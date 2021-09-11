احصلي علي كرياتين فعال طبيعي لفرد الشعر بمنتجات مضمونة وأمنة 100‪٪

كرياتين فعال طبيعي لفرد الشعر، يعلم الكثير أن الكرياتين متواجد في أغلب مراكز التجميل، كما أنه يستخدم لفرد وتنعيم الشعر بشكل كبير وملحوظ، وعلي الرغم من أن المزياتين يعد عنصر فعال يستخدم لنمو الشعر وفرده وتنعيمه، ألا أنه يحتوي أيضا علي مواد كيمياوية لها عوامل سلبية علي بصيلات الشعر، كما يؤدي بغض الأحيان لتساقط الشعر.

كرياتين فعال طبيعي لفرد الشعر

الكثير من السيدات يلجئون للكرياتين لحل مشاكل الشعر، والتخلص من التجعيد، ولكن كلنا يعلم أن سعره باهظ للغاية، والكثير لا يقدر علي ثمنه، لذلك يبحثون علي بدائل لفرد الشعر والتخلص من التشابك والتجعيد، وهناك من يبحث أيضا عن بدائل طبيعية، وذلك بسبب احتواء الكرياتين في المراكز علي مواد كيماوية تسبب أضرار بالغة علي الشعر، ولذلك سنعرض لكم من خلال موقعنا وصفة كرياتين طبيعي فعال لفرد الشعر بالمكونات والخطوات كما يلي :

المكونات

خميرة فورية

عد بيضة واحدة

عدد ٢ ملعقة كبيرة من خل التفاح

عدد ٢ ملعقة كبيرة من النشا

نحضر وعاء غويط ونخلط فيه المكونات التي قمنا بتحضيرها، ونتركه لمدة ربع ساعة علي الأكثر.

بعد مرور الوقت نضع الخليط علي الشعر بالتساوي، ونضع علي الشعر غطاء بلاستيكي، ثم نتركه علي الشعر لمدة ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو والبلسم المناسب لنوع الشعر، وذلك حتي تحصلين علي نتائج جيدة وفعالة.

ولكي تحافظين علي نعومة الشعر ولمعانه عليكي بتكرار خذه العملية أسبوعيا، وستحصلين علي شعر لامع وجذاب وناعم.

طريقة عمل كرياتين لفرد الشعر بالخميرة

كما يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم لفرد الشعر ولا تتسبب في أضرار جانبية للشعر، والتي يلجأ لها الكثير من السيدات للحصول علي شعر لامع ومثل الحرير ومن هذه الوصفات ما يلي :

كرياتين طبيعي لفرد الشعر بالموز

المكونات

عدد حبة من الموز مهروسة.

عدد ٢ من البيض.

نقوم بخلط المكونات معا بشكل جيد، بعد الانتهاء من دمع المكونات جيدا، قومي بتوزيعها علي شعرك بشكل متساوي.

ثم قومي بتمشيط الشعر جيدا، ونقوم بتغطية الشعر بغطاء من البلاستيك لمدة لا تزيد عن ساعتين، ثم اغسليه.

للحصول علي نتائج جيدة يجب غسيل الشعر بالبلسم والشامبو الخاص بهم والمناسب لنوع الشعر، وستحصلين علي شعر ناعم وجذاب.

طريقة التحضير