طريقة شاورما الدجاج بالسماق مثل المسخن مع بهارات الشاورما الأصلية

- 1/2
- 2/2
طريقة شاورما الدجاج بالسماق ، بنفس طريقة عمل المستخن، وهي وجبة وطبق ووصفة شرقية بامتياز، لها الكثير من العشاق والذواقة محبي شاورما الدجاج، حيث يتم شوي الدجاج، بأية طريقة سواء على الفحم أو في المقلاة وهي الطريقة المعتادة، أو حتى في الفرن ثم إضافة التوابل والبهارات الخاصة بالشاورما، وقد يتم وضع الشاورما عبر أسياخ، مثل طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، أو طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم، بحيث يكون لحم الدجاج سميك بعض الشيء، ويتخلله السيخ الساخن، لضمان نضج قطعة لحم الدجاج من الداخل، وهي تعرف وتشتهر في الأغلب باسم طريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري أو طريقة عمل شاورما الدجاج السورية، وتفضل الكثير من السيدات تنفيذ طريقة الشاورما في المنزل، خاصة وأن طريقة عمل شاورما الدجاج سهلة، ومن السهل متابعة أحد أفضل طهاة الوطن العربي، وتنفيذ طريقته في عمل الشاورما مثل؛ طريقة عمل الشاورما الدجاج منال العالم.طريقة الشاورما في المنزل
من أفضل طرق إعداد الشاورما في المنزل مثل المطاعم والمحلات، تجهيز خبز التورتيلا، أو خبز سندوتشات الشاورما السوري المعروفة، فكل من طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وطاكوس شاورما بالتورتيلا، من أفضل الطرق الرئيسة لعمل الشاورما المنزلية، مع العلم أن هناك العديد من الطرق الأخرى، التي يمكنك استخدامها في تحضير شاروما الدجاج مثل؛ طريقة شاورما دجاج بالمكسرات، وصينية شاورما دجاج بالفرن، طريقة شاورما الدجاج بالسماق، أو شاورما الدجاج على طريقه المسخن، طريقة عمل شاورما تركية باللحم، مع تقديم البقدونس والبصل والسلطات والمقبلات الشهية، إلى جوارها، سواء كانت في هيئة سندوتشات، أو كانت في صينية.طريقة عمل شاورما دجاج سريعة
- صدران دجاج مخليتان من العظام، أو يمكنك استخدام لحم الحاشي، أو الديك الرومي.
- حبة فلفل رومي متوسطة الحجم.
- حبتان بصل متوسطان الحجم وافرميهما جيدا.
- بهارات شاروما بمقدار نصف ملعقة صغيرة.
- ½ ملعقة صغيرة سماق.
- ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- رشة ملح ناعم.
- نصف كوب زبادي، أو حليب بقري سائل.
- ابدئي أولا بتقطيع صدور الدجاج، واجعليه في صورة شرائح رفيعة السمك، ولها طول متوسط.
- ثم قطعي البصل وافرميه، وقطعي الفلفل الرومي إلى شرائح رفيعة، وضعيهم في وعاء واسع مع الدجاج.
- وبعدها ابدئي في إضافة التوابل والبهارات، مع الزبادي والملح والفلفل وامزجيهم حتى تمام التجانس.
- ثم اغمري قطع الدجاج والفلفل والبصل، مع تتبيلة الشاورما الأصلية.
- وبعدها أدخلي دجاج الشاورما المتبل، إلى الثلاجة بعد تغطيته بغطاء بلاستيكي.
- وأثناء بقاء الشاورما في الثلاجة، أحضري وعاء واسع، وضعي به زيت الزيتون والسماق، ونكهي بالفلفل والملح، وافركيهم بيديك جيدا.
- ثم في مقلاة واسعة، ضعي زيت زيتون وشوحي البصل، ثم ضعي قطع الدجاج، وحركيها مع البصل حتى تنضج.
- وبعد أن تنضج قطع فراخ الشاورما، ضعيها في خبز التورتيلا، مع السماق وقطع من خيار مخلل، واحصلي على ألذ شاورما فراخ بالسماق.
الوسوم
طريقة شاورما الدجاج بالسماق ، بنفس طريقة عمل المستخن، وهي وجبة وطبق ووصفة شرقية بامتياز، لها الكثير من العشاق والذواقة محبي شاورما الدجاج، حيث يتم شوي الدجاج، بأية طريقة سواء على الفحم أو في المقلاة وهي الطريقة المعتادة، أو حتى في الفرن ثم إضافة التوابل والبهارات الخاصة بالشاورما، وقد يتم وضع الشاورما عبر أسياخ، مثل طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، أو طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم، بحيث يكون لحم الدجاج سميك بعض الشيء، ويتخلله السيخ الساخن، لضمان نضج قطعة لحم الدجاج من الداخل، وهي تعرف وتشتهر في الأغلب باسم طريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري أو طريقة عمل شاورما الدجاج السورية، وتفضل الكثير من السيدات تنفيذ طريقة الشاورما في المنزل، خاصة وأن طريقة عمل شاورما الدجاج سهلة، ومن السهل متابعة أحد أفضل طهاة الوطن العربي، وتنفيذ طريقته في عمل الشاورما مثل؛ طريقة عمل الشاورما الدجاج منال العالم.طريقة الشاورما في المنزل
من أفضل طرق إعداد الشاورما في المنزل مثل المطاعم والمحلات، تجهيز خبز التورتيلا، أو خبز سندوتشات الشاورما السوري المعروفة، فكل من طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وطاكوس شاورما بالتورتيلا، من أفضل الطرق الرئيسة لعمل الشاورما المنزلية، مع العلم أن هناك العديد من الطرق الأخرى، التي يمكنك استخدامها في تحضير شاروما الدجاج مثل؛ طريقة شاورما دجاج بالمكسرات، وصينية شاورما دجاج بالفرن، طريقة شاورما الدجاج بالسماق، أو شاورما الدجاج على طريقه المسخن، طريقة عمل شاورما تركية باللحم، مع تقديم البقدونس والبصل والسلطات والمقبلات الشهية، إلى جوارها، سواء كانت في هيئة سندوتشات، أو كانت في صينية.طريقة عمل شاورما دجاج سريعة
- صدران دجاج مخليتان من العظام، أو يمكنك استخدام لحم الحاشي، أو الديك الرومي.
- حبة فلفل رومي متوسطة الحجم.
- حبتان بصل متوسطان الحجم وافرميهما جيدا.
- بهارات شاروما بمقدار نصف ملعقة صغيرة.
- ½ ملعقة صغيرة سماق.
- ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- رشة ملح ناعم.
- نصف كوب زبادي، أو حليب بقري سائل.
- ابدئي أولا بتقطيع صدور الدجاج، واجعليه في صورة شرائح رفيعة السمك، ولها طول متوسط.
- ثم قطعي البصل وافرميه، وقطعي الفلفل الرومي إلى شرائح رفيعة، وضعيهم في وعاء واسع مع الدجاج.
- وبعدها ابدئي في إضافة التوابل والبهارات، مع الزبادي والملح والفلفل وامزجيهم حتى تمام التجانس.
- ثم اغمري قطع الدجاج والفلفل والبصل، مع تتبيلة الشاورما الأصلية.
- وبعدها أدخلي دجاج الشاورما المتبل، إلى الثلاجة بعد تغطيته بغطاء بلاستيكي.
- وأثناء بقاء الشاورما في الثلاجة، أحضري وعاء واسع، وضعي به زيت الزيتون والسماق، ونكهي بالفلفل والملح، وافركيهم بيديك جيدا.
- ثم في مقلاة واسعة، ضعي زيت زيتون وشوحي البصل، ثم ضعي قطع الدجاج، وحركيها مع البصل حتى تنضج.
- وبعد أن تنضج قطع فراخ الشاورما، ضعيها في خبز التورتيلا، مع السماق وقطع من خيار مخلل، واحصلي على ألذ شاورما فراخ بالسماق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة شاورما الدجاج بالسماق مثل المسخن مع بهارات الشاورما الأصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.