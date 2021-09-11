طريقة عمل كرابيج حلب الفلسطينية في البيت بخطوات سهلة وسريعة وطعم خيالي

طريقة عمل كرابيج حلب , كرابيج حلب هي واحدة من أشهر أنواع الحلويات السورية التي أصبحت تنافس الحلويات الشرقية والغربية، قد يميل شكلها إلى شكل بلح الشام، ولكنها تختلف عنه بعض الشيء، فهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، كما أنه يمكن تحضيرها بكل سهولة بأكثر من طريقة وفي كل مرة تستمعي مع أفراد أسرتك بطعمها الشهي واللذيذ، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكي سيدتي أفضل 4 طرق سهلة وبسيطة لعمل كرابيج حلب في البيت، بمكونات بسيطة متوفرة في مطبخك. طريقة عمل كرابيج حلب طريقة عمل كرابيج حلب المكونات 2 كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوبان إلا ربع من الحليب السائل الدافئ. مكونات القطر ثلاثة أكواب من السكر.

كوبان من الماء.

عصير ثمرة من الليمون. طريقة التحضير حضري القطر في أول خطوة بوضع السكر + الماء في وعاء ورفعه على النار حتى تمام الغليان.

اسكبي عصير الليمون واتركي الخليط حتى يصبح سميك ومتجانس.

اتركي القطر حتى يصبح بارد تمامًا.

ضعي الدقيق مع دقيق السميد مع السكر مع الخميرة الفورية في وعاء عميق امزجي جميع المكونات.

ثم اسكبي الحليب بشكل تدريجي حتى تحصلين على قوام متجانس.

اتركي الخليط حتى يختمر ويتضاعف حجمها.

ثم ادهني الصينية بالقليل من الزيت او السمن.

اسكبي الخليط في كيس حلواني وشكليه على شكل أصابع وضعيها في الصينية.

ادخليها الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ضعي مقلاة على النار بها الكثير من الزيت الساخن واقلي فيها كرابيج حتى تصبح باللون الذهبي.

ارفعيها من الزيت ثم ضعيها في الشربات البارد ثم ارفعيها منه وقدميها على الفور مع الشوكولاتة. مكونات القطرطريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل كرابيج حلب منال العالم الوصفة الثانية: طريقة عمل كرابيج حلب منال العالم المكونات كوب وربع دقيق أبيض.

كوب زيت نباتي.

عدد ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء. مكونات الشيرة 2 كوب سكر.

كوب إلا ربع ماء.

ملعقة صغيرة عصير الليمون. طريقة التحضير حضري الشربات بوضع كل المكونات في وعاء حتى تمام الغليان والحصول على القوام المناسب.

ضعي السكر + الماء + الزيت + الملح في وعاء ثم ارفعيه على النار حتى تمام الغليان وذوبان السكر.

أضيفي الدقيق مع التقليب السريع لمدة دقيقتين.

ارفعي الوعاء من النار واخفقي الخليط بالمضرب حتى يبرد ثم أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى.

ثم ضعي المكونات في كيس الحلواني وشكلها خطوط طويلة.

ثم انزلي الكرابيج في الزيت الساخن حتى تصبح ناضجة باللون الذهبي.

ضعي الكرابيج بعد أن تصبح ناضجة في الشربات ثم ضعيها في طبق التقديم. الوصفة الثالثة: طريقة عمل كرابيج المحشية مكونات الشيرةطريقة التحضيرالوصفة الثالثة: طريقة عمل كرابيج المحشية المكونات 2 كوب وربع دقيق سميد.

كوب وربع دقيق أبيض.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبيرة زيت السمسم.

كوب الا ربع سمن.

ربع كوب ماء.

ربع كوب حليب.

مكونات الحشو

كوب سكر.

كوب جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة ماء زهر.

مكسرات مجروشة.

مزيج من القرفة والقرنفل. طريقة التحضير اسكبي كل المكونات الجافة في وعاء وامزجي جيدًا.

ثم اخلطي الزيت + السمن ثم اسكبي الخليط على المكونات الجافة مع التقليب.

اسكبي الحليب + الماء بالتدريج حتى يصبح العجين متجانس.

اتركي العجين يرتاح لمدة ساعة.

قسمي العجين حسب الحجم الذي ترغبين به ويفضل أن يكون الحجم متوسط.

امزجي مكونات الحشو وقومي بحشو الكرابيج و اغلقيها جيدًا.

ادخليها الفرن الساخن حتى تصبح ناضجة تمامًا.

فور إخراجها من الفرن رشي عليها السكر البودرة واتركيها حتى تشربه ثم قدميها على الفور. الوصفة الرابعة: طريقة عمل كرابيج حلب بالشمر واليانسون المكونات كوب دقيق.

2 كوب دقيق السميد.

نصف كوب زيت.

بيضة واحدة.

كوب من الشربات الثقيل.

ربع ملعقة صغيرة كربونات الصودا.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

مقدار نصف ملعقة كبيرة يانسون.

نصف ملعقة كبيرة شمر. طريقة التحضير اخلطي كل المكونات الجافة في وعاء عميق وامزجي جيدًا.

ثم اسكبي الزيت بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى يختفي تمامًا.

ومن ثم أضيفي له البيض بنفس الطريقة وهكذا حتى الماء بالتدريج إلى أن تصبح العجينة طرية وسهلة التشكيل.

قسمي العجين قطع صغيرة وشكليه على شكل اصابع طولية وافرديها على شبك.

اقلي الكرابيج في الزيت الغزير الساخن ثم اتركيها على ورق حتى تمتص الزيت ثم اغمسيها في الشربات الثقيل.

قدميها ساخنة بعد رش جوز الهند او المكسرات أو قدميها كما هي. طريقة التحضيرالوصفة الرابعة: طريقة عمل كرابيج حلب بالشمر واليانسون

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