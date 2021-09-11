مكون معجزة يعمل علي تنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف فقط أضيفيه للشامبو، الشعر هو رمز الأنوثة والجمال لدي جميع النساء ولهذا تحرص دائماً علي أن تكون في أفضل صورة وتتمتع بإطلاله جذابة.

ولكن نظراً لكثرة العوامل التي يتعرض لها الشعر ومنها أشعة الشمس الضارة أو استخدام أدوات تجفيف الشعر الحرارية.

مما تؤثر علي صحة وجمال الشعر ولهذا تقوم بشراء منتجات تنعيم الشعر مثل الكريمات أو الشامبو للحصول علي شعر ناعم.

ولكن هذه المنتجات لها أضرار وآثار جانبية تضر بالشعر وتتسبب في جفاف وخشونة الشعر علي المدي الطويل كما تزيد من تقصفه.

ولهذا فإن المكونات الطبيعية هي الحل المثالي للتخلص من مشاكل الشعر كما تزيد من قوته وتمنحك شعر صحي.

مكون سحري لتنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف ضعيه في الشامبو

تنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف هو أمر لا يمكن الاستغناء عنه لدي الفتيات والسيدات للحفاظ علي جمال ونعومة الشعر.

ويعتبر الشامبو من أكثر المنتجات التي تستخدم في مجال العناية بالشعر وحمايته من الالتهابات والفطريات الضارة.

ولكن علي الرغم من نتائجه الفعالة إلا أنه يدخل في تركيبه بعض المواد الكيميائية التي تتسبب في مشاكل للشعر.

إلا أنه يمكنك التخفيف من تلك الأضرار من خلال إضافة بعض المواد الطبيعية والتي تعمل علي تكثيف الشعر وتمنحه ملمس ناعم.

البيض في الشامبو لتنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف

البيض يحتوي علي العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الشعر كما يعد مصدر غني بالأحماض الدهنية والبروتين.

والتي تساعد في علاج الشعر ومنحه النعومة واللمعان كما يقوم بتغذية الشعر وحمايته من الجفاف والخشونة.

كما يعتبر من أقوي المكونات التي تساعد في تنعيم الشعر وإمداده بالرطوبة اللازمة لشعر صحي وقوي.

بيضة كاملة.

2 ملعقة كبيرة من الشامبو.

القليل من الماء.

المكونات المستخدمة لتنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف لشعر حرير

في وعاء صغير يتم خفق البيضة جيداً ثم نضيف الشامبو والماء ونمزجهم مرة أخري حتي تتجانس المكونات.

يبلل الشعر ثم يتم وضع خليط الشامبو علي الشعر مع تدليك فروة الرأس لبضع دقائق.

يترك الشامبو علي الشعر لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر والبلسم.

علي الشعر لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر والبلسم. يترك الشعر حتي يجف بمفرده ثم يمشط بمشط خشبي واسع.

يستخدم مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي النتيجة من أول مرة لشعر ناعم ولامع.

طريقة الاستخدام لتنعيم وترطيب الشعر من أول استخدام