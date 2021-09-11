اصنعي بنفسك صابونة الليمون والجلسرين العطرية لتخلص من رائحة العرق نهائياً

تعد صابونة الليمون والجلسرين ، من أهم مستحضرات العناية بالبشرة، التي تساعد على التخلص من رائحة الجسم الكريهة وتزيل الاسمرار من تحت الإبط، وتحارب الجراثيم والبكتيريا التي تنشط في المناطق الحساسة، فهذه الصابونة السحرية تساعد على التخلص من مشكلة العرق نهائياً، وتساعد على ترطيب الجسم ومنحه النعومة الكاملة وتجعل الجسم منتعش وتفوح منه رائحة عطرية جميلة تجذب الناس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل صابونة الليمون والجلسرين العطرية لتخلص من رائحة العرق نهائياً بخطوات بسيطة بالمنزل تجعل تحصلي على صابونة رائع تدوم معكي لفترة طويلة بدل من شراء المزيلات التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب الاسمرار على مدي استخدامها. مكونات صابونة الليمون والجلسرين العطرية مكونات صابونة الليمون والجلسرين العطرية توجد بعض المكونات البسيطة لعمل صابونة عطرية جميلة وهى كما يلي:- طبق صغير من الصابون الجلسرين المبشور. خمس حبات من الليمون المسلوق. ملعقة صغيرة من النشا. 2 ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة كبيرة من عسل النحل. ثلاث نقاط من زيت اللافندر العطري. ثلاث نقاط من زيت النعناع العطري. كوب من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة الليمون والجلسرين العطرية لتخلص من رائحة العرق نهائياً بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر وعاء قابل للحرارة ونضع به الماء وملعقة النشا والصابون المبشور ونقلبهم مع بعض.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يذوب الخليط تماماً ويصبح كريمي.

نرف الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الليمون المسلوق والخليط السابق ونخلطهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

ثم نضيف الزيوت العطرية، والعسل، والجلسرين ونخفق مرة ثانية حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نحضر قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت جوز الهند، ثم نصب الخليط داخل القوالب ونتركها في مكان جيدة التهوية لمدة أسبوع أو خمس أيام حتى تجف تماماً.

بعد مرور الوقت المحدد نخرج الصابون من القوالب ونتركه في الهواء لمدة يوم حتى ينشف ويتماسك جيداً.

بعد ذلك نقوم بغسل الجسم يومياً بالصابون حتى نتخلص من رائحة العرق ويصبح الجسم ناعم وجميل. أسباب رائحة العرق الكريهة سوف نتعرف على بعض الأسباب التي تجعل رائحة الجسم كريهة وهى كما يلي:- عدم الاستحمام بشكل يومي. تناول الأطعمة الحارة. تناول المشروبات الغازية بكثرة. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية. التمثيل الغذائي وتناول المأكولات التي تحتوي على مواد حافظة. فوائد صابونة الليمون والجلسرين فوائد صابونة الليمون والجلسرين تحتوي هذه الصابونة على عدة فوائد عظيمة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- تمنح الجسم الترطيب والانتعاش وتحافظ على نظافته.

تمنع ظهور رائحة العرق الكريهة لمدة طويلة.

تساعد على تبييض المناطق الحساسة وتجعل ملمس الجسم ناعم.

تساعد على تفتيح التصبغات الجلدية تحت الإبط.

تتميز برائحتها الجميل التى تفوح من الجسم بعد استعمالها.

تعمل علة تفتيح المسام المتراكم عليها الدهونفي أسرع وقت. الوسوم

تعد صابونة الليمون والجلسرين ، من أهم مستحضرات العناية بالبشرة، التي تساعد على التخلص من رائحة الجسم الكريهة وتزيل الاسمرار من تحت الإبط، وتحارب الجراثيم والبكتيريا التي تنشط في المناطق الحساسة، فهذه الصابونة السحرية تساعد على التخلص من مشكلة العرق نهائياً، وتساعد على ترطيب الجسم ومنحه النعومة الكاملة وتجعل الجسم منتعش وتفوح منه رائحة عطرية جميلة تجذب الناس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل صابونة الليمون والجلسرين العطرية لتخلص من رائحة العرق نهائياً بخطوات بسيطة بالمنزل تجعل تحصلي على صابونة رائع تدوم معكي لفترة طويلة بدل من شراء المزيلات التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب الاسمرار على مدي استخدامها. مكونات صابونة الليمون والجلسرين العطرية مكونات صابونة الليمون والجلسرين العطرية توجد بعض المكونات البسيطة لعمل صابونة عطرية جميلة وهى كما يلي:- طبق صغير من الصابون الجلسرين المبشور. خمس حبات من الليمون المسلوق. ملعقة صغيرة من النشا. 2 ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة كبيرة من عسل النحل. ثلاث نقاط من زيت اللافندر العطري. ثلاث نقاط من زيت النعناع العطري. كوب من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة الليمون والجلسرين العطرية لتخلص من رائحة العرق نهائياً بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر وعاء قابل للحرارة ونضع به الماء وملعقة النشا والصابون المبشور ونقلبهم مع بعض.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يذوب الخليط تماماً ويصبح كريمي.

نرف الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الليمون المسلوق والخليط السابق ونخلطهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

ثم نضيف الزيوت العطرية، والعسل، والجلسرين ونخفق مرة ثانية حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نحضر قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت جوز الهند، ثم نصب الخليط داخل القوالب ونتركها في مكان جيدة التهوية لمدة أسبوع أو خمس أيام حتى تجف تماماً.

بعد مرور الوقت المحدد نخرج الصابون من القوالب ونتركه في الهواء لمدة يوم حتى ينشف ويتماسك جيداً.

بعد ذلك نقوم بغسل الجسم يومياً بالصابون حتى نتخلص من رائحة العرق ويصبح الجسم ناعم وجميل. أسباب رائحة العرق الكريهة سوف نتعرف على بعض الأسباب التي تجعل رائحة الجسم كريهة وهى كما يلي:- عدم الاستحمام بشكل يومي. تناول الأطعمة الحارة. تناول المشروبات الغازية بكثرة. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية. التمثيل الغذائي وتناول المأكولات التي تحتوي على مواد حافظة. فوائد صابونة الليمون والجلسرين فوائد صابونة الليمون والجلسرين تحتوي هذه الصابونة على عدة فوائد عظيمة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- تمنح الجسم الترطيب والانتعاش وتحافظ على نظافته.

تمنع ظهور رائحة العرق الكريهة لمدة طويلة.

تساعد على تبييض المناطق الحساسة وتجعل ملمس الجسم ناعم.

تساعد على تفتيح التصبغات الجلدية تحت الإبط.

تتميز برائحتها الجميل التى تفوح من الجسم بعد استعمالها.

تعمل علة تفتيح المسام المتراكم عليها الدهونفي أسرع وقت.

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