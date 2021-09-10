معلقة من الفازلين لإزالة شعر الجسم بالكامل بدون الم نهائيا وصفه معجزة

معلقة من الفازلين لإزالة شعر الجسم بالكامل الفازلين حتى الآن لا يمكن حصر فوائده والذي نقوم في كل يوم باكتشاف إحدى الفوائد والاستخدامات الجديدة لهذا المنتج المميز والذي يتسم بالأمان على البشرة وفي الفترات الأخيرة انتشرت العديد من وصفات الفازلين لإزالة الشعر من خلال دمجها ببعض المكونات التي تزيد من فاعليته ونظرًا للتداول هذه الوصفات بكثرة نقوم بتقديم هذه الوصفة مع توضيح بياناتها في الجزء التالي.معلقة من الفازلين لإزالة شعر الجسم بالكامل
تستخدم هذه الوصفة في عملية إزالة شعر الجسم الزائد بشكل نهائي دون حدوث أي ألم ويعد من بين الخيارات البديلة لاستخدام السويت التقليدية او المزيل كما تمتلك هذه الوصفة فاعلية في تقليل معدلات نمو شعر الجسم الزائد ومنعه نهائيًا من خلال المداومة إلى جانب إعداد الوصفة بالمكونات التالية بشكل كامل
المكونات
- مقدار ملعقة صغيرة من طحين الخبز.
- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم المطحون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من اللبن البودر.
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين الطبي.
هذه الوصفة من بين الوصفات الحساسة والتي تتميز بأمكانية إعدادها بعدة طرق بسيطة من خلال ترتيب معين في كل من الإعداد والاستخدام حيث تتضمن الطريقة في هذه الأجزاء التالية
- نحضر إحدى الأواني المنزلية متوسطة الحجم ونضع بداخلها جميع المكونات السابق ذكرها بإستثناء الفازلين.
- نقوم بعملية تقليب مستمرة للخليط مع إضافة الفازلين إليه بشكل تدريجي.
- بعد الانتهاء من عملية الدمج ونظف المنطقة المراد إزالة الشعر نهائيا منها و نجففها من المياه جيدًا.
- نضع طبقة تبلغ نصف سم على المنطقة المرادة ومن ثم ننتظر لمدة تصل إلى 20 دقيقة .
- او حتى جفاف الخليط بشكل جيد على المنطقة.
- تبدأ عملية إزالة الشعر من خلال استخدام الاتجاه المعاكس للشعر حيث تلاحظ خروج الشعر بشكل سريع وبدون أي ألم ناتج.
- بعد إتمام الإزالة يمكنك تنظيف المنطقة بمياه نظيفة.
- ويفضل استخدام مرطب كريمي غير مهيج للبشرة للحفاظ على رطوبة ونعومة تلك المنطقة.
- يتم تطبيق هذه الوصفة بشكل متكرر بمعدل مرة واحدة أسبوعين للحد من مستويات نمو الشعر والتقليل من فرص ظهوره مرة أخرى.
- تتميز هذه الوصفة بالأمان حتى على البشرات الحساسة والتي تعاني من الضرر تجاه اي مستحضر كيميائية.
معلقة من الفازلين لإزالة شعر الجسم بالكامل الفازلين حتى الآن لا يمكن حصر فوائده والذي نقوم في كل يوم باكتشاف إحدى الفوائد والاستخدامات الجديدة لهذا المنتج المميز والذي يتسم بالأمان على البشرة وفي الفترات الأخيرة انتشرت العديد من وصفات الفازلين لإزالة الشعر من خلال دمجها ببعض المكونات التي تزيد من فاعليته ونظرًا للتداول هذه الوصفات بكثرة نقوم بتقديم هذه الوصفة مع توضيح بياناتها في الجزء التالي.معلقة من الفازلين لإزالة شعر الجسم بالكامل
تستخدم هذه الوصفة في عملية إزالة شعر الجسم الزائد بشكل نهائي دون حدوث أي ألم ويعد من بين الخيارات البديلة لاستخدام السويت التقليدية او المزيل كما تمتلك هذه الوصفة فاعلية في تقليل معدلات نمو شعر الجسم الزائد ومنعه نهائيًا من خلال المداومة إلى جانب إعداد الوصفة بالمكونات التالية بشكل كامل
المكونات
- مقدار ملعقة صغيرة من طحين الخبز.
- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم المطحون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من اللبن البودر.
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين الطبي.
هذه الوصفة من بين الوصفات الحساسة والتي تتميز بأمكانية إعدادها بعدة طرق بسيطة من خلال ترتيب معين في كل من الإعداد والاستخدام حيث تتضمن الطريقة في هذه الأجزاء التالية
- نحضر إحدى الأواني المنزلية متوسطة الحجم ونضع بداخلها جميع المكونات السابق ذكرها بإستثناء الفازلين.
- نقوم بعملية تقليب مستمرة للخليط مع إضافة الفازلين إليه بشكل تدريجي.
- بعد الانتهاء من عملية الدمج ونظف المنطقة المراد إزالة الشعر نهائيا منها و نجففها من المياه جيدًا.
- نضع طبقة تبلغ نصف سم على المنطقة المرادة ومن ثم ننتظر لمدة تصل إلى 20 دقيقة .
- او حتى جفاف الخليط بشكل جيد على المنطقة.
- تبدأ عملية إزالة الشعر من خلال استخدام الاتجاه المعاكس للشعر حيث تلاحظ خروج الشعر بشكل سريع وبدون أي ألم ناتج.
- بعد إتمام الإزالة يمكنك تنظيف المنطقة بمياه نظيفة.
- ويفضل استخدام مرطب كريمي غير مهيج للبشرة للحفاظ على رطوبة ونعومة تلك المنطقة.
- يتم تطبيق هذه الوصفة بشكل متكرر بمعدل مرة واحدة أسبوعين للحد من مستويات نمو الشعر والتقليل من فرص ظهوره مرة أخرى.
- تتميز هذه الوصفة بالأمان حتى على البشرات الحساسة والتي تعاني من الضرر تجاه اي مستحضر كيميائية.
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