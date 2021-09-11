طريقة عمل ميني تارت بحشوات مختلفة ومبتكرة بطعم المحلات الجاهزة

طريقة عمل ميني تارت هي من أشهر الحلويات الصيفية الخفيفة يسعي الجميع بتنفذها بشكل دائم لسهولة تحضرها ولا تستغرق كثير من الوقت ومن الممكن أن تشاركي أطفالك في أعدادها وتزينها تتميز بلونها الذهبي الجميل الفاتح وبحشواتها المتعددة سواء كانت بالمربي أو الفواكه الفريش، أو الشوكولاتة، بالكسترد، بالبسكوت، ومن الممكن أيضاً يقدم كنوع حادق من المقبلات وبضاف حشوات مختلفه أيضا مثل أنواع كثيرة من الجبن، اللانشون، البسطرمة، الزيتون، فلفل ملون، خضروات. طريقة عمل ميني تارت طريقة عمل ميني تارت وتتكون من ثلاث طبقات مختلفة هي العجينة ثم طبقة من الكريمة ثم الطبقة الأخيرة أختيارية للتزين وتتحضر بطريقتان من البسكوت المطحون أو عجينة من الدقيق وتقدم تارت كبيرة أو ميني تارت وتعد في القوالب الخاصة بها وتخبز في الفرن يفضل الأطفال تناولها في جميع المناسبات.

طريقة عمل ميني تارت حادق طريقة عمل ميني تارت حادق المكونات كوبان دقيق 250 جرام.

كوب ألا ربع زبده 125 جرام.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

صفار بيضة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ. مكونات الحشوة المتاحة لديكي جبن كريمي.

زيتون مخلي أخضر/ أسود.

لنشون.

جبن موتزريلا.

جبن رومي مبشور. طريقة التحضير نضع الدقيق والزبدة في العجان ونخفقهم جيداً حتي تغلف الدقيق تماماً وتصبح شبه حبيبات الرملة.

نضيف صفار البيضة والملح والفلفل الأسود ونستمر في عجنهم مرة أخري.

نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الماء الدافئ بالتدريج حتي تتماسك العجينة.

نكورها ونلفها في كيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمده نصف ساعة في الثلاجة.

نقسم العجين بالنصف ونص الجزء الثاني في الثلاجة.

نفرد كيس مطبخ ونضع القطعة المقسومة ونضع كيس أخر فوقها.

نفردها بحرص بالنشابة، نحضر القوالب المناسبة لديكي.

نقوم بقطع العجين بالقالب وننزعها بحرص وبضعها في القالب.

نفردها بأصابع اليد حتي نحصل على فتحه مجوفه.

نغرس جميع القوالب بالشوكة حتي لا ينتفخ العجين.

نضعها في فرن مشعل مسبقاً على درجة حرارة 180 ْ درجة.

نتركها في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتي تصبح لونه ذهبي.

نتركها تبرد تماماً وتزين بالجبن الكريمي مع إضافة الحشوات المفضلة والمتاحة لديكي. طريقة عمل ميني تارت حلو طريقة عمل ميني تارت حلو المكونات كوبان دقيق متعدد الأغراض.

كوب ألا ربع زبدة لينه.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ذرة ملح.

نصف كوب سكر بودر مطحون.

بيضة. مكونات الحشوة كوبان كبيرة حليب سائل.

أربعة صفار بيض.

ملعقتان كبيرة نشا ( كورن فلور).

نصف كوب سكر بودر.

كوب كريم شانيه مخفوق.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

شوكولاته قابلة الدهن.

مكسرات مجروشة. طريقة التحضير نضع الزبدة والسكر المطحون في وعاء عميق ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتي تصبح الزبدة كريمي فاتح.

نضع البيضة كاملة والفانيليا وذرة الملح، ونعيد خفقهم مرة أخري لمده دقيقة.

نضع الدقيق على الخليط ونقلبهم جيداً حتي تتجانس جميع المكونات.

نأخذ قطعة مناسبة من العجين ونفردها في قالب العجين حتي نساوي جميع الجوانب.

نخرم جميع القوالب بالشوكة كي لا ينتفخ العجين، نضعها في الفرن على الرف الأوسط.

نتركه حتي يصبح لونه ذهبي بالكامل، نتركه يبرد تماماً. طريقة تحضير الحشوة نضع جميع المكونات في حله عميقة ما عادا الكريم شانتيه.

نقلبهم جيداً حتي يفك تكتولات النشا ثم نرفعهم على النار.

نستمر في تقلبيهم حتي نحصل على خليط سميك.

نتركه يبرد تماماً ونزين ميني تارت، نضع طبقة من الحشوة.

نضع طبقة أخري من الفاكه المفضلة ثم تزين بالصوص المفضل وبشر المكسرات.

نضعها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم. الوسوم

طريقة عمل ميني تارت هي من أشهر الحلويات الصيفية الخفيفة يسعي الجميع بتنفذها بشكل دائم لسهولة تحضرها ولا تستغرق كثير من الوقت ومن الممكن أن تشاركي أطفالك في أعدادها وتزينها تتميز بلونها الذهبي الجميل الفاتح وبحشواتها المتعددة سواء كانت بالمربي أو الفواكه الفريش، أو الشوكولاتة، بالكسترد، بالبسكوت، ومن الممكن أيضاً يقدم كنوع حادق من المقبلات وبضاف حشوات مختلفه أيضا مثل أنواع كثيرة من الجبن، اللانشون، البسطرمة، الزيتون، فلفل ملون، خضروات. طريقة عمل ميني تارت طريقة عمل ميني تارت وتتكون من ثلاث طبقات مختلفة هي العجينة ثم طبقة من الكريمة ثم الطبقة الأخيرة أختيارية للتزين وتتحضر بطريقتان من البسكوت المطحون أو عجينة من الدقيق وتقدم تارت كبيرة أو ميني تارت وتعد في القوالب الخاصة بها وتخبز في الفرن يفضل الأطفال تناولها في جميع المناسبات.

طريقة عمل ميني تارت حادق طريقة عمل ميني تارت حادق المكونات كوبان دقيق 250 جرام.

كوب ألا ربع زبده 125 جرام.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

صفار بيضة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ. مكونات الحشوة المتاحة لديكي جبن كريمي.

زيتون مخلي أخضر/ أسود.

لنشون.

جبن موتزريلا.

جبن رومي مبشور. طريقة التحضير نضع الدقيق والزبدة في العجان ونخفقهم جيداً حتي تغلف الدقيق تماماً وتصبح شبه حبيبات الرملة.

نضيف صفار البيضة والملح والفلفل الأسود ونستمر في عجنهم مرة أخري.

نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الماء الدافئ بالتدريج حتي تتماسك العجينة.

نكورها ونلفها في كيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمده نصف ساعة في الثلاجة.

نقسم العجين بالنصف ونص الجزء الثاني في الثلاجة.

نفرد كيس مطبخ ونضع القطعة المقسومة ونضع كيس أخر فوقها.

نفردها بحرص بالنشابة، نحضر القوالب المناسبة لديكي.

نقوم بقطع العجين بالقالب وننزعها بحرص وبضعها في القالب.

نفردها بأصابع اليد حتي نحصل على فتحه مجوفه.

نغرس جميع القوالب بالشوكة حتي لا ينتفخ العجين.

نضعها في فرن مشعل مسبقاً على درجة حرارة 180 ْ درجة.

نتركها في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتي تصبح لونه ذهبي.

نتركها تبرد تماماً وتزين بالجبن الكريمي مع إضافة الحشوات المفضلة والمتاحة لديكي. طريقة عمل ميني تارت حلو طريقة عمل ميني تارت حلو المكونات كوبان دقيق متعدد الأغراض.

كوب ألا ربع زبدة لينه.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ذرة ملح.

نصف كوب سكر بودر مطحون.

بيضة. مكونات الحشوة كوبان كبيرة حليب سائل.

أربعة صفار بيض.

ملعقتان كبيرة نشا ( كورن فلور).

نصف كوب سكر بودر.

كوب كريم شانيه مخفوق.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

شوكولاته قابلة الدهن.

مكسرات مجروشة. طريقة التحضير نضع الزبدة والسكر المطحون في وعاء عميق ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتي تصبح الزبدة كريمي فاتح.

نضع البيضة كاملة والفانيليا وذرة الملح، ونعيد خفقهم مرة أخري لمده دقيقة.

نضع الدقيق على الخليط ونقلبهم جيداً حتي تتجانس جميع المكونات.

نأخذ قطعة مناسبة من العجين ونفردها في قالب العجين حتي نساوي جميع الجوانب.

نخرم جميع القوالب بالشوكة كي لا ينتفخ العجين، نضعها في الفرن على الرف الأوسط.

نتركه حتي يصبح لونه ذهبي بالكامل، نتركه يبرد تماماً. طريقة تحضير الحشوة نضع جميع المكونات في حله عميقة ما عادا الكريم شانتيه.

نقلبهم جيداً حتي يفك تكتولات النشا ثم نرفعهم على النار.

نستمر في تقلبيهم حتي نحصل على خليط سميك.

نتركه يبرد تماماً ونزين ميني تارت، نضع طبقة من الحشوة.

نضع طبقة أخري من الفاكه المفضلة ثم تزين بالصوص المفضل وبشر المكسرات.

نضعها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

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