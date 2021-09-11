طريقة عمل أكلات سريعة وسهلة بطريقة مضمونة بالمنزل بطعم المحلات

طريقة عمل أكلات سريعة يصعب على السيدات العاملات تحضير الأكل بشكل يومي وتبحث دئما عن الأكلات السريعة التي لا تستغرق وقت في التحضير والتقديم بعد يوم عمل شاق فتفضل بعضهم للأجوء لشراء الوجبات الجاهزة من المحلات ولكن يتم صرف مبالغ هائلة في وجبات مجهولة المصدر ولا أحد منا يعلم جوده صنعها. طريقة عمل البانية المقلي طريقة عمل البانية المقلي المكونات نصف كيلو بانية مقطع شرائح رفيعة.

بصلة صغيرة مفرومة.

ربع كيلو بقسماط ناعم.

كوب دقيق أبيض.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير نغسل البانية جيداً، وضع في وعاء عميق بصلة مفرومة ونضيف ملح وفلفل أسود.

ندعك البصل باليد الواحدة حتي تتجانس مع الملح والفلفل الأسود نضيف البانيه ونقلبهم جيداً.

نتركها بالثلاجة لمدة يوم أو ساعتين على الأقل قبل القلي، نضع البقسماط في طبق عميق.

نضع البيض في طبق أخر ونضيف الملح والفلفل الأسود، ونقلبهم جيداً ونتركه جنباً.

نضيف الدقيق بطبق أخر نضع قطعة الدجاج في الدقيق ونقلبها على الوجهين.

نضعها في البيض ثم البقسماط ونغلفها من جميع الجوانب، ننهي الكمية بنفس الطريقة.

نضعها في الثلاجة قبل القلي لمدة ساعة ، نضع طاسة على النار بها كمية غزيرة من الزيت.

نضع قطع البانيه في الزين نحمرها من جميع الجوانب حتي نحصل على اللون الذهبي الفاتح.

نضعها في مصفاه حتي نتخلص من الزيت المقلي، ثم نرصها في أطباق التقديم.

يقدم بجانبها البطاطس المقرمشة التي يعشق الجميع تناولها وبجانبها الكاتشب والسلطات. طريقة عمل الكبدة المقلية طريقة عمل الكبدة المقلية المكونات كيلو كبدة جملى مقطعة شرائح سميكة.

ملعقتان كبيرة خل.

كوبان ردة ناعمة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس .

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي.

بقدونس مفروم للتزين.

سلطة طحينة.

عيش بلدي. طريقة التحضير نضع الملح والفلفل الأسود على الثوم المفروم، نقلبهم ثم نضع ملعقتان الخل على الكبدة ونقلبهم.

نضيف الثوم المبهر على الكبدة ونقلبهم نتركهم لمدة نصف ساعة.

نضع الردة في طبق مسطح ونقلب الكبدة من جميع الجوانب.

نضع طاسه على النار بها زيت غزير، نحمر الكبدة.

نحضر طبق كبير مسطح ويزين بالبقدونس المفروم.

نرص الكبدة المقلية وتقدم ساخنة، سلطة الطحينة. الوسوم

طريقة عمل أكلات سريعة يصعب على السيدات العاملات تحضير الأكل بشكل يومي وتبحث دئما عن الأكلات السريعة التي لا تستغرق وقت في التحضير والتقديم بعد يوم عمل شاق فتفضل بعضهم للأجوء لشراء الوجبات الجاهزة من المحلات ولكن يتم صرف مبالغ هائلة في وجبات مجهولة المصدر ولا أحد منا يعلم جوده صنعها. طريقة عمل البانية المقلي طريقة عمل البانية المقلي المكونات نصف كيلو بانية مقطع شرائح رفيعة.

بصلة صغيرة مفرومة.

ربع كيلو بقسماط ناعم.

كوب دقيق أبيض.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير نغسل البانية جيداً، وضع في وعاء عميق بصلة مفرومة ونضيف ملح وفلفل أسود.

ندعك البصل باليد الواحدة حتي تتجانس مع الملح والفلفل الأسود نضيف البانيه ونقلبهم جيداً.

نتركها بالثلاجة لمدة يوم أو ساعتين على الأقل قبل القلي، نضع البقسماط في طبق عميق.

نضع البيض في طبق أخر ونضيف الملح والفلفل الأسود، ونقلبهم جيداً ونتركه جنباً.

نضيف الدقيق بطبق أخر نضع قطعة الدجاج في الدقيق ونقلبها على الوجهين.

نضعها في البيض ثم البقسماط ونغلفها من جميع الجوانب، ننهي الكمية بنفس الطريقة.

نضعها في الثلاجة قبل القلي لمدة ساعة ، نضع طاسة على النار بها كمية غزيرة من الزيت.

نضع قطع البانيه في الزين نحمرها من جميع الجوانب حتي نحصل على اللون الذهبي الفاتح.

نضعها في مصفاه حتي نتخلص من الزيت المقلي، ثم نرصها في أطباق التقديم.

يقدم بجانبها البطاطس المقرمشة التي يعشق الجميع تناولها وبجانبها الكاتشب والسلطات. طريقة عمل الكبدة المقلية طريقة عمل الكبدة المقلية المكونات كيلو كبدة جملى مقطعة شرائح سميكة.

ملعقتان كبيرة خل.

كوبان ردة ناعمة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس .

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي.

بقدونس مفروم للتزين.

سلطة طحينة.

عيش بلدي. طريقة التحضير نضع الملح والفلفل الأسود على الثوم المفروم، نقلبهم ثم نضع ملعقتان الخل على الكبدة ونقلبهم.

نضيف الثوم المبهر على الكبدة ونقلبهم نتركهم لمدة نصف ساعة.

نضع الردة في طبق مسطح ونقلب الكبدة من جميع الجوانب.

نضع طاسه على النار بها زيت غزير، نحمر الكبدة.

نحضر طبق كبير مسطح ويزين بالبقدونس المفروم.

نرص الكبدة المقلية وتقدم ساخنة، سلطة الطحينة.

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