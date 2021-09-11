أفكار لانش بوكس launch box سهلة وصحية للأطفال في المدرسة

ماذا اعطي طفلي في لانش بوكس المدرسة، يسأل العديد من الآباء أنفسهم هذا السؤال كل يوم. يجب أن يكون شيئًا صحيًا، لكن الأطفال غالبًا ما يكونون لا يحبون الخضروات والفواكة كثيرا، وبالطبع لا ينبغي أن يكون الأمر مملًا أيضًا. هناك عدد لا يحصى من منتجات الأطفال في المتاجر لجعل الحياة اليومية أسهل للآباء. تتراوح التشكيلة المتزايدة باستمرار من الطعام في شكل مصغر وألوان جذابة للطفل، لكن هذه الأشياء غالبًا ما تحتوي على القليل من المكونات الصحية، وتحتوي على المزيد من السكر.

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غالبًا ما يتم تغليف غداء الأطفال في كيس طعام، وعند وقت أكل الطفل في المدرسة يصبح الغداء منكمش ومبلل، حيث يمكن للبدائل التقليدية، مرتبة بألوان زاهية ومرتبة بشكل جيد، أن تلهم الأطفال بنفس القدر، كما أنها أكثر صحة وأرخص تكلفة. إذا كنتي تستخدم صندوق غداء قوي، فيمكنك أيضًا الاستغناء عن العبوات التي تستخدم لمرة واحدة مثل رقائق الألومنيوم والأكياس البلاستيكية.

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قمت بتجميع مجموعات رائعة لعلب الغداء الصحية، لكن الاختلافات الممكنة بالطبع لا حدود لها. يمكن تحضير جميع المكونات تقريبًا بسهولة في المساء السابق ليوم المدرسة، بحيث يكون إجهاد الصباح أقل. الأطعمة الصحية مثل منتجات الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، والتي توفر طاقة كافية لجعل الأطفال طوال اليوم مع التركيز هي الأكثر منطقية.

ينصح بنسبة 30٪ من منتجات الحبوب لاتباع نظام غذائي صحي.

تليها الخضار والفاكهة بنسبة 25٪ و 15٪.

وأخيراً هناك منتجات حيوانية وزيوت وسكر.

من الأفضل تقطيع الفاكهة والخضروات إلى قطع صغيرة بحيث يسهل تناولها ويسهل تناولها.

لكن لا يحب كل طفل الفواكه والخضروات الطبيعية.

في صندوق الغداء الأول، قومي بملء اثنين من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مع دهن نباتي، وخيار وخس، وشرائح من الفلفل الحلو، والتفاح، والفجل، وأخيراً وليس آخراً ، بقايا كرات اللحم.

باستثناء الخبز، يمكن تقطيع كل شيء وتحضيره في المساء السابق.

احتفظي بكرات اللحم من الغداء لإضافة مجموعة متنوعة إلى صندوق الغداء.

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البديل التالي يحتوي على نصف موزة وعنب وطماطم كرزية. أضيفي القليل أسياخ كباب صغيرة من الخبز والحبوب الكاملة والجبن والخيار. بالطبع، يمكنك أيضًا استخدام بديل الجبن النباتي والخضروات الأخرى.