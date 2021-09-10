كريم النشا وماء الورد تبييض وشد البشرة وازالة الكلف والتجاعيد للأبد 

كريم النشا وماء الورد تبييض وشد البشرة تبحث العديد من النساء عن الوصفات الطبيعية والتي تخلصها من مشاكل البشرة بوجه عام ومن بينها التخلص من تجاعيد البشرة والترهلات الناجم عن التقدم في العمر بالإضافة إلى التمتع بالاستخدام الأمن والذي لا يمثل أي ضرر على البشرة ولذالك نقوم بعرض هذه الوصفة الفعالة والتي تعطي نتائج من الاستخدام الأول والتي تتمثل في هذه البيانات المتواجدة في الأسفل.كريم النشا وماء الورد تبييض وشد البشرة
يمتلك كل من النشا وماء الورد العديد من الخصائص الفعالة والتي تعطي للبشرة لمعان وبريق إلى جانب الملمس الناعم لهذه الوصفة حيث تتميز بقدرتها على تخليص البشرة من الاتربة وتنظيف أعمق أجزاء البشرة الداخلية إلى جانب التفتيح والذي ينتج عن الاستخدام المتكرر والذي يتم من خلال معرفة المكونات التاليةالمكونات
- مقدار ملعقة كبيرة من دقيق القمح الابيض .
- ملعقة كبيرة الحجم من النشا.
- حوالي نصف كوب من ماء الورد.
وصفة النشا وماء الورد يمكن إعدادها لتعطي نتائج مميزة تظهر من اول استخدام عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي
- نحضر إحدى الأواني المعدنية متوسطة الحجم مع إضافة جميع المكونات السابق ذكرها.
- نضع الاناء على نار هادئة مع الحرص على التقليب المستمر للوصفه حتي يصبح قوام الخليط كريمي ومتجانس.
- القيام برفع الاناء من اعل لنار وتركه جانبًا حتى تنخفض حرارته.
- نقوم بعملية. تعقيم لإحدى العبوات الحافظة صغيرة الحجم ونضع بها الخليط بداخلها مع أحكام إغلاقه ووضعه في حافظة الأدوية والمنتجات التجميلية او الثلاجة لحين الاستخدام.
- تتم عملية استخدام الوصفه من خلال تنظيف الوجه بالمياه الدافئة مع وضع الوصفة على الوجه بتوزيع طبقات رقيقة منها.
- ننتظر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة او حتى يجف الخليط ومن ثم نقوم بغسل الوجه بواسطة مياه نقية مع تمرير قطتك تم غمسها بماء الورد بشكل مسبق.
- يفضل استخدام إحدى المرطبات المناسبة بعد تطبيق هذه الوصفة على البشرة.
- تعالج هذه الوصفة كل من تجاعيد البشرة والهالات السوداء كما تعمل كواقي من الأضرار التي تنجم عن التعرض للإشعاع الشمسي.
كريم النشا وماء الورد تبييض وشد البشرة تبحث العديد من النساء عن الوصفات الطبيعية والتي تخلصها من مشاكل البشرة بوجه عام ومن بينها التخلص من تجاعيد البشرة والترهلات الناجم عن التقدم في العمر بالإضافة إلى التمتع بالاستخدام الأمن والذي لا يمثل أي ضرر على البشرة ولذالك نقوم بعرض هذه الوصفة الفعالة والتي تعطي نتائج من الاستخدام الأول والتي تتمثل في هذه البيانات المتواجدة في الأسفل.كريم النشا وماء الورد تبييض وشد البشرة
يمتلك كل من النشا وماء الورد العديد من الخصائص الفعالة والتي تعطي للبشرة لمعان وبريق إلى جانب الملمس الناعم لهذه الوصفة حيث تتميز بقدرتها على تخليص البشرة من الاتربة وتنظيف أعمق أجزاء البشرة الداخلية إلى جانب التفتيح والذي ينتج عن الاستخدام المتكرر والذي يتم من خلال معرفة المكونات التاليةالمكونات
- مقدار ملعقة كبيرة من دقيق القمح الابيض .
- ملعقة كبيرة الحجم من النشا.
- حوالي نصف كوب من ماء الورد.
وصفة النشا وماء الورد يمكن إعدادها لتعطي نتائج مميزة تظهر من اول استخدام عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي
- نحضر إحدى الأواني المعدنية متوسطة الحجم مع إضافة جميع المكونات السابق ذكرها.
- نضع الاناء على نار هادئة مع الحرص على التقليب المستمر للوصفه حتي يصبح قوام الخليط كريمي ومتجانس.
- القيام برفع الاناء من اعل لنار وتركه جانبًا حتى تنخفض حرارته.
- نقوم بعملية. تعقيم لإحدى العبوات الحافظة صغيرة الحجم ونضع بها الخليط بداخلها مع أحكام إغلاقه ووضعه في حافظة الأدوية والمنتجات التجميلية او الثلاجة لحين الاستخدام.
- تتم عملية استخدام الوصفه من خلال تنظيف الوجه بالمياه الدافئة مع وضع الوصفة على الوجه بتوزيع طبقات رقيقة منها.
- ننتظر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة او حتى يجف الخليط ومن ثم نقوم بغسل الوجه بواسطة مياه نقية مع تمرير قطتك تم غمسها بماء الورد بشكل مسبق.
- يفضل استخدام إحدى المرطبات المناسبة بعد تطبيق هذه الوصفة على البشرة.
- تعالج هذه الوصفة كل من تجاعيد البشرة والهالات السوداء كما تعمل كواقي من الأضرار التي تنجم عن التعرض للإشعاع الشمسي.
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