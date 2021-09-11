البطاطس البيوريه المقلية بالمنزل بنكهة البهارات اللذيذة

- 1/2
- 2/2
تعد البطاطس البيوريه المقلية ، من الأطباق الشهية التي يتم تجهيزها بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ولا تحتاج إلي فرن لتسويتها، فهي يتم إعدادها بواسطة البطاطس والدقيق ومجموعة من البهارات التي تعطيها نكهة مميزة وشهية، وهي من الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها كوجبة فطار أو كوجبة عشاء أو يمكن تقديمها كوجبة غداء بجانب السلطات بمختلف أنواعها والمخللات، فهي وجبة سريعة وخفيفة ومن الأطباق سريعة التحضير، وتعد البطاطس من أكثر الأكلات التي يصنع منها أطباق مختلفة وكثيرة مثل صينية البطاطس بالفراخ وكفتة البطاطس والبطاطس البيوريه وغيرها الكثير من الأكلات الشهية وسهلة التحضير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البطاطس البيوريه المقلية الشهية بخطوات سهلة وغير مكلفة.مكونات عمل البطاطس البيوريه المقلية
تتكون هذه الوجبة من مجموعة من المكونات التي تكسبه طعم مميز ونكهة لذيذة هي كما يلي:-
- ٢ حبة بطاطس كبيرة.
- نصف كوب من الدقيق.
- ١ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- حبة من البيض.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- نصف ملعقة من الكواري.
- ٥ ملاعق من الحليب.
- زيت للقلي.
يتم تحضير البطاطس البيوريه المقلية بخطوات سهلة وسريعة وهي كما يلي:-
- الخطوة الأولي نبدأ بسلق البطاطس حتي ينضج تماما ثم نعمل علي هرسه وهو ساخن، لكي يتم هرسه بسهولة ويصبح ناعم جداً .
- تضع البطاطس في طبق متوسط الحجم، ثم تترك لكي تبرد ثم نضيف إليها البيض.
- ثم نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم يضاف الدقيق إلي البطاطس.
- نضيف البهارات الفلفل الأسود والكزبرة الجافة والكاري، ونقلب المكونات بشكل جيد حتي تختلط مع بعضها البعض تماماً .
طريقة التسوية
يتم تسوية البطاطس بهذه الطريقة الآتية:-
- توضع مقلاة علي النار، ثم نضيف إليها كمية وفيرة من الزيت نتركها حتي يسخن الزيت.
- ثم نأخذ مقدار من البطاطس التي تم تجهيزه بواسطة الملعقة، ونضعها في الزيت أو يمكن تشكيلها علي شكل أقراص متساوية في الحجم حسب الرغبة.
- نتركها داخل الزيت حتي تحصل علي اللون الذهبي، ثم نخرجها علي ورق المطبخ حتي نتخلص من الزيت الزائد.
- تقدم ساخنة بجانب السلطة والمخللات بألف هنا وشفا.
الوسوم
تعد البطاطس البيوريه المقلية ، من الأطباق الشهية التي يتم تجهيزها بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ولا تحتاج إلي فرن لتسويتها، فهي يتم إعدادها بواسطة البطاطس والدقيق ومجموعة من البهارات التي تعطيها نكهة مميزة وشهية، وهي من الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها كوجبة فطار أو كوجبة عشاء أو يمكن تقديمها كوجبة غداء بجانب السلطات بمختلف أنواعها والمخللات، فهي وجبة سريعة وخفيفة ومن الأطباق سريعة التحضير، وتعد البطاطس من أكثر الأكلات التي يصنع منها أطباق مختلفة وكثيرة مثل صينية البطاطس بالفراخ وكفتة البطاطس والبطاطس البيوريه وغيرها الكثير من الأكلات الشهية وسهلة التحضير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البطاطس البيوريه المقلية الشهية بخطوات سهلة وغير مكلفة.مكونات عمل البطاطس البيوريه المقلية
تتكون هذه الوجبة من مجموعة من المكونات التي تكسبه طعم مميز ونكهة لذيذة هي كما يلي:-
- ٢ حبة بطاطس كبيرة.
- نصف كوب من الدقيق.
- ١ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- حبة من البيض.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- نصف ملعقة من الكواري.
- ٥ ملاعق من الحليب.
- زيت للقلي.
يتم تحضير البطاطس البيوريه المقلية بخطوات سهلة وسريعة وهي كما يلي:-
- الخطوة الأولي نبدأ بسلق البطاطس حتي ينضج تماما ثم نعمل علي هرسه وهو ساخن، لكي يتم هرسه بسهولة ويصبح ناعم جداً .
- تضع البطاطس في طبق متوسط الحجم، ثم تترك لكي تبرد ثم نضيف إليها البيض.
- ثم نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم يضاف الدقيق إلي البطاطس.
- نضيف البهارات الفلفل الأسود والكزبرة الجافة والكاري، ونقلب المكونات بشكل جيد حتي تختلط مع بعضها البعض تماماً .
طريقة التسوية
يتم تسوية البطاطس بهذه الطريقة الآتية:-
- توضع مقلاة علي النار، ثم نضيف إليها كمية وفيرة من الزيت نتركها حتي يسخن الزيت.
- ثم نأخذ مقدار من البطاطس التي تم تجهيزه بواسطة الملعقة، ونضعها في الزيت أو يمكن تشكيلها علي شكل أقراص متساوية في الحجم حسب الرغبة.
- نتركها داخل الزيت حتي تحصل علي اللون الذهبي، ثم نخرجها علي ورق المطبخ حتي نتخلص من الزيت الزائد.
- تقدم ساخنة بجانب السلطة والمخللات بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البطاطس البيوريه المقلية بالمنزل بنكهة البهارات اللذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.