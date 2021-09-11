5 اسباب ليه ضروري تمدي جسمك بالميلاتونين وازاي تحصلي عليه

الميلاتونين او المعروف بأسم هرمون النوم ، لان انتاجه مرتبط ارتباط مباشر بكمية الضوء اللي بنتعرض لها ، هو بيكون موجود بشكل طبيعي في اجسامنا وبيتم تصنيعه من خلال التربتوفان ، وهو حمض اميني اساسي الجسم ميقدرش ينتجه لوحده ، ولازم تحصلي عليه من الاكل وهو ليه اهمية حيوية في الجسم لانه ضروري للنمو والتطور والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على اهمية الميلاتونين للجسم ، وازاي تحصلي عليه.

اهمية الميلاتونين للجسم:

جسمنا بينتج نوعين من الميلاتونين:

الجسم فيه نوعين من الميلاتونين: واحد منهم بيتم تطويره في الغدة الصنوبرية والتاني بيتم انتاجه في الاعضاء ، الاولاني حساس للضوء ، بمعنى انه بيتم انتاجه حسب كمية الضوء اللي بنتعرض لها ، وهو المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية للنوم.

والتاني بيتسمى الميلاتونين خارج الجسم ، وبيتم انتاجه بكميات اكبر ، ولكن انتاجه مش مرتبط بالضوء ، ومن اهم وظائفه الحماية الخلوية حماية الخلايا لان ليه تأثيرات مضادة للاكسدة ومضادة للالتهابات.

وظيفة الميلاتونين في الغدة الصنوبرية (النوم):

الميلاتونين في الغدة الصنوبرية بيتحكم في الساعة البيولوجية لجسمنا ، لانه يعتبر هو العامل الرئيسي المسؤول عن دورة الراحة في اجسامنا ، وبيبدأ انتاجه من اول وقت الغسق ، لما بنبدأ ندرك كمية اقل من الضوء ، وبيظهر اقصى انتاج ليه في ظلام الليل ، وهو مش بينيمنا زي حباية المنوم او وظيفته يخلينا ننام ، ولكن هو بيفكرنا باننا محتاجين للراحة.

وظيفة الميلاتونين اللي خارج الجسم:

الميلاتونين اللي خارج الجسم بيكون مستقل تماما عن الغدة الصنوبرية ، وعند الضرورة ممكن لكل عضو او نسيج انه ينتجه لوحده بشكل منفصل ، ووظيفته بتكون على مستوى الخلايا ، بينظم الوظائف الخلوية من خلال العمل كمضاد للاكسدة, بيمنع شيخوخة الخلايا, وفي نفس الوقت كمضاد للالتهابات في مواجهة اي تهديد لحماية الخلايا.

فوايد الميلاتونين:

بالاضافة لوظيفته الاكثر شيوعا كمنظم للنوم والراحة ، الهرمون ده بيوفرلنا فوايد تانية مهمة جدا.

– واحد من مضادات الاكسدة الطبيعية: لحد وقت قريب كان المعتقد الشائع ان فيتامين E هو اكتر مضادات الاكسدة الفعالة ، ولكن كتير من الدراسات اثبتت ان الميلاتونين اقوى بمرتين ، الهرمون ده عنده القدرة على منع الجذور الحرة ، وهي المواد السامة اللي بتتراكم في الخلايا ، وبيحميها من التدهور.

– بيمنع الشيخوخة: الشيخوخة المبكرة بتظهر لما بيكون في نقص في الميلاتونين لانه الهرمون المسؤول عن تنظيم خلايا الشيخوخة.

– بينظم جهاز المناعة: تراكم الانزيمات الالتهابية والجذور الحرة في الخلايا بيأدي لتلف الانسجة السليمة ، وده بيأدي لظهور الامراض المزمنة ، الميلاتونين دوره انه بينظم عدد خلايا الجهاز المناعي لمحاربة الالتهابات ، وبيعمل كمضاد للالتهابات وبيمنع الالتهاب المزمن.

– بيساعد في الوقاية من السرطان: الميلاتونين يعتبر هرمون مضاد للسرطان ، وكمان بيساعد على زيادة فعالية العلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي مع تقليل آثارهم الجانبية.

– عامل وقائي للاعصاب: مكملات الميلاتونين بتساعد كبار السن على الحفاظ على الغشاء الدموي الدماغي ، وهو الغشاء اللي بيحمي الدماغ والحبل الشوكي من المواد الضارة ، وممكن استخدامه كمان للحماية من مرض الزهايمر والامراض التنكسية العصبية اللي بتظهر مع التقدم في العمر.

اطعمة بتساعد على انتاج الميلاتونين:

على الرغم من اننا بننتج الهرمون ده بشكل طبيعي في اجسامنا ، الا انه نظامنا الغذائي هيكون مهم جدا ، سواء استهلاكة مباشرة من خلال الاكل او الحصول على التربتوفان اللي بيحتاجه الجسم عشان ينتج الميلاتونين.

– الفواكة: الكريز وخصوصا اللي بيكون حمضي اكتر بيحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين ، كمان نفس الوضع في الموز ، والاتنين بينصح بيهم جدا بالليل للمساعدة على النوم ، والموز بالاضافة انه بيحتوي على الميلاتونين بيحتوي كمان على التربتوفان ، وكمان الاناناس, الافوكادو, والخوخ.

– الخضروات: من بين الخضروات الغنية بالتربتوفان السبانخ, البنجر, الجزر, الكرفس, والبروكلي.

– المكسرات: من بين كل المكسرات ، الجوز بيحتوي على اعلى نسبة من الميلاتونين ، 3.5 نانوجرام من الميلاتونين لكل جرام من المكسرات ، وانواع المكسرات التانية كمان بتوفر للجسم التربتوفان والفيتامينات B, C, البروتين, المغنيسيوم, واوميجا 3.

– الحبوب: الارز والشوفان (الحبوب الكاملة بشكل اساسي), والذرة الحلوة ، تعتبر هي الاطعمة اللي بتحتوي على اعلى كميات من الميلاتونين لكل جرام.

– البقوليات والبذور: الحمص, العدس, فول الصويا, السمسم, القرع, عباد الشمس ، كلها بتحتوي على الميلاتونين والتربتوفان ، وهتوفر لجسمك كمان فيتامين B1, B3, B6, B9, والمغنيسيوم.

– اللحوم: خصوصا الديك الرومي, الفراخ, الاسماك الزيتية غنية بالتربتوفان وكمان البيض ، وخصوصا صفار البيض, ومنتجات الالبان.

افضل انواع اطعمة غنية بالاكسجين: الفواكة, المشروبات, الخضروات, والبروتينات لزيادة الاكسجين في الدم