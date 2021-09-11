وصفة إطالة الشعر بزيت الفلفل الحار 10 سم في شهر بتركيبة منزلية آمنة

وصفة إطالة الشعر بزيت الفلفل الحار ، من أقوى الوصفات الطبيعية لإطالة الشعر على الإطلاق، والتي تبحث عنها كل فتاة، ترغب في تطويل شعرها بمكونات طبيعية، بعيدًا عن الكريمات الكيميائية، التي في الغالب تكون باهظة الثمن، أو غير فعالة، أو يدخلها مواد كيميائية مؤذية لفروة الشعر، خاصة لفروة الرأس الحساسة، كما أن الحصول على زيت الفلفل الحار النقي، الغير مغشوش أو مخلوط، لابد من تحضيره منزلًا لضمان جودته، فلا ينصح بشرائه جاهز، وإضافة إلى ذلك فإن طريقة عمل زيت الفلفل الحار لتطويل الشعر، بالمنزل وبمكونات بسيطه وتحضير سهل، ليس فقط لضمان جودته، إنما لضمان مفعول زيت الفلفل الحار على الشعر، كذلك فإن الفلفل الحار علاج فعال لنمو الشعر وتطويله، وأيضًا زيادة كثافته بشكل ملحوظ، وستلاحظين تأثير الفلفل لتطويل الشعر في أسبوع، وزيادة كثافته يوم عن يوم بشكل تدريجي سريع أيضًا.

كذلك وفق رأي الدكتورة/ آيه عسكر، فإن ماسك الفلفل لتطويل الشعر، أو وصفة إطالة الشعر بالفلفل الحار المنزلية، تطيل الشعر بمعدل 10سم في الشهر، كما أنها لا تناسب فروة الشعر الحساسة إطلاقًا، ويستحسن لصاحبات فروة الرأس الحساسة عدم تجربتها، حتى لا تتسبب في حروق في فروة الرأس، فبإمكانهن اتباع ماسك تطويل الشعر بأسبوع، أو عمل الوصفة الهندية المنزلية لترميم الشعر، وبالرجوع إلى طريقة عمل زيت الفلفل الحار لتطويل الشعر، فلابد من ذكر فوائد الفلفل الحار للشعر، التالي:

يحتوي على مركب هام جدًا هو الكبسايسين، وهو مادة تحفيز نمو الشعر، حيث يعمل على توصيل الدورة الدموية لبصيلات الشعر.

كذلك بناء على المركب السابق، يتم وصول الغذاء للشعر، فينمو بشكل سريع جدًا طول وكثافة.

عدد 5 حبات فلفل حار( لون أخضر، أو أحمر).

ورق زبدة.

1/2 كوب من زيت الذرة.

عبوة فارغة معتمة اللون.

صينية للفرن.

قفازات.

أولًا قومي بغسل الفلفل الحار، وتجفيفه بصورة جيدة جدًا، وقومي بارتداء القفازات، واقطعي رأس الفليفلة وتخلصي منها، ثم قطعي الفلفل بشكل طولي نصفين، وتخلصي من البذور الداخلية. كذلك قومي بإحضار الصينية وافرشي ورق الزبدة في القاعدة والجوانب، وافرشي فيها حبات الفلفل المقطعة طوليًا. الآن قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 220، وضعي الصينية، لمدة 2 ساعتين متواصلة، وتابعي حتى يجف تمامًا، كما يجب التنويه عن أن البديل، تجفيفه بتعرضه لشمس قوية، يوميًا حتى تمام الجفاف، لكن طريقة الفرن أسرع وأضمن. أحضري مقدار الزيت، وضعي بها الفلفل الحار المجفف، بعد خروجه من الفرن مباشرة، وهو ساخن، حتى يخرج فوائده داخل الزيت، واتركيه. في هذه الأثناء، قومي بتجهيز حمام مائي، أحضري وعاء به ماء ساخن، وضعي داخله كوب الزيت المحتوي على الفلفل الحار، لمدة 15 دقيقة، أو حتى يفقد وعاء حمام الماء، حراراته تمامًا. يلي ذلك طريقة حفظ زيت الفلفل الحار، وهو نقله داخل الزجاجة المعتمة، ووضعه في خزانة مغلقة لمدة 15 يوم متواصلين، حتى تحصلي على أقوى مركب زيت فلفل حار نقي غير مخلوط للشعر. لابد من التنويه، أنه لابد من أن تكون زجاجة التخزين معتمة اللون تمامًا، حتى لا يتأكسد الزيت ويفقد الفائدة منه. في الختام طريقة استخدامه، مرة واحدة فقط كل أسبوع، يتم تدليك الفروة لمدة 4 دقائق كاملين، ثم أحضري ورق حراري، أو بونيه حراري، أو باور كاب، وقومي بلف شعرك جيدًا، لمدة ساعتين كاملين، ثم قومي بشطف الشعر جيدًا.

مكونات وصفة الفلفل الحار النقي للشعر بسرعة للدكتور/ آيه عسكرطريقة تطويل الشعر بالفلفل الحار حسب وصفة د/ آيه عسكر Dr Aya Askar