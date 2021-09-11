أسرار بسبوسة المحلات الجاهزة وطريقة عملها في المنزل

أسرار بسبوسة المحلات الجاهزة من أكثر الأمور التي يرغب العديد من معرفتها، من أجل أن يتمكنوا من إعداد بسبوسة بأشهى مذاق في المنزل على أن تكون مثل البسبوسة الجاهزة. تندرج البسبوسة ضمن أشهى وأشهر الحلويات الشرقية المعروفة، والمحبوبة عند الأطفال والكبار والصغار، كما تشتهر بالعديد من مذقات الحشو المفضلة حسب الرغبة. حيث تعددت أصناف البسبوسة وفق طرق إعدادها وحشوها، ومنها طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالمكسرات، والبسبوسة بالكريمة، وعلى الرغم من تنوع أصنافها وطرق حشوها فهناك طريقة مفضلة لإعدادها بمذاق جيد. كما تقدم في العديد من المناسبات كأعياد الميلاد والحفلات، ومناسبات الأفراح والخاصة.

مقدار كوب من السميد.

ربع كوب من جوز الهند.

ثلاثة أرباع كوب من السكر البودر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ثلاثة أرباع كوب من اللبن.

القليل من الملح.

مقدار نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من البندق المفروم.

القليل من البيكربونات.

قومي بخلط كلا من المواد الجافة معا، وهي السميد وجوز الهند، والملح والبيكربونات جيدا. ثم قومي بإضافة الزيت واللبن تدريجيا، مع الاستمرار في التقليب. قومي بإضافة السكر والفانيليا إلى الخليط في الإناء مع الاستمرار في الخفق. نحضر قالب أو صينية البسبوسة، وندهنا من جميع الجوانب سمن باستخدام الفرشاة. نقوم بعد ذلك بصب الخليط في الصينية، ونقوم بوضع البندق أو الفول السوداني، أو أنواع المكسرات المفضلة والمتوفرة فى منزلك فوقه. نقوم بإدخال الصينية في الفرن على نار هادئة لمدة لا تزيد على خمسة عشرة دقيقة، حتى يصبح لونها محمر. ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضيف لها العسل المقطر فور خروجها، ونتركها حتى تتشرب العسل لمدة نصف ساعة على الأقل. إخراج صينية البسبوسة من الفرن وإضافة العسل إليها. تقطيع البسبوسة حسب الرغبة.

مكونات طريقة تحضير بسبوسة المحلات الجاهزةطريقة تحضير بسبوسة المحلات الجاهزةطريقة تحضير العسل المقطر أو شربات البسبوسة

نحضر كوبان من السكر ونضيف لهم كوبان من السكر، ونتركهم على النار حتى يصلوا لمرحلة الغليان، نضيف لهم عصير ليمونة، والفانيليا، ونتركه يغلى حتى نحصل على القوام المناسب لعسل البسبوسة، وبعد أن نرفعه من على النار، من الممكن إضافة ملعقة صغيرة من السمن البلدي إذا كانت متوفرة لإعطاء البسبوسة طعم ورائحة مميزة، وهذه الخطوة الأخيرة حسب رغبتك.

إضافة ملعقة من عسل النحل مع مكونات البسبوسة عند تحضيرها.

أن تكون الصينية مناسبة لكمية الخليط، حتى لا تصبح رقيقة وناشفة.

بعد صب خليط البسبوسة في قالب أو صينية البسبوسة، قومي برفع الصينية ووضعها عدة مرات حتى تتأكدي من خروج أي فقاعات هوائية بداخلها.

وضع صينية البسبوسة لمدة ربع ساعة على الأقل في الثلاجة قبل دخولها الفرن.

أسباب نجاح البسبوسة لتصبح مثل بسبوسة المحلات الجاهزة