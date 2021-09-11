كريم الخميرة والزبادي لنفخ الخدود وتبيض البشرة حضريه في المنزل بأقل التكاليف

نفخ الخدود وتسمين الوجه من أبرز علامات الأنوثة التي ترغب كل فتاة في الحصول عليها، نظراً لأن الخدود الوردية الممتلئة تمنح للمرأة إطلاله شبابية جذابة، ولأن وسائل نفخ الخدود التي يتبعها الكثيرين داخل مراكز التجميل تعد من أكثر الطرق الضارة بصحة البشرة والجلد، قد يفضل الكثير من الفتيات اللجوء إلى الوصفات والخلطات المكونة من مواد طبيعية للتعزيز من نفخ الوجه وامتلاء الخدود، ومن أبرز تلك الوصفات هي وصفة الخميرة والزبادي التي تعمل على تسمين الوجه وتفتيح البشرة.

كريم الخميرة والزبادي لنفخ الخدود وتبيض البشرة

الخميرة والزبادي من المكونات الغذائية الغنية بالفيتامينات والبروتينات التي تساهم بنسبة كبيرة في علاج نحافة الوجه، كما أنهما يساعدان الجلد على إنتاج البيتا كولاجين لتوحيد لون البشرة، وعلاج التصبغات والبقع الداكنة التي يصاب بها الجلد، ومن هنا سوف نذكر لكم طريقة عمل كريم الخميرة والزبادي لنفخ الخدود وتبيض البشرة تابعونا.

مكونات الكريم

علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقتين صغيرتين من الفازلين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة تحضير الكريم

خلط الخميرة والزبادي مع بعضهما البعض في وعاء صغير.

إضافة العسل وعصير الليمون وبيكربونات الصوديوم مع التقليب المستمر.

إضافة الفازلين وكبسولة فيتامين E إلى الخليط.

ترك المكونات لمدة خمس دقائق حتى أن تتفاعل مع بعضها البعض.

وضع الكريم في علبة صغيرة محكمة الغلق، ثم القيام باستخدام كمية بسيطة من الكريم على منطقة الخدود.

غسيل الوجه بالماء والغسول بعد أن يجف الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة.

وصفة أخرى لنفخ الخدود وتسمين الوجه

كما أن هذه الوصفة يمكن استخدامها بشكل يومي للحصول على خدود ممتلئة وجذابة، وتحضر من خلال الخطوات التالية:

مكونات الوصفة

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

طريقة عمل الوصفة