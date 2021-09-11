البطاطس البيوريه المقلية بالمنزل بنكهة البهارات اللذيذة

تعد البطاطس البيوريه المقلية ، من الأطباق الشهية التي يتم تجهيزها بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ولا تحتاج إلي فرن لتسويتها، فهي يتم إعدادها بواسطة البطاطس والدقيق ومجموعة من البهارات التي تعطيها نكهة مميزة وشهية، وهي من الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها كوجبة فطار أو كوجبة عشاء أو يمكن تقديمها كوجبة غداء بجانب السلطات بمختلف أنواعها والمخللات، فهي وجبة سريعة وخفيفة ومن الأطباق سريعة التحضير، وتعد البطاطس من أكثر الأكلات التي يصنع منها أطباق مختلفة وكثيرة مثل صينية البطاطس بالفراخ وكفتة البطاطس والبطاطس البيوريه وغيرها الكثير من الأكلات الشهية وسهلة التحضير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البطاطس البيوريه المقلية الشهية بخطوات سهلة وغير مكلفة.

مكونات عمل البطاطس البيوريه المقلية

تتكون هذه الوجبة من مجموعة من المكونات التي تكسبه طعم مميز ونكهة لذيذة هي كما يلي:-

٢ حبة بطاطس كبيرة.

نصف كوب من الدقيق.

١ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

حبة من البيض.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة من الكواري.

٥ ملاعق من الحليب.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير البطاطس البيوريه المقلية بخطوات سهلة وسريعة وهي كما يلي:-

الخطوة الأولي نبدأ بسلق البطاطس حتي ينضج تماما ثم نعمل علي هرسه وهو ساخن، لكي يتم هرسه بسهولة ويصبح ناعم جداً . تضع البطاطس في طبق متوسط الحجم، ثم تترك لكي تبرد ثم نضيف إليها البيض. ثم نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم يضاف الدقيق إلي البطاطس. نضيف البهارات الفلفل الأسود والكزبرة الجافة والكاري، ونقلب المكونات بشكل جيد حتي تختلط مع بعضها البعض تماماً .

طريقة التسوية

يتم تسوية البطاطس بهذه الطريقة الآتية:-