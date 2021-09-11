ماسك البطاطا لإزالة التجاعيد: من الوجه كأنك في عمر العشرين2021

يعتبر ماسك البطاطا لإزالة التجاعيد ، من أقوي الماسكات التي تعمل علي إزالة التجاعيد من الوجه وشد ترهل العيون من أول استخدام بفضل الله، حيث تعتبر التجاعيد مشكلة لبعض الناس وتعطيك سن اكبر من سنك الحقيقي بمراحل ولهذا السبب يبحث الجميع علي ماسك فعال جدا وقوي في إزالة التجاعيد بشكل فوري، حيث يمكن عمل اكثر من ماسك يساعد علي إزالة التجاعيد، ولاكن وصفتنا اليوم قنبلة من قنابل إزالة التجاعيد بشكل مناسب وفوري، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة تحضير ماسك البطاطا لإزالة التجاعيد من الوجه وشد الترهلات من الوجه في اقل وقت ممكن2021.

مكونات تحضير ماسك البطاطا لإزالة التجاعيد من الوجه بشكل طبيعي

سوف نتعرف الان علي المكونات التي سوف نستخدمها في أقل وقت ممكن وبخطوات سهلة جدا وهي كما يلي:-

ثلاث حبات من البطاطا.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلفتين من زيت الصبار.

معلقة من زيت الورد.

طريق التحضير والاستعمال

نتعرف الان من خلال هذا المقال طريقة تحضير واستعمال الماسك التي يعمل علي إزالة التجاعيد وشد ترهلات العيون وهي كالاتي:-

نقوم بغسل البطاطا جيداً ثم نغلفها بورق سلوفان وندخلها الفرن حتي يتم شوي البطاطا. ثم نخرجها من الفرن ونهرسها جيد في وعاء كبير ثم نضيف اليها ماء الورد ونخلطهم جيداً. ثم نضيف زيت الورد وزيت الصبار ونستمر في الخلط بشكل كبير حتي تتجانس المكونات. نقوم بغسل البشرة جيداً ثم نضع طبقة من الماسك بتساوي علي البشرة وبشكل متناسق. نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 20 دقيقة الي 30دقيقة ثم نغسل البشرة جداً. نقوم بتكرار الوصفة والطريقة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي أفضل نتائج.

نصائح تساعد علي إزالة التجاعيد من الوجه في المنزل

سوف نتعرف الان علي بعض النصائح التي تعمل إزالة التجاعيد من الوجه في أسرع وقت ممكن وهي كالتالي:-