عجينة البيتزا الإيطالية بالطريقة الصحيحة والمضبوطة أحلى من المطاعم

عجينة البيتزا الإيطالية الرائعة التي يحبها الكثير من الأشخاص، حيث يعتبر جزء تحضير العجينة عند تجهيزها بالمنزل من أصعب الأجزاء على الكثير من السيدات، وذلك بسبب عدة مساوئ قد تظهر في العجين أثناء التحضير حيث يمكن أن يحدث عدم ضبط للعجينة فتكون طرية للغاية مما يجعلها تلتصق بالأيدي، أو أنها تكون ليست متجانسة ومتماسكة مما يجعلها صعبة الفرد والتشكيل، ولعل ذلك يرجع إلى أسباب مختلفة يمكن أن تكون بسبب الازدياد في إضافة أحد المكونات أو العكس أي التقليل منه، أو يمكن أن يكون التحضير نفسه تم بطريقة خاطئة أو لم تصبري لمدة كافية قبل أن تقومي بالتحضير.

مقاديير عجينة البيتزا الايطالية

كنا قد تحدثنا من قبل عن طريقة عجينة العشر دقائق وهي أحد الطرق السهلة والسريعة لتجهيز عجينة البيتزا أو عجينة للخبز لتشكيلها بحسب ما أردتم، أما هذه المرة فسنشرح لكم طريقة عجينة البيتزا الإيطالية والتي تعتبر أفضل طرق تحضير البيتزا نظرا لشهرة الإيطاليين بأفضل بيتزا في العالم، وسيتطلب التحضير المكونات التالية:

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

فنجان صغير من زيت الزيتون، ويمكن إضافة الزيت العادي في حالة عدم التوافر.

4 أكواب وربع الكوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين من حليب البودرة، أو ثلاثة ملاعق من الحليب العادي.

طريقة تحضير العجينة

أولا نقوم بوضع الماء الدافئ في إناء كبير ويمكن إضافة كوب فقط من الماء الدافئ ووضع نصف كوب من الحليب الدافئ أيضا وفي هذه الحالة سيتم الإستغناء على آخر نقطة في المكونات المذكورة بالأعلى، ثم نضع الخميرة والسكر ويتم التقليب جيدا حتى تذوب المكونات في الماء، بعد ذلك نضيف زيت الزيتون ويتم التقليب مرة أخرى حتى يختلط مع المكونات، بعد ذلك يتم تحضير الدقيق فيتم نخل الدقيق أولا ثم يتم إضافته في الإناء مع المكونات، ثم نضيف أخيرا ملعقة الملح ويتم التقليب جيدا سواء يدويا أو بواسطة العجان وذلك حتى نحصل على عجينة متماسكة لا تلتصق عند غرز الإصبع بها.

تغطى العجينة وتوضع في مكان دافئ وتترك لمدة ساعة على الأقل، بعد ذلك ستجد أن العجينة خمرت تماما وزادت كميتها بشكل ملحوظ، يتم عجنها يدويا لمدة دقيقة ثم تقطيعها تمهيدا للفرد، علما أن الكمية الموضحة بالأعلى يمكن أن تكفي لعدد 2 بيتزا عائلية كبيرة فقط، أو يمكن الفرد والتشكيل حسب رؤيتك والطريقة التي تريدين التحضير بها.