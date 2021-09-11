وصفات هندية لتطويل وتنعيم الشعر من أول مرة في 30 دقيقة

وصفات هندية لتطويل وتنعيم الشعر سنقدمها لكم فيما يلي، نظراً لأن هناك نساء كثيرات يبحثون عن طريقة من أجل تطويل الشعر، بسبب معاناتهن مع الهيشان والجفاف وضعف نمو الشعر وغيرها من المشكلات، والتي تؤدي إليها العوامل الجوية والاتربة والعوامل البيئية والتعامل بشكل يومي مع الحرارة، مما يؤدي في النهاية إلى فقد الشعر صحته وقوته ولمعانه، في حين أن النساء الهنديات يتمتعن بالشعر الطويل والقوى والجميل والناعم، لذلك ترغب جميع السيدات بالتعرف على الوصفات الهندية من أجل تطويل وتنعيم الشعر.

وصفات هندية لتطويل وتنعيم الشعر

هناك وصفات هندية عديدة لتطويل وتنعيم الشعر، وهذا لأن الهنديات شهيرات بالشعر الجميل والناعم وطويل، ومن تلك الوصفات الآتي:

زيت جوز الهند للتطويل السريع

يتم إحضار عبوة من زيت جوز الهند بجانب أوراق نبات الخبيزة ثم يتم تسخين الزيت من أجل أن يصبح سائل، وبعدها يتم وضع الأوراق به لساعتين أو حتى يتجانسا سويا، بعد ذلك يتم توزيع هذا الماسك على الشعر كله من الجذور للاطراف، و كخطوة قبل أخيرة يتم وضع منشفة تم وضعها سابقاً بالماء الساخن على الشعر لمدة 30 دقيقة، وهذا حتى يحصل الشعر على المواد الغذائية الموجودة في الماسك، وفي النهاية يتم شطف الشعر بالماء ثم استعمال الطريقة العادية في تنظيفه.

خلطة بياض البيض مع زيت الخروع لشعر طويل وناعم كالحرير

يتم إحضار 2 بياض بيضة بالإضافة إلى 2 ملعقة كبيرة زيت خروع وملعقة كبيرة جلسرين، ويتم خلط تلك المكونات سوياً، ومن الأفضل أن تكون هناك زجاجية معقمة ونظيفة من أجل استقبال هذا الخليط، ثم يتم وضع الخليط على الشعر كله ويترك ل30 دقيقة وفي النهاية تنظيف وغسل الشعر بالماء والصابون.

وصفة خلطة الزيوت الطبيعية

هذه الوصفة يتم فيها إحضار مقدار زيت لوز حلو وزيت زيتون ثم تخلط الزيوت سويا وتدلك فروة الرأس بهم، وتترك لمدة 60 دقيقة على الشعر، وفائدة تلك الوصفة أنها تحرك الدورة الدموية، وبالتالي تفيد بصيلات الشعر وفي النهاية يتم تغطية الشعر لمدة 15 دقيقة باستعمال منشفة تم وضعها سابقاً بالماء الساخن، ثم غسل الشعر بالماء، وتكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعياً.

ذكرنا وصفات هندية لتطويل وتنعيم الشعر وهذا لأن الهنديات مشهورات بالشعر الطويل والناعم والقوى، وتلك الوصفات كانت باستعمال خلطات من الزيوت وغيرها من المكونات الطبيعية المفيدة للشعر كما تقوم بتغذيته.