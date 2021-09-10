فوائد الثوم على الريق فص واحد يوميا يصنع المعجزات لكل هذه الأمراض

أظهرت بعض الدراسات أن تناول الثوم على معدة فارغة أو على معدة فارغة له فوائد عديدة على صحتك. تعرف على فوائد تناول الثوم على معدة فارغة في هذه المقالة. ما هي فوائد تناول الثوم على معدة فارغة؟ لا شك أن للثوم تأثير في تقوية جهاز المناعة وخفض ضغط الدم ومحاربة أمراض القلب ، كما أنه يساعد في التخلص من السموم ، وفيما يلي أهم فوائد تناول الثوم على معدة فارغة.

فوائد الثوم على الريق

من أبرز فوائد تناول الثوم على معدة فارغة تقليل مستويات الكوليسترول في الجسم ، لأن تناول الثوم النيء في الصباح يساعد على تقليل مستوى الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة في الجسم.

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، على سبيل المثال ، يساعد الأليسين وثاني كبريتيد ثنائي الأليل وثلاثي كلوريد الديليل على تنظيم مستويات ضغط الدم.يمكن أن يؤدي تناول الثوم على معدة فارغة إلى خفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 7-9 مم زئبق وضغط الدم الانبساطي بحوالي 4-6 مم زئبق .

فوائد الثوم للرجال والنساء

يعتبر الثوم مصدرًا ممتازًا لتقوية جهاز المناعة لأنه غني بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والألياف وفيتامين C و B6 (فيتامين B6) ، والتي ثبت أنها تحسن مناعة الأشخاص الذين يعانون من الأنفلونزا ونزلات البرد.

الوقاية من السرطان: أظهرت بعض الدراسات أن الثوم يمكن أن يخفف بشكل فعال الإجهاد التأكسدي ، مما يعني أن خصائصه المضادة للأكسدة تساعد أجسامنا على القضاء على الأضرار التي تسببها الجذور الحرة ، وبالتالي توفير الحماية ضد السرطان.