طريقة شاورما الدجاج بالسماق مثل المسخن مع بهارات الشاورما الأصلية

طريقة شاورما الدجاج بالسماق ، بنفس طريقة عمل المستخن، وهي وجبة وطبق ووصفة شرقية بامتياز، لها الكثير من العشاق والذواقة محبي شاورما الدجاج، حيث يتم شوي الدجاج، بأية طريقة سواء على الفحم أو في المقلاة وهي الطريقة المعتادة، أو حتى في الفرن ثم إضافة التوابل والبهارات الخاصة بالشاورما، وقد يتم وضع الشاورما عبر أسياخ، مثل طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، أو طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم، بحيث يكون لحم الدجاج سميك بعض الشيء، ويتخلله السيخ الساخن، لضمان نضج قطعة لحم الدجاج من الداخل، وهي تعرف وتشتهر في الأغلب باسم طريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري أو طريقة عمل شاورما الدجاج السورية، وتفضل الكثير من السيدات تنفيذ طريقة الشاورما في المنزل، خاصة وأن طريقة عمل شاورما الدجاج سهلة، ومن السهل متابعة أحد أفضل طهاة الوطن العربي، وتنفيذ طريقته في عمل الشاورما مثل؛ طريقة عمل الشاورما الدجاج منال العالم.

من أفضل طرق إعداد الشاورما في المنزل مثل المطاعم والمحلات، تجهيز خبز التورتيلا، أو خبز سندوتشات الشاورما السوري المعروفة، فكل من طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وطاكوس شاورما بالتورتيلا، من أفضل الطرق الرئيسة لعمل الشاورما المنزلية، مع العلم أن هناك العديد من الطرق الأخرى، التي يمكنك استخدامها في تحضير شاروما الدجاج مثل؛ طريقة شاورما دجاج بالمكسرات، وصينية شاورما دجاج بالفرن، طريقة شاورما الدجاج بالسماق، أو شاورما الدجاج على طريقه المسخن، طريقة عمل شاورما تركية باللحم، مع تقديم البقدونس والبصل والسلطات والمقبلات الشهية، إلى جوارها، سواء كانت في هيئة سندوتشات، أو كانت في صينية.

صدران دجاج مخليتان من العظام، أو يمكنك استخدام لحم الحاشي، أو الديك الرومي.

حبة فلفل رومي متوسطة الحجم.

حبتان بصل متوسطان الحجم وافرميهما جيدا.

بهارات شاروما بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

½ ملعقة صغيرة سماق.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

رشة ملح ناعم.

نصف كوب زبادي، أو حليب بقري سائل.