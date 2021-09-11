خطوات تحضير لقمة القاضي بطريقة صحيحة في المنزل بسهولة

تعتبر لقمة القاضي من الحلويات ذات تراث قديم بين أصناف الحلويات ولها مكانة بين محبي الحلويات فهي من الحلويات المرغوبة والمحبب توافرها بإستمرار، ولها أكثر من أسم مثل لقمة القاضي والزلابية وتقوم بعض دول الشام بإطلاق عليها أسم العوامه وعادةً ما يتم تشكيلها بشكل دائري خفيف هشة وهذا هو السبب الأول في إقبال الأشخاص عليها بشكل كبير، ولا يعتبر شكل لقمة القاضي الدائري هو الشكل الأساسي لها بل يمكن تشكيلها بأكثر من هيئة سواء أصابع أو غيرها، وتبرز بشكل ملحوظ في شهر رمضان بسبب الاهتمام المبالغ بتحضير الحلويات بشكل يومي في رمضان، حيث تنضم لقمة القاضي إلي الحلويات الشرقية لذلك نجدها منتشرة في جميع دول الوطن العربي ومحببة وغيرها من الحلويات التي تعتبر مشابهه لها حتى من ناحية المكونات التي نحتاجها مثل الكنافة والبسبوسة وغيرهم من الحلويات، واليوم نوفر لكم طريقة تحضير سهلة للقمة القاضي ويمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير لقمة القاضي طريقة تحضير لقمة القاضي المكونات: نصف كيلو جرام من الطحين.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجه.

سكر بودرة أو عسل أبيض للتزيين.

ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم ويفضل أن يكون بودرة.

ثلاث ملاعق زيت نباتي.

كمية مناسبة من الزيت للقلي. طريقة التحضير: نضع الخميرة في كأس صغير ثم إضافة السكر ونصف الكأس ماء وتقليبهم معاً بالملعقة حتى ذوبان السكر والخميرة ونترك خليط الخميرة حوالي خمس دقائق حتى تتفاعل معاً. تحضير وعاء عميق من البلاستيك ونضع فيه الطحين أولاً ثم الزيت النباتي بشكل متفرق، بعد ذلك يتم إضافة خليط الخميرة على الطحين. نلاحظ أن الخليط متماسك في تلك الحالة نلجأ إلي الماء الدافئ ونضع على الطحين بمقدار معين حسب حاجة الطحين ونبدأ العجن بإستخدام ملعقة خشبية ونستمر بذلك حتى تصبح العجينة لينة وسائلة. ترك عجينة لقمة القاضي فترة محددة ساعه حتى تختمر ويعلو حجمها، تسخين الزيت على النار ووضع قطع صغيرة على شكل دائري في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون بعد ذلك يتم إخراجها من الزيت. لتزيين لقمة القاضي يمكن وضع سكر بودرة أو وضعها في القطر ثم إخراجها في جميع الحالات تصبح شهية ولذيذة. طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر لقمة القاضي من الحلويات ذات تراث قديم بين أصناف الحلويات ولها مكانة بين محبي الحلويات فهي من الحلويات المرغوبة والمحبب توافرها بإستمرار، ولها أكثر من أسم مثل لقمة القاضي والزلابية وتقوم بعض دول الشام بإطلاق عليها أسم العوامه وعادةً ما يتم تشكيلها بشكل دائري خفيف هشة وهذا هو السبب الأول في إقبال الأشخاص عليها بشكل كبير، ولا يعتبر شكل لقمة القاضي الدائري هو الشكل الأساسي لها بل يمكن تشكيلها بأكثر من هيئة سواء أصابع أو غيرها، وتبرز بشكل ملحوظ في شهر رمضان بسبب الاهتمام المبالغ بتحضير الحلويات بشكل يومي في رمضان، حيث تنضم لقمة القاضي إلي الحلويات الشرقية لذلك نجدها منتشرة في جميع دول الوطن العربي ومحببة وغيرها من الحلويات التي تعتبر مشابهه لها حتى من ناحية المكونات التي نحتاجها مثل الكنافة والبسبوسة وغيرهم من الحلويات، واليوم نوفر لكم طريقة تحضير سهلة للقمة القاضي ويمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير لقمة القاضي طريقة تحضير لقمة القاضي المكونات: نصف كيلو جرام من الطحين.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجه.

سكر بودرة أو عسل أبيض للتزيين.

ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم ويفضل أن يكون بودرة.

ثلاث ملاعق زيت نباتي.

كمية مناسبة من الزيت للقلي. طريقة التحضير: نضع الخميرة في كأس صغير ثم إضافة السكر ونصف الكأس ماء وتقليبهم معاً بالملعقة حتى ذوبان السكر والخميرة ونترك خليط الخميرة حوالي خمس دقائق حتى تتفاعل معاً. تحضير وعاء عميق من البلاستيك ونضع فيه الطحين أولاً ثم الزيت النباتي بشكل متفرق، بعد ذلك يتم إضافة خليط الخميرة على الطحين. نلاحظ أن الخليط متماسك في تلك الحالة نلجأ إلي الماء الدافئ ونضع على الطحين بمقدار معين حسب حاجة الطحين ونبدأ العجن بإستخدام ملعقة خشبية ونستمر بذلك حتى تصبح العجينة لينة وسائلة. ترك عجينة لقمة القاضي فترة محددة ساعه حتى تختمر ويعلو حجمها، تسخين الزيت على النار ووضع قطع صغيرة على شكل دائري في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون بعد ذلك يتم إخراجها من الزيت. لتزيين لقمة القاضي يمكن وضع سكر بودرة أو وضعها في القطر ثم إخراجها في جميع الحالات تصبح شهية ولذيذة. طريقة التحضير:

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