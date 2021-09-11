تعرفي علي طريقة استخدام الفازلين لإزالة الشعر للحصول على أفضل النتائج

الفازلين لإزالة الشعر، الكثير من الفتيات والسيدات بشكل عام يعانون بسبب عدم التأقلم مع الطرق التقليدية لإزالة الشعر، كما يبحثون بشكل دائم عن أفضل الطرق المناسبة لهم، وكذلك التي تناسب بشرة كل منهم، وذلك لأن العديد من طرق إزالة الشعر تسبب أضرار جانبية بالغة علي الجلد والبشرة، كما أن الكثير لا يتحمل تلك الأضرار.

الفازلين لإزالة الشعر

مع استمرار البحث حول أنسب الطرق التي تلائم مختلف السيدات والفتيات التي يستخدمونها للإزالة، يميل الأغلب منهم للطرق الطبيعية، أو الطرق التي لا يكون لها أضرار جانبية ملحوظة، ولا تعرض الجلد للالتهاب، وفي بعض الأحيان تكون الأضرار بالغة، لذلك سنعرض لكن من خلال موقعنا وصفة الفازلين لإزالة الشعر.

يعد الفازلين مادة طبية متوافرة بجميع الصيدليات، كما أنه يعد من المستحضرات التجميلية المتعارف عليها، ويدخل في كثير من المنتجات التي تستخدم في التجميل، ليس للبشرة فقط ولكن للشعر أيضا، وذلك لما له من فوائد كثيرة في التجميل.

يرجع ذلك أيضا لكون لا يدخل فيه أي مواد كيميائية تضر بالبشرة والشعر، كما أنه في الأونة الأخير نجد أن الفازلين أيضا تم استخدامه في كثير من الوصفات الطبيعية التي تستخدم للبشرة والشعر، ويعطي نتائج جيدة للغاية.

كيفية استخدام الفازلين في إزالة الشعر

ظهر مؤخرا العديد من الطرق الجديدة لاستخدامات الفازلين في كثير من الماسكات التي تستخدم للعناية بالشعر والجلد بصفة عامة، وهذا ما سعي إليه الكثير للحصول علي نتائج جيدة من منتجات طبيعية 100‪ ٪ وغير ضارة، وإليكم طريقة استخدام الفازلين عند إزالة الشعر نعرضها لكم كالآتي :

المكونات

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ملعقة صغيرة من الكركم.

3 ملاعق من اللبن.

نصف ملعقة من الفازلين.

نحضر أولا وعاء نحضر فيه كلا من الدقيق والكركم واللبن ونخلطهم بشكل جيد.

بعد الانتهاء من الخلط والحصول علي خليط متجانس تقوم بإضافة الفازلين، ونقوم بالتقليب والمزج بشكل جيد.

ثم ضعي هذا الخليط علي المكان التي تود إزالة الشعر منه لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وذلك حتي يجف الخليط علي المكان التي تم وضعه عليه.

بعد ذلك قومي بإزالة الخليط عكس اتجاه الشعر، ثم قومي بغسل البشرة بالماء الدافئ.

طريقة استعمال ماسك الفازلين لإزالة الشعر

للحصول على نتائج متميزة عليكي تكرار تلك العملية بشكل يومي، وستحصلين علي النتيجة المرغوبة بدون عناء الطرق والوسائل التقليدية لإزالة الشعر التي يعاني ويهرب منها الكثير، كما أن تلك الخلطة ليس لها أضرار جانبية، وذلك لأن جميع مكوناتها طبيعية 100‪٪.