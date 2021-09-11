فوائد تناول البطيخ للجسم وخمس حالات يحذر عندها تناول البطيخ

يعتبر البطيخ من ألذ أنواع الفواكه والتي ينتظر الجميع ظهورها ونضجها في فصل الصيف وذلك ليس لطعمها اللذيذ فقط بل لأن فوائد تناول البطيخ كبيرة للغاية حيث أن كمية بسيطة منه تمد الجسم بقدر عالي من الفيتامينات والمعادن وتغذي الجسم ،تابعونا في هذا المقال لمعرفة أشهر تلك الفوائد ومن الأشخاص الذي لا يعد البطيخ طعام آمن لهم.

فوائد تناول البطيخ فوائد تناول البطيخ للجسم:

مفيد للقلب

يحتوي البطيخ على عدد من الأاحماض الامينية والمعادن وأهمها البوتاسيوم.

تلك المواد هي الأهم لصحة القلب حيث تنظم معدل ضربات القلب.

هذا يساعد على تنظيم ضغط الدم ومنع الإصابة بضغط الدم المرتفع.

يقي من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والسكتتات القلبية.

هام للجهاز الهضمي

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة للجسم.

هذه الألياف تحسن من عملية الهضم كما تعد غذاء رائع لبكتريا الأمعاء النافعة.

يساعد تناول البطيخ في علاج الإمساك ولكن لا يجب الإكثار منه لتجنب حدوث إسهال.

مفيد للكلى:

يحتوي البطيخ على قدر عالي من السوائل التي تساعد على غسيل الكلى بشكل طبيعي من الأملاح والصموم.

تناولها بشكل معتدل مدر للبول يساعد على تطهير الجسم من الأاملاح الزائدة.

يمنع تكون حصوات الكلى أو الحالب ويفتتها.

يقلل من تركيز حمض اليوريك في الجسم والذي يسبب التهابات النقرس.

محاذير تناول البطيخ:

أوضح خبراء التغذية أن البطيخ مفيد للغاية للجسم ولكن تناوله بشكل مبالغ فيه كل يوم قد يسبب مشاكل كبيرة للجسم ،لذلك فإن هناك حالات مرضية يمنع عليهم تناول البطيخ منها

مرضى السكري من النوع الأول أو الثاني وذلك لاحتواءه على قدر عالي من السكريات. لا يجب على مرضى السمنة تناوله بشكل كبير لأن تلك السكريات قد تتحول لدهون بعد ذلك. في حالة وجود قصور في الكلى لا يجب تناول البطيخ وذلك لأن تناولها يجهد الكلى ويجعلها تعمل بشكل أكبر. ممنوع على مرضى تصلب الشرايين.

هذا لأن البطيخ يحتوي على قدر عالي من مادة الفركتوز وتناله بكمية كبيرة تتعدى المائتان جرام يجعل الجسم عرضة لمشكلات صحية لابد من تجنبها.