وصفة عشا أو فطار بالخطوات مش هتبطلي تعمليها لسهولة وسرعة التنفيذ وغير مكلفه

وصفة عشا أو فطار بالخطوات تعتبر من الأكلات البسيطة السهلة والسريعة في التحضير وأيضا اقتصادية وغير مكلفة حيث عندما تجربها أي ربة منزل سوف تعجب ويحبها كلا من الكبار والصغار غير أنها تتضمن مكونات ذات فايده غذائية عالية من البيض والخضروات حيث تعطى طاقة وفائدة للجسم ويمكن تنفيذها بكل سهولة عندما تعملي على تطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تحصلي على افضل وألذ وجبة خفيفة ومغذية كما يمن التعرف على وصفة سهلة الإعداد وسريعة في تحضيرها بطعم لذيذ وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن مقادير الوصفة وطريقة تحضير الوصفة وكيفية تسوية الوصفة. مقادير الوصفة 2 معلقة كبيرة بقدونس مقطعين صغير.

1 حبة بطاطس كبيرة مبشورة.

1 حبة بصل كبيرة مبشورة.

3 فصوص ثوم مبشورين.

3 حبات طماطم وسط مبشورين.

3 قرون فلفل وسط مقطعين شرائح صغيره.

4 حبات بيض بلدي \ 2 حبة بيض إن كان بيض عادى ابيض.

1 ونصف معلقة كبيرة من الدقيق.

6 ملاعق كبار زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كمون,

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة صغيرة بهار مشكل. طريقة تحضير وصفة عشا أو فطار بالخطوات اعمل على أحضار بوله واسعة كبيرة وابدأ بوضع المكونات بها. بداية أضع مكونات الطماطم والبصل والفلفل الأخضر والثوم ثم أقوم بوضع البهارات. ثم أقوم بوضع الطحين وملعقة صغيرة بيكنج بودر واضع تقريبا 6ملاعق كبار من الزيت أقوم بخلط المكونات جيدا حتى تختلط جميعها ببعضها. اعمل على ضرب البيض في بوله خارجية بمضرب البيض بشكل جيد ثم أضعة على الخليط واخلط المكونات مع بعض مع اخرى جيدا. أقوم بتذوق الخليط واذا احتاج ملح أضع له حتى يكون مظبوط. كيفية تسوية الوصفة اعمل على إحضار صينية حسب المتواجد حسب رغبتك بنوع الصينية المستخدمة.

اعمل على إشغال الفرن حتى يكون دافئ.

أقوم بدهن الصينية بزيت نباتي ثم أقوم تفريغ الخليط بداخلها

ويمكن إضافة أي نوع من الجبن سواء جبنه رومي أو شيدر أو جبن مخلط ووضع الجنبة شي اختياري.

أقوم بوضع الصينية من الفرن من تحت حتى يتم تسويتها وتحمر جوانبها.

ثم أقوم بوضعها على الرف العلوي واشغل الشواية حتى يحمر وشها .

وعندما تخرج من الفرن اتركها حتى تبرد ثم أقوم بتقطيعها.

وبذلك تكوني قدمتي لأسرتك وجبة غذائية مفيدة ولذيذة. مقادير الوصفةطريقة تحضير وصفة عشا أو فطار بالخطواتكيفية تسوية الوصفة الوسوم

وصفة عشا أو فطار بالخطوات تعتبر من الأكلات البسيطة السهلة والسريعة في التحضير وأيضا اقتصادية وغير مكلفة حيث عندما تجربها أي ربة منزل سوف تعجب ويحبها كلا من الكبار والصغار غير أنها تتضمن مكونات ذات فايده غذائية عالية من البيض والخضروات حيث تعطى طاقة وفائدة للجسم ويمكن تنفيذها بكل سهولة عندما تعملي على تطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تحصلي على افضل وألذ وجبة خفيفة ومغذية كما يمن التعرف على وصفة سهلة الإعداد وسريعة في تحضيرها بطعم لذيذ وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن مقادير الوصفة وطريقة تحضير الوصفة وكيفية تسوية الوصفة. مقادير الوصفة 2 معلقة كبيرة بقدونس مقطعين صغير.

1 حبة بطاطس كبيرة مبشورة.

1 حبة بصل كبيرة مبشورة.

3 فصوص ثوم مبشورين.

3 حبات طماطم وسط مبشورين.

3 قرون فلفل وسط مقطعين شرائح صغيره.

4 حبات بيض بلدي \ 2 حبة بيض إن كان بيض عادى ابيض.

1 ونصف معلقة كبيرة من الدقيق.

6 ملاعق كبار زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كمون,

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة صغيرة بهار مشكل. طريقة تحضير وصفة عشا أو فطار بالخطوات اعمل على أحضار بوله واسعة كبيرة وابدأ بوضع المكونات بها. بداية أضع مكونات الطماطم والبصل والفلفل الأخضر والثوم ثم أقوم بوضع البهارات. ثم أقوم بوضع الطحين وملعقة صغيرة بيكنج بودر واضع تقريبا 6ملاعق كبار من الزيت أقوم بخلط المكونات جيدا حتى تختلط جميعها ببعضها. اعمل على ضرب البيض في بوله خارجية بمضرب البيض بشكل جيد ثم أضعة على الخليط واخلط المكونات مع بعض مع اخرى جيدا. أقوم بتذوق الخليط واذا احتاج ملح أضع له حتى يكون مظبوط. كيفية تسوية الوصفة اعمل على إحضار صينية حسب المتواجد حسب رغبتك بنوع الصينية المستخدمة.

اعمل على إشغال الفرن حتى يكون دافئ.

أقوم بدهن الصينية بزيت نباتي ثم أقوم تفريغ الخليط بداخلها

ويمكن إضافة أي نوع من الجبن سواء جبنه رومي أو شيدر أو جبن مخلط ووضع الجنبة شي اختياري.

أقوم بوضع الصينية من الفرن من تحت حتى يتم تسويتها وتحمر جوانبها.

ثم أقوم بوضعها على الرف العلوي واشغل الشواية حتى يحمر وشها .

وعندما تخرج من الفرن اتركها حتى تبرد ثم أقوم بتقطيعها.

وبذلك تكوني قدمتي لأسرتك وجبة غذائية مفيدة ولذيذة. مقادير الوصفةطريقة تحضير وصفة عشا أو فطار بالخطواتكيفية تسوية الوصفة

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