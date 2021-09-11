5 اسباب ليه ضروري تمدي جسمك بالميلاتونين وازاي تحصلي عليه

الميلاتونين او المعروف بأسم هرمون النوم ، لان انتاجه مرتبط ارتباط مباشر بكمية الضوء اللي بنتعرض لها ، هو بيكون موجود بشكل طبيعي في اجسامنا وبيتم تصنيعه من خلال التربتوفان ، وهو حمض اميني اساسي الجسم ميقدرش ينتجه لوحده ، ولازم تحصلي عليه من الاكل وهو ليه اهمية حيوية في الجسم لانه ضروري للنمو والتطور والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على اهمية الميلاتونين للجسم ، وازاي تحصلي عليه.
اهمية الميلاتونين للجسم:
جسمنا بينتج نوعين من الميلاتونين:
الجسم فيه نوعين من الميلاتونين: واحد منهم بيتم تطويره في الغدة الصنوبرية والتاني بيتم انتاجه في الاعضاء ، الاولاني حساس للضوء ، بمعنى انه بيتم انتاجه حسب كمية الضوء اللي بنتعرض لها ، وهو المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية للنوم.
والتاني بيتسمى الميلاتونين خارج الجسم ، وبيتم انتاجه بكميات اكبر ، ولكن انتاجه مش مرتبط بالضوء ، ومن اهم وظائفه الحماية الخلوية حماية الخلايا لان ليه تأثيرات مضادة للاكسدة ومضادة للالتهابات.
وظيفة الميلاتونين في الغدة الصنوبرية (النوم):
الميلاتونين في الغدة الصنوبرية بيتحكم في الساعة البيولوجية لجسمنا ، لانه يعتبر هو العامل الرئيسي المسؤول عن دورة الراحة في اجسامنا ، وبيبدأ انتاجه من اول وقت الغسق ، لما بنبدأ ندرك كمية اقل من الضوء ، وبيظهر اقصى انتاج ليه في ظلام الليل ، وهو مش بينيمنا زي حباية المنوم او وظيفته يخلينا ننام ، ولكن هو بيفكرنا باننا محتاجين للراحة.
وظيفة الميلاتونين اللي خارج الجسم:
الميلاتونين اللي خارج الجسم بيكون مستقل تماما عن الغدة الصنوبرية ، وعند الضرورة ممكن لكل عضو او نسيج انه ينتجه لوحده بشكل منفصل ، ووظيفته بتكون على مستوى الخلايا ، بينظم الوظائف الخلوية من خلال العمل كمضاد للاكسدة, بيمنع شيخوخة الخلايا, وفي نفس الوقت كمضاد للالتهابات في مواجهة اي تهديد لحماية الخلايا.
فوايد الميلاتونين:
بالاضافة لوظيفته الاكثر شيوعا كمنظم للنوم والراحة ، الهرمون ده بيوفرلنا فوايد تانية مهمة جدا.
– واحد من مضادات الاكسدة الطبيعية: لحد وقت قريب كان المعتقد الشائع ان فيتامين E هو اكتر مضادات الاكسدة الفعالة ، ولكن كتير من الدراسات اثبتت ان الميلاتونين اقوى بمرتين ، الهرمون ده عنده القدرة على منع الجذور الحرة ، وهي المواد السامة اللي بتتراكم في الخلايا ، وبيحميها من التدهور.
– بيمنع الشيخوخة: الشيخوخة المبكرة بتظهر لما بيكون في نقص في الميلاتونين لانه الهرمون المسؤول عن تنظيم خلايا الشيخوخة.
– بينظم جهاز المناعة: تراكم الانزيمات الالتهابية والجذور الحرة في الخلايا بيأدي لتلف الانسجة السليمة ، وده بيأدي لظهور الامراض المزمنة ، الميلاتونين دوره انه بينظم عدد خلايا الجهاز المناعي لمحاربة الالتهابات ، وبيعمل كمضاد للالتهابات وبيمنع الالتهاب المزمن.
– بيساعد في الوقاية من السرطان: الميلاتونين يعتبر هرمون مضاد للسرطان ، وكمان بيساعد على زيادة فعالية العلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي مع تقليل آثارهم الجانبية.
– عامل وقائي للاعصاب: مكملات الميلاتونين بتساعد كبار السن على الحفاظ على الغشاء الدموي الدماغي ، وهو الغشاء اللي بيحمي الدماغ والحبل الشوكي من المواد الضارة ، وممكن استخدامه كمان للحماية من مرض الزهايمر والامراض التنكسية العصبية اللي بتظهر مع التقدم في العمر.
اطعمة بتساعد على انتاج الميلاتونين:
على الرغم من اننا بننتج الهرمون ده بشكل طبيعي في اجسامنا ، الا انه نظامنا الغذائي هيكون مهم جدا ، سواء استهلاكة مباشرة من خلال الاكل او الحصول على التربتوفان اللي بيحتاجه الجسم عشان ينتج الميلاتونين.
– الفواكة: الكريز وخصوصا اللي بيكون حمضي اكتر بيحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين ، كمان نفس الوضع في الموز ، والاتنين بينصح بيهم جدا بالليل للمساعدة على النوم ، والموز بالاضافة انه بيحتوي على الميلاتونين بيحتوي كمان على التربتوفان ، وكمان الاناناس, الافوكادو, والخوخ.
– الخضروات: من بين الخضروات الغنية بالتربتوفان السبانخ, البنجر, الجزر, الكرفس, والبروكلي.
– المكسرات: من بين كل المكسرات ، الجوز بيحتوي على اعلى نسبة من الميلاتونين ، 3.5 نانوجرام من الميلاتونين لكل جرام من المكسرات ، وانواع المكسرات التانية كمان بتوفر للجسم التربتوفان والفيتامينات B, C, البروتين, المغنيسيوم, واوميجا 3.
– الحبوب: الارز والشوفان (الحبوب الكاملة بشكل اساسي), والذرة الحلوة ، تعتبر هي الاطعمة اللي بتحتوي على اعلى كميات من الميلاتونين لكل جرام.
– البقوليات والبذور: الحمص, العدس, فول الصويا, السمسم, القرع, عباد الشمس ، كلها بتحتوي على الميلاتونين والتربتوفان ، وهتوفر لجسمك كمان فيتامين B1, B3, B6, B9, والمغنيسيوم.
– اللحوم: خصوصا الديك الرومي, الفراخ, الاسماك الزيتية غنية بالتربتوفان وكمان البيض ، وخصوصا صفار البيض, ومنتجات الالبان.
افضل انواع اطعمة غنية بالاكسجين: الفواكة, المشروبات, الخضروات, والبروتينات لزيادة الاكسجين في الدم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 اسباب ليه ضروري تمدي جسمك بالميلاتونين وازاي تحصلي عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.