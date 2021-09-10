معلقة من الفازلين لإزالة شعر الجسم بالكامل بدون الم نهائيا وصفه معجزة

معلقة من الفازلين لإزالة شعر الجسم بالكامل الفازلين حتى الآن لا يمكن حصر فوائده والذي نقوم في كل يوم باكتشاف إحدى الفوائد والاستخدامات الجديدة لهذا المنتج المميز والذي يتسم بالأمان على البشرة وفي الفترات الأخيرة انتشرت العديد من وصفات الفازلين لإزالة الشعر من خلال دمجها ببعض المكونات التي تزيد من فاعليته ونظرًا للتداول هذه الوصفات بكثرة نقوم بتقديم هذه الوصفة مع توضيح بياناتها في الجزء التالي.

معلقة من الفازلين لإزالة شعر الجسم بالكامل

تستخدم هذه الوصفة في عملية إزالة شعر الجسم الزائد بشكل نهائي دون حدوث أي ألم ويعد من بين الخيارات البديلة لاستخدام السويت التقليدية او المزيل كما تمتلك هذه الوصفة فاعلية في تقليل معدلات نمو شعر الجسم الزائد ومنعه نهائيًا من خلال المداومة إلى جانب إعداد الوصفة بالمكونات التالية بشكل كامل

المكونات

مقدار ملعقة صغيرة من طحين الخبز.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من اللبن البودر.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين الطبي.

هذه الوصفة من بين الوصفات الحساسة والتي تتميز بأمكانية إعدادها بعدة طرق بسيطة من خلال ترتيب معين في كل من الإعداد والاستخدام حيث تتضمن الطريقة في هذه الأجزاء التالية