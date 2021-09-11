أفضل المكملات الغذائية الضرورية أثناء فترة الحمل مع نصائح من الذهب

إن الحمل شعور جميل ولكنه أيضًا أحد أكثر الأشياء المرهقة التي يمر بها جسم المرأة لفترة طويلة. أشارت الدراسات إلى أن كمية الطاقة المطلوبة للحمل تشبه كمية الطاقة التي يحتاجها الرياضيون الذين يتمتعون بقدرة شديدة على التحمل في سباقات الماراثون أو المنافسات الكبيرة التي تتطلب مجهود ضخم. وبالتالي، فإن المتطلبات الغذائية أثناء الحمل مهمة للغاية وضرورية لضمان صحة الطفل النامي والأم الحامل خلال هذا الماراثون الذي يستمر 9 أشهر. ما هي أنواع المكملات الغذائية التي من الجيد تناولها أثناء الحمل؟ ولا تنسوا أن تتعرفوا على أفضل 7 أغذية صحية ذات قوى خارقة يجب تناولها الآن.

تناولي فيتامينات غذائية متعددة قبل وأثناء الحمل

قبل أن تحاولي الحمل، قد يوصيكِ طبيب النساء والولادة بالبدء في تناول فيتامين ما قبل الولادة. لا يضر الحصول على فيتامينات إضافية قبل الحمل، لكنها تصبح مهمة للغاية لكِ بمجرد رؤية نتائجها الإيجابية.

توفر الفيتامينات المتعددة قبل الولادة العديد من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة أثناء الحمل لضمان نمو صحي. فقط تأكدي من أنه فيتامين غذائي متكامل، والمعروف أيضًا باسم الفيتامينات المتعددة المستخرجة من الغذاء لأنها مصنّعة من الطعام وخالية من المواد الاصطناعية. ينتج عن هذا فيتامين عالي الجودة يسهل امتصاصه وتوافر حيوي أكبر، مما يعني أن الجسم أكثر قدرة على تكسير واستخلاص العناصر الغذائية الحيوية والاستفادة منها.

تحدثي إلى طبيبك حول ما يجب تجنبه

استشيري طبيبك أو ممرضة التوليد لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تغيير جرعة أي مكملات غذائية تتناولها حاليًا، على سبيل المثال، إذا كنت تتناولين فيتامين (د)، إن الأطباء غالبًا ما يوصون بجرعة يومية قليلة من فيتامين (د) أثناء الحمل.

إذا كنت ممن يتناولون الفيتامينات بالفعل بانتظام، فتأكدي من استشارة طبيبك حول ما تحتاجي إلى التوقف عنه.

بعض الأطباء يقولون أن فيتامين (أ) مكمل مهم يجب تجنبه لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في النمو عند الأطفال. كريمات الوجه التي تحتوي على مشتقات فيتامين أ مثل الريتينول لا ينبغي أن تستخدم أثناء الحمل أيضًا.

تأكد من تناول حمض الفوليك

إن حمض الفوليك وهو فيتامين ب هو مكمل آخر ضروري للغاية أثناء الحمل لمنع تشوهات الولادة.

ومع ذلك فإن معظم إن لم يكن كل فيتامينات ما قبل الولادة تشمل الفولات أو حمض الفوليك. ما عليك سوى التحقق جيدًا من قائمة المكملات في ما قبل الولادة المفضلة لديك وتحدث مع طبيبك حول عدد المليغرامات التي يجب أن تحصل عليها، والتي عادة ما تكون حوالي 400 إلى 500 ملليغرام في الكبسولة. .

أحماض أوميجا 3 الدهنية أثناء الحمل

مكمل آخر مهم للحمل هو أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتحديداً DHA و EPA. فإن حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) ضروريان لنمو دماغ وعين الطفل السليم.

إذا تمكنت من العثور عليه يقول الأطباء إن مكمل DHA القائم على الطحالب موصى به بشدة.

ملحوظة من الكاتب: عند محاولتنا شراء أوميجا 3 لاحظنا عدم وجود النسب للمكونين DHA و EPA وهما الضروريين للاستقرار على نوع جيد، لذا لا تشتروا أي فيتامين لا يوجد النسب الموضحة.

يقول د. عبد الرحمن قاسم “ان استفادة الجسم تكون من خلال DHA و EPA ويوصي يتجاهل أي نسب أخرى مكتوبة على العبوة. ينصح الطبيب الصيدلي باختيار النسبة الأعلى من مجموع العنصرين اللذان عادة ما يبدأن من 480 وحدة.

يعتبر DHA / EPA القائم على الطحالب هو الشكل الأمثل لـ DHA / EPA لأنه مشتق مباشرة من المصدر الفعلي وهي الطحالب ، وليس من الأسماك التي استهلكت الطحالب أو من الأسماك التي أكلت الأسماك التي أكلت الطحالب. دعنا نذهب مباشرة إلى المصدر .

توفر الطحالب أو DHA المستخلص من النباتات أيضًا بديلاً آمنًا لاستهلاك الأسماك، والذي يجب أن يكون محدودًا بسبب الزئبق والمواد الكيميائية التي يصنعها الإنسان، PCBs (ثنائي الفينيل متعدد الكلور) الموجود في معظم المأكولات البحرية.

انتبه جيدًا لما تشعرين به

عندما تكونين حاملاً قد تعانين من الغثيان، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. هذا يمكن أن يجعل تناول المكملات معركة شاقة. ومع ذلك، نظرًا لأنها ضرورية طوال فترة الحمل، فمن الضروري العثور على أنواع يمكنك تحملها.

إذا تسبب لك نوع معين من فيتامينات ما قبل الولادة في الشعور بالمرض، فقد ترغب في تجربة علامة تجارية أخرى. تحتوي بعض العلامات التجارية على مكونات للمساعدة في تخفيف الغثيان، على الرغم من أنه من المهم مراجعة طبيبك للتأكد من أن هذه المكونات مناسبة من أجلك. تختلف كل امرأة وحمل ؛ سترغب في العثور على مكمل يدعمك أنت وطفلك.

وكالعادة احرصي على التحدث مع طبيبك قبل تناول أي مكملات أثناء الحمل للتأكد من أنك تعتنين بجسمك بالطرق المناسبة.