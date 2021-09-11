تعرف علي طريقة عمل كرات البسبوسة بالخطوات للحصول على ألذ وأشهي مذاق

طريقة عمل كرات البسبوسة، البسبوسة من أكثر أنواع الحلوى التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل، وذلك من أجل تقزيمها كقطع من الحلوى المصنوعة في المنزل لأسرتها، وخاصة في تلك الآونة، حيث تحرص السيدات وربات المنزل علي تجهيز الوجبات في المنزل أكثر من شرائها من الخارج، كما أن كرات البسبوسة من ألذ وأشهي الحلويات الشرقية المعروفة.

طريقة عمل كرات البسبوسة

نطرح لكم اليوم من خلال موقعنا طريقة عمل كرات البسبوسة، حيث يبحث عنها العديد وعن أسهل الطرق لعملها في المنزل بمنتجات غذائية متوفرة في كل بيت وإليكم مكوناتها كما يلي :

نصف كوب من السمن.

مقدار من القشطة الطازجة.

نصف كوب من كلا من السمن والسكر.

كوب زبادي.

ربع كوب من جوز الهند.

عدد ٢ كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكسرات حسب الرغبة ( لوز _ بندق).

مقدار من الشربات

أولا نقوم بخلط كلا من المكونات التالية ( السمن _ زبادي_ البيكنج بودر _ السميد _ جوز الهند _ القشطة _ السكر).

عند خلطهم بشكل جيد ضعهم في قوالب الكيك الصغيرة داخل الفرن، علي درجة حرارة متوسطة.

بعد النضج قومي بإخراجها من الفرن، وقومي بتركها قليلا ثم ضع عليها الشربات التي قومتي بصنعها من قبل مع تزيينها باللوز والبندق، وقدميها لأسرتها في أطباق التقديم، واستمتعي بأشهى وألذ كرات البسبوسة بأسهل الطرق.

طريقة تحضير كرات البسبوسةطريقة تحضير كب البسبوسة

هناك الكثير من أنواع عمل البسبوسة، والتي تود السيدات وربات المنزل عملها لأسرتها في المنزل، وإليكم تجهيز كب البسبوسة ومكوناتها خطوة بخطوة كما يلي :

المكونات

ملعقتان من البيكنج بودر.

ربع كوب من جوز الهند.

كوب صغير من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السميد.

كوب من الزبادي الطازج.

كوبان من الشربات.

نضع كلا من المكونات الجافة السابقة ونخلطهم جيدا، ثم نضيف كلا من الزبادي والسمن، ونبدأ في عجنهم معا حتي تحصلين علي مزيج متماسك.

ونقوم بدهن قوالب الكب كيك الصغيرة، ثم نقسم العجين داخل القوالب، ونقوم بإدخالها الفرن، حتي يتم نضجها ثم نقوم بتزيينها ونضيف إليها مقدار الشربات.

طريقة التحضير