على بشرتك، وابدأي في فركها لبضعة دقائق.

عندما تلاحظي أنها بدأت في الجفاف، قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر، ولاحظي الفرق.

يمكنك استبدال خل التفاح بماء الورد، حيث أن له فوائد كثيرة للبشرة.

كرري هذا القناع مرتين أسبوعيًا على الأكثر حتى لا يسبب جفاف مفرط لبشرتك. ماسك البيكنج باودر لتفتيح البشرة ماسك البيكنج باودر لتفتيح البشرة لتفتيح بشرتك باستخدام البيكنج باودر: احضري 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

اخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع عصير الليمون وزيت جوز الهند.

ضعي الخليط على وجهك وقومي بتدليكه لمدة 10 دقائق، وسوف يعمل فيتامين سي الموجود في عصير الليمون على جعل البشرة أفتح بشكل طبيعي. الوسوم

الرؤؤس السوداء من مشاكل البشرة الشائعة التي تسبب القلق والضيق للفتيات خاصة في فترة المراهقة، لكن تلك المشكلة يمكن حلها بكل بساطة بمكون واحد سحري موجود في كل منزل، وهو البيكنج باودر، وفي حين أن أقنعة البيكنج باودر تباع في الأسواق، إلا أنها قد تكون مرتفعة التكلفة، لذلك يمكنك إعداده في المنزل بكل سهولة. فوائد البيكنج باودر للبشرة فوائد البيكنج باودر للبشرة تساعد أقنعة البيكنج باودر على: تقليل مشكلة حب الشباب.

إزالة الرؤؤس السوداء.

إزالة تصبغات البشرة.

تفتيح لون البشرة بشكل طبيعي. طريقة عمل ماسك البيكنج باودر لإزالة الرؤؤس السوداء نظرًا لأن صودا الخبز مقشر رائع ، فإنه يساعد في التخلص من تلك الرؤوس السوداء القبيحة.

ما عليك سوى خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كمية مناسبة من معجون الأسنان.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ولا تجففيه بشكل مفرط.

ضعي هذا المزيج على الأنف أو المنطقة المصابة وافركيه لبضع دقائق لإزالة كل الرؤوس السوداء الظاهرة في دقائق.

ويمكن تكرار هذا القناع مرتين أسبوعيًا حتى تتخلصي من الرؤؤس السوداء، لكن لا تفرطي في استخدامه حتى لا يسبب جفاف بشرتك. ماسك خل التفاح والبيكنج باودر طريقة عمل ماسك البيكنج باودر لإزالة الرؤؤس السوداءماسك خل التفاح والبيكنج باودر يمكنك أيضًا استخدام ماسك البيكنج باودر وخل التفاح لتنظيف بشرتك وجعلها فاتحة بشكل ملحوظ: احضري كمية من البيكنج باودر مناسبة لبشرتك.

ضعي عليها كمية من خل التفاح تكون مناسبة لعمل عجينة.

ضعي تلك العجينة على بشرتك، وابدأي في فركها لبضعة دقائق.

عندما تلاحظي أنها بدأت في الجفاف، قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر، ولاحظي الفرق.

يمكنك استبدال خل التفاح بماء الورد، حيث أن له فوائد كثيرة للبشرة.

كرري هذا القناع مرتين أسبوعيًا على الأكثر حتى لا يسبب جفاف مفرط لبشرتك. ماسك البيكنج باودر لتفتيح البشرة ماسك البيكنج باودر لتفتيح البشرة لتفتيح بشرتك باستخدام البيكنج باودر: احضري 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

اخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع عصير الليمون وزيت جوز الهند.

ضعي الخليط على وجهك وقومي بتدليكه لمدة 10 دقائق، وسوف يعمل فيتامين سي الموجود في عصير الليمون على جعل البشرة أفتح بشكل طبيعي.

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