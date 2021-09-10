كريم النشا وماء الورد تبييض وشد البشرة وازالة الكلف والتجاعيد للأبد 

كريم النشا وماء الورد تبييض وشد البشرة تبحث العديد من النساء عن الوصفات الطبيعية والتي تخلصها من مشاكل البشرة بوجه عام ومن بينها التخلص من تجاعيد البشرة والترهلات الناجم عن التقدم في العمر بالإضافة إلى التمتع بالاستخدام الأمن والذي لا يمثل أي ضرر على البشرة ولذالك نقوم بعرض هذه الوصفة الفعالة والتي تعطي نتائج من الاستخدام الأول والتي تتمثل في هذه البيانات المتواجدة في الأسفل.

كريم النشا وماء الورد تبييض وشد البشرة

يمتلك كل من النشا وماء الورد العديد من الخصائص الفعالة والتي تعطي للبشرة لمعان وبريق إلى جانب الملمس الناعم لهذه الوصفة حيث تتميز بقدرتها على تخليص البشرة من الاتربة وتنظيف أعمق أجزاء البشرة الداخلية إلى جانب التفتيح والذي ينتج عن الاستخدام المتكرر والذي يتم من خلال معرفة المكونات التالية

مقدار ملعقة كبيرة من دقيق القمح الابيض .

ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

حوالي نصف كوب من ماء الورد.

وصفة النشا وماء الورد يمكن إعدادها لتعطي نتائج مميزة تظهر من اول استخدام عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي